Новое общежитие НГУ начали обставлять мебелью — фото из кампуса

В одном из новых строящихся общежитий Новосибирского государственного университета рабочие приступили к сборке и установке мебели, передает сайт НГУ.
Общежитие относится к объектам первой очереди кампуса мирового уровня, наряду с учебными корпусом СУНЦ НГУ, досуговым центром и вторым общежитием. Само строительство кампуса НГУ является частью национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по поручению Президента Российской федерации Владимира Путина.
Планируется, что строительство объектов первой очереди завершится в первом полугодии 2024 года, объектов второй очереди — в третьем квартале 2025 года.
Работы по монтажу мебели стартовали с верхнего, шестого этажа второго общежития. Ее устанавливают в комнатах и местах общего пользования — кухнях-гостиных. После второго общежития мебель установят в учебном корпусе, отделка которого сейчас заканчивается, затем в досуговом центре и первом общежитии. Все работы планируется завершить в июне.
Кроме того, на объектах первой очереди ведутся фасадные работы и завершаются работы по монтажу светопрозрачных конструкций и монтаж основных инженерных систем, а также продолжаются работы по монтажу слаботочных систем, к которым относятся компьютерные сети, интернет, телефония, видеонаблюдение, пожарные и охранные сигнализации. На последнем этапе в помещениях будут устанавливаться розетки, включатели и выключатели, светильники и др. В целом степень готовности объектов первой очереди превышает 70% (по общежитиям показатель достиг 75%).
— Одна из целей НГУ — это развитие физматшколы, 60-летие которой мы отмечали в 2023 году. Раннее вхождение в науку — очень важное направление, для чего изначально и была создана физматшкола; и это одна из программ, которая будет реализовываться на базе нового кампуса НГУ. Сейчас около 50 % выпускников ФМШ поступают в НГУ, и перед нами стоит задача наращивать эту долю. Уверен, что создание современной инфраструктуры и комфортных условий для обучения также внесут свой вклад в решение данной задачи, — прокомментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.
Продолжаются работы и на объектах второй очереди: в корпусе поточных аудиторий ведутся работы по устройству кровли, фасада, монтажа конструкций надземного перехода, отделочные работы подземного этажа; в здании учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ ведутся работы по устройству вертикальных конструкций 4-го этажа, плиты перекрытия 3-го этажа; в здании научно-исследовательского центра ведутся работы по устройству гидроизоляционного покрытия фундамента, вертикальных конструкций и плиты перекрытия подземного этажа, вертикальных конструкций и плиты перекрытия 1-го этажа.