СГК вернула тепло в дома после аварии на Выборной — но происшествием уже заинтересовалась прокуратура

Новосибирская прокуратура объявила о проверке после отключения в 69 жилых домах и четырех административных зданиях горячей воды 25 ноября из-за аварии на теплотрассе на Выборной.



В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что завершили ремонтные работы на час позже, чем планировали, — в 16:00.

— Восстанавливаем отопление и горячее водоснабжение для жителей 69 многоквартирных домов Октябрьского района. Работы вели в течение одного дня — сегодня с 9 утра. Большая часть домов уже получила тепло, — рассказали в пресс-службе СГК.