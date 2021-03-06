Жители элитного ЖК с квартирами до 48 млн воюют с УК из-за мусорки соседнего дома и грозят дойти до президента

Жители элитного ЖК в центре Новосибирска требуют убрать мусорку соседнего дома
Жители элитного жилого комплекса в центре Новосибирска жалуются на мусорку соседнего дома. Горы отходов постоянно вываливаются наружу из мусорных баков, иногда горят, а рядом бегают крысы. И все это происходит рядом с модными бутиками, куда приезжают новосибирцы с достатком выше среднего. Жители дома атакуют жалобами всех, кого только можно, но проблему не решают. В своих письмах в Госжилинспекцию и мэру Новосибирска Анатолию Локтю они пообещали дойти до администрации президента РФ. Подробности конфликта — в материале НГС.
Как возле дома оказалась чужая мусорка
Жители ЖК «Тихий двор» на Крылова, 4 ведут борьбу с мусоркой соседнего дома, которая появилась на их территории. Они рассказали, что примерно до 2017 года около бизнес-центра «Новоград» (на Красном проспекте, 55) стоял металлический мусорный контейнер, который использовали его арендаторы. Но потом управляющая компания здания УК «Дост-Н» перенесла этот контейнер к дому на Крылова, 4. Как пишут в своих жалобах жильцы, это произошло без согласования с собственниками и без ведома ТСЖ «Тихий двор», которое его обслуживает.
— Мусорные баки часто переполнены и стоят так, что перегораживают выезд. Все лето боролась с крысами. Летом она воняет, — описывает проблемы председатель правления ТСЖ «Тихий двор» Лариса Булышева.
Формально мусорный контейнер поставили для обслуживания соседнего дома по Красному проспекту, 57. Но, по наблюдениям местных жителей, сейчас туда носят отходы люди со всей улицы Крылова, которые идут в сторону Красного проспекта. Именно поэтому мусор здесь слишком быстро скапливается, а УК не вывозит его регулярно.
«Возникали пожары с высотой пламени до 2-го этажа дома»
Жалобы на мусорку люди пишут уже несколько лет — у них накопились десятки обращений в разные инстанции. Они прислали в редакцию НГС копии писем в УК «Дост-Н», «Экологию-Новосибирск», в Госжилинспекцию, прокурору Центрального района и главе администрации Центрального округа, министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в НСО.
— Кроме того, что контейнер затрудняет выезд автомобилей из автопарковки ТСЖ «Тихий двор», проезд специальной техники, даже элементарная эксплуатация указанного контейнера в течение всего времени осуществляется с вопиющими нарушениями санитарных правил — контейнер нерегулярно очищается, ветер разносит мусор, неоднократно в контейнере возникали пожары с высотой пламени до 2-го этажа дома, собирались стаи крыс по 15 особей, — пишет в одном из обращений председатель правления ТСЖ «Тихий двор» Лариса Булышева.
По ее словам, ТСЖ в течение нескольких лет обращается с жалобами на ненадлежащее содержание контейнера во все инстанции, прилагает к жалобам фотографии, видео, а в ответ в лучшем случае получает отписки.
— Если органы местного самоуправления по очередной жалобе ТСЖ и проводят выездную проверку качества содержания контейнера, всегда непосредственно перед проверкой контейнер оперативно очищается, мусор вывозится. Предположительно, управляющей компании «Дост-Н» каким-то образом становится известно о датах выездных проверок — и контейнер быстро приводится в надлежащее состояние. Но в целом, несмотря на жалобы и редкие проверки, ситуация с содержанием мусорного контейнера ухудшается каждый месяц, — пишет Лариса Булышева в одной из таких жалоб.
В своих осенних обращениях к директору УК «Дост-Н» Павлу Гольденфангу и мэру Новосибирска Анатолию Локтю они потребовали ликвидировать мусорный контейнер и пообещали дойти с жалобами до Администрации Президента РФ:
— Вынуждены предупредить, что в случае отсутствия реагирования на жалобу ТСЖ «Тихий двор» будет вынуждено обращаться с жалобой на бездействие соответствующих органов власти Новосибирска в Администрацию Президента РФ.
Чем интересен этот дом
Идти до приемной президента РФ в Сибирском федеральном округе на улице Державина людям совсем недалеко. ЖК «Тихий двор» находится на улице Крылова, рядом с Красным проспектом. Это кирпичный жилой комплекс переменной этажности (от 6 до 10), который построила компания ЗАО «ИСК «Новоград» в 2004 году. На первых этажах жилого комплекса много элитных бутиков — салон обуви Baldinini, бутик мужской одежды Billionare и сеть салонов часового искусства «Женева», а также салон красоты Dessange.
В 2014 году ЖК «Тихий двор» вошел в топ-5 самых лучших домов Новосибирска по версии газеты «Континент Сибирь», которая опрашивала экспертов рынка недвижимости. Жилой комплекс на Крылова оказался на 4-м месте после ЖК «Солярис» на Романова, ЖК «Кедровый» и «Парк Хауса» на Урицкого. Он обогнал ЖК «Эдем» на Богдана Хмельницкого, «Рич Хаус» на Коммунистической и «Квартал на Декабристов».
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Что отвечают жильцам на жалобы
Как описывала в ответах Госжилинспекция, осмотры мусорного контейнера проводили, но всё было нормально. Например, специалист департамента энергетики и ЖКХ не высказал замечаний после осмотров 23 мая и 2 июня 2020 года. Не нашлось претензий у эксперта комитета муниципальной жилищной инспекции 16 июня.
Управляющую компанию «Дост-Н» попросили установить закрытый тип контейнера, усилить работу дворника и рассмотреть возможность установки видеокамеры, говорится в ответе, подписанном главой администрации Центрального округа Сергеем Канунниковым. За ликвидацией мусорной площадки людям предложили обратиться в суд.
Осенью из прокуратуры жителям писали, что 25 августа УК установила новую контейнерную площадку закрытого типа с отсеком для крупногабаритного мусора. 7 сентября специалисты администрации Центрального округа осмотрели территорию и «нашли ее в удовлетворительном санитарном состоянии». 29 сентября в администрации округа добавили, что вынесли УК предостережение о том, что если они будут плохо убирать мусор, то нарушат условия лицензии.
В феврале и марте 2021 года жильцы продолжили присылать в редакцию НГС свежие фотографии мусорки на Крылова, сопровождая комментариями:
— Она, как всегда, не чищена. Кроме того, проезд, находящийся около нее, владелец мусорки тоже не чистит. В результате (на фото видно) выезжающие в этот проезд авто получают повреждения. Следующим письмом направлю последние письма — жалобы ТСЖ, в электронном виде. Ответа на них пока нет, направлены в феврале, — сообщила юрист ТСЖ Светлана Колядина.
Свежие жалобы с требованием убрать контейнер снова отправились в «Дост-Н», Госжилинспекцию, министру ЖКХ и энергетики, прокурору и главе администрации Центрального района, в Роспотребнадзор и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.
Как люди предлагают решить проблему
Как пояснила Лариса Булышева, они готовы сделать мусорку для соседнего дома на Красном проспекте, 57 в закутке на земельном участке своего дома за собственные деньги и готовы выдать от нее магнитные ключи. Однако, по ее словам, УК «Дост-Н» не идет навстречу.
— Перенесем мусорку в закуток. Она исчезнет с проезжей части. Ведь в чем проблема — весь массив идет на станцию метро и несет мусор просто по пути — им какая разница, где его выкинуть. Они подошли и швырнули. А там она будет невидимая. И я смогу спокойно чистить здесь от снега, — объясняет Лариса Булышева.
Что говорят в УК
Директор УК «Дост-Н» Павел Гольденфанг вспомнил, что, когда построили ЖК «Тихий двор», люди отказались пускать соседей с мусором на свою территорию. Поэтому в УК были вынуждены поставить баки там, где они стоят сейчас.
— О том, что они готовы пускать сейчас, я слышу только от вас. С ними мы общаемся раза два в неделю. Конечно, если они будут согласны, если мы найдем какое-то компромиссное решение, я только за, — прокомментировал Павел Гольденфанг.
По его словам, раньше они сами вывозили крупногабаритный мусор, делали это чаще и качественнее, чем «Экология-Новосибирск», которая занимается этим сейчас.
— А потом стали возникать проблемы — видимо, им не хватает машин. Если регулярно вывозить мусор, то будет порядок. Сама контейнерная площадка не суперэстетичная, но она нормальная. А председатель ТСЖ считает, что мы ее плохо убираем. Один раз в сутки вывозят по этому объекту. Бывают и сбои, хотя мы их по телефонограмме закидываем. Проблема есть, и я был бы рад, если бы мы вместе решили эту проблему, — заключил Павел Гольденфанг.
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