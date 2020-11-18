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СГК объявила, что в Новосибирске сильно разогрели батареи — как сейчас у вас дома?

Температуру теплоносителя сделали выше из-за наступивших холодов

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В ближайшие дни в батареях будут поддерживать высокую температуру

В ближайшие дни в батареях будут поддерживать высокую температуру

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В Новосибирске батареи делают горячее из-за холодов

В Новосибирске энергетики начали повышать температуру теплоносителя. Такое решение приняли из-за похолодания.

— Среднесуточная температура сегодня -13 градусов. По левому берегу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отпускают теплоноситель с температурой +105 градусов, по правому ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 выдают +100 градусов. Это соответствует температурному графику, — сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».

Такую температуру теплоносителя планируют поддерживать до 20 ноября.

А в ваших домах уже потеплело?

    Отопительный сезон в Новосибирске начался 22 сентября. На первом этапе тепло начали подавать в 8 объектов. НГС рассказывал, куда нужно обращаться, если у вас дома нет отопления.

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    В ближайшие дни температура в Новосибирской области может понизиться до -24 °С. Синоптики рассказали, как долго продержатся морозы.

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    СГКотопительный сезонотопление
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