СГК объявила, что в Новосибирске сильно разогрели батареи — как сейчас у вас дома?

В Новосибирске батареи делают горячее из-за холодов
В Новосибирске энергетики начали повышать температуру теплоносителя. Такое решение приняли из-за похолодания.
— Среднесуточная температура сегодня -13 градусов. По левому берегу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отпускают теплоноситель с температурой +105 градусов, по правому ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 выдают +100 градусов. Это соответствует температурному графику, — сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».
Такую температуру теплоносителя планируют поддерживать до 20 ноября.
А в ваших домах уже потеплело?
Отопительный сезон в Новосибирске начался 22 сентября. На первом этапе тепло начали подавать в 8 объектов. НГС рассказывал, куда нужно обращаться, если у вас дома нет отопления.
В ближайшие дни температура в Новосибирской области может понизиться до