ВАЗ разорвало пополам: два человека погибли при столкновении с грузовиком в Новосибирской области

2 сентября в Карасукском районе Новосибирской области в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2112. По данным ГИБДД, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.
— В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ, — говорится в посте телеграм-канала первого заместителя начальника ГИБДД региона Андрея Кузнецова.
ДТП произошло на 425 км автодороги К-17Р.
Сегодня в Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Мы опубликовали видео с места аварии.