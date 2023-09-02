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ВАЗ разорвало пополам: два человека погибли при столкновении с грузовиком в Новосибирской области

Двое мужчин ехали со стороны Казахстана в Карасук, оба погибли на месте

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От ВАЗ-2112 остался покореженный каркас

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2 сентября в Карасукском районе Новосибирской области в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2112. По данным ГИБДД, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.

— В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ, — говорится в посте телеграм-канала первого заместителя начальника ГИБДД региона Андрея Кузнецова.

ДТП произошло на 425 км автодороги К-17Р.

Сегодня в Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Мы опубликовали видео с места аварии.

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