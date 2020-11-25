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СГК вернула тепло в дома после аварии на Выборной — но происшествием уже заинтересовалась прокуратура

Ремонт шел сегодня с 9 утра

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Ремонт начали утром 25 ноября

Ремонт начали утром 25 ноября

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Прокуратура проверит отключение отопления в Новосибирске на Выборной

Новосибирская прокуратура объявила о проверке после отключения в 69 жилых домах и четырех административных зданиях горячей воды 25 ноября из-за аварии на теплотрассе на Выборной.

В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что завершили ремонтные работы на час позже, чем планировали, — в 16:00.

— Восстанавливаем отопление и горячее водоснабжение для жителей 69 многоквартирных домов Октябрьского района. Работы вели в течение одного дня — сегодня с 9 утра. Большая часть домов уже получила тепло, — рассказали в пресс-службе СГК.

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Несмотря на это, прокуратура уже начала проверку.

— В средствах массовой информации опубликованы сведения об отключении от источников теплоснабжения свыше 70 жилых домов в Новосибирске. В связи с этим прокуратура Новосибирской области организовала проверку, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры НСО.

По карте систем жизнеобеспечения в Октябрьском районе нет отключений горячей воды.

18 ноября температуру батарей в Новосибирске увеличили из-за холодов. Спустя два дня СГК вновь ее понизила, чтобы не было слишком жарко.

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СГКгорячая водакоммунальная авария
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