Жители элитного ЖК с квартирами до 48 млн воюют с УК из-за мусорки соседнего дома и грозят дойти до президента

Как возле дома оказалась чужая мусорка



Жители ЖК «Тихий двор» на Крылова, 4 ведут борьбу с мусоркой соседнего дома, которая появилась на их территории. Они рассказали, что примерно до 2017 года около бизнес-центра «Новоград» (на Красном проспекте, 55) стоял металлический мусорный контейнер, который использовали его арендаторы. Но потом управляющая компания здания УК «Дост-Н» перенесла этот контейнер к дому на Крылова, 4. Как пишут в своих жалобах жильцы, это произошло без согласования с собственниками и без ведома ТСЖ «Тихий двор», которое его обслуживает.



— Мусорные баки часто переполнены и стоят так, что перегораживают выезд. Все лето боролась с крысами. Летом она воняет, — описывает проблемы председатель правления ТСЖ «Тихий двор» Лариса Булышева.



Формально мусорный контейнер поставили для обслуживания соседнего дома по Красному проспекту, 57. Но, по наблюдениям местных жителей, сейчас туда носят отходы люди со всей улицы Крылова, которые идут в сторону Красного проспекта. Именно поэтому мусор здесь слишком быстро скапливается, а УК не вывозит его регулярно.

