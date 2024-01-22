Новое общежитие НГУ начали обставлять мебелью — фото из кампуса

Продолжаются работы и на объектах второй очереди: в корпусе поточных аудиторий ведутся работы по устройству кровли, фасада, монтажа конструкций надземного перехода, отделочные работы подземного этажа; в здании учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ ведутся работы по устройству вертикальных конструкций 4-го этажа, плиты перекрытия 3-го этажа; в здании научно-исследовательского центра ведутся работы по устройству гидроизоляционного покрытия фундамента, вертикальных конструкций и плиты перекрытия подземного этажа, вертикальных конструкций и плиты перекрытия 1-го этажа.