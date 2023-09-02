МЧС, скорая и ДПС: три автомобиля столкнулись на дороге под Новосибирском — видео с места ДТП

В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте аварии находятся сотрудники МЧС, скорая помощь и ДПС. Место происшествия попало на видео.
Авария произошла в городе Оби на улице Энергетиков. В сообщении указано, что в ДТП поучаствовали водители трех автомобилей, в том числе Mazda CX-7.
— Движение на данном участке затруднено. На месте работают сотрудники МЧС, экипаж скорой помощи и наряд ДПС, — указано в сообщении.
По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке дороги незначительно затруднено движение.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, есть ли пострадавшие в ДТП.
Накануне в Новосибирске произошла авария, в которой пострадал подросток на питбайке. В результате ДТП 16-летнего парня с травмами увезли в больницу.