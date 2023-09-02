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МЧС, скорая и ДПС: три автомобиля столкнулись на дороге под Новосибирском — видео с места ДТП

На участке аварии затруднено движение

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Авария произошла в городе Оби

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В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте аварии находятся сотрудники МЧС, скорая помощь и ДПС. Место происшествия попало на видео.

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По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Авария произошла в городе Оби на улице Энергетиков. В сообщении указано, что в ДТП поучаствовали водители трех автомобилей, в том числе Mazda CX-7.

— Движение на данном участке затруднено. На месте работают сотрудники МЧС, экипаж скорой помощи и наряд ДПС, — указано в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке дороги незначительно затруднено движение.

Дорога окрасилась в желтый цвет

Дорога окрасилась в желтый цвет

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, есть ли пострадавшие в ДТП.

Накануне в Новосибирске произошла авария, в которой пострадал подросток на питбайке. В результате ДТП 16-летнего парня с травмами увезли в больницу.

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