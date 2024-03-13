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Смонтировали свет, собирают мебель, завозят технику: что происходит на стройке нового кампуса НГУ — впечатляющие фото

Планируется, что скоро объекты будут готовы

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Достроить объекты первой очереди планируют предстоящим летом. Одновременно готовится и вторая

В Новосибирске завершают строительство объектов первой очереди кампуса НГУ. Что сейчас творится на площадке, где вовсю кипит работа, — публикуем яркие кадры фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

13 марта на строительной площадке побывали министр науки и инновационной политики НСО Вадим Васильев, а также замгубернатора региона Ирина Мануйлова.

— Президент России в марте 2021 года поставил задачу — создать в стране сеть современных кампусов. Идею строительства студенческого городка в Новосибирске в том же году предложил председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам визита в НГУ, — цитирует Мануйлову пресс-служба правительства региона. — С того времени мы эту идею успешно внедряем в жизнь <…> Уже видим ощутимый результат: строительство первой очереди кампуса находится на завершающей стадии.

Общая площадь университетского кампуса — более 78000 кв. м, первой очереди — 38000 кв. м. По планам, ее закончат возводить летом этого года. При этом строятся и объекты второй очереди.

Сейчас на первой очереди трудятся 530 человек
Вот какие работы на объектах уже выполнены: кровельные, по устройству внутренних стен и инженерных сетей, монтажу лифтов. Обеспечен тепловой контур зданий

— Мы сегодня убедились, что строительство кампуса идет даже немного с опережением графика. Это подтверждает успешность реализации проекта в формате государственно-частного партнерства, — считает Вадим Васильев.

При строительстве использовано 19000 кубометров бетона, для перегородок — больше полумиллиона кирпичей
Ведутся отделочные работы
Монтируются внутренние инженерные сети, фасады
Собирается мебель
Мебели, кстати, множество
И техники — тоже
Выглядит весьма уютно
И санузлы комфортные
Такой вид открывается со стройки
По словам ректора НГУ Михаила Федорчука, после того, как кампус будет введен в эксплуатацию, число студентов к 2030 году увеличится на 20% — до 12000
В это число будут входить 3000 обучающихся из-за рубежа
В пресс-службе регионального правительства отмечают: планировка учебного корпуса позволит разместить классы, лаборатории, а также оборудованные сверхмощной вентиляцией практикумы по биологии, физике и химии
Сделано действительно многое
Строительство, которое является частью национального проекта «Наука и университеты», продолжается

Ранее НГС уже показывал фото того, как новое общежитие НГУ начали обставлять мебелью.

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