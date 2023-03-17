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Ущерб более 6 миллионов. Подробности ограбления банка «Левобережный» раскрыли силовики

В прокуратуре сообщили, что грабитель действовал в одиночку

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Возбуждено дело о разбое в особо крупном размере (п.«б» ч. 4 ст. 162 УК РФ)

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В Новосибирске возбудили уголовное дело после ограбления офиса банка «Левобережный» на улице Забайкальской 17 марта. Мужчина с пистолетом, угрожая сотруднице, вынес из банка крупную сумму денег.

— Сегодня около 12 часов 40 минут неустановленное лицо совершило нападение на сотрудников банка с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, похитило денежные средства в сумме свыше 6 миллионов рублей, — сообщили НГС в прокуратуре региона.

Действия грабителя банка «Левобережный» на улице Забалуева в Новосибирске 17 марта попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в перчатках, капюшоне и в белой маске и угрожает сотруднице кредитной организации пистолетом.

Недавно в Новосибирске неизвестные вломились в магазин по продаже суши и роллов Sushino. Группа людей вынесла продукцию магазина и пыталась вскрыть сейф, в котором находились деньги.

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