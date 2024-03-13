Образование Смонтировали свет, собирают мебель, завозят технику: что происходит на стройке нового кампуса НГУ — впечатляющие фото
Смонтировали свет, собирают мебель, завозят технику: что происходит на стройке нового кампуса НГУ — впечатляющие фото
Планируется, что скоро объекты будут готовы
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В Новосибирске завершают строительство объектов первой очереди кампуса НГУ. Что сейчас творится на площадке, где вовсю кипит работа, — публикуем яркие кадры фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
13 марта на строительной площадке побывали министр науки и инновационной политики НСО Вадим Васильев, а также замгубернатора региона Ирина Мануйлова.
— Президент России в марте 2021 года поставил задачу — создать в стране сеть современных кампусов. Идею строительства студенческого городка в Новосибирске в том же году предложил председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам визита в НГУ, — цитирует Мануйлову пресс-служба правительства региона. — С того времени мы эту идею успешно внедряем в жизнь <…> Уже видим ощутимый результат: строительство первой очереди кампуса находится на завершающей стадии.
Общая площадь университетского кампуса — более 78000 кв. м, первой очереди — 38000 кв. м. По планам, ее закончат возводить летом этого года. При этом строятся и объекты второй очереди.
— Мы сегодня убедились, что строительство кампуса идет даже немного с опережением графика. Это подтверждает успешность реализации проекта в формате государственно-частного партнерства, — считает Вадим Васильев.