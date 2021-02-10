Жильцы элитной многоэтажки в центре города решили уволить охрану и консьержек — сделать это не дает ТСЖ

В Новосибирске жильцы многоэтажного дома на Орджоникидзе, 30 за оперным театром решили уволить консьержек и сменить нелицензированную охрану, а на сэкономленные деньги благоустроить двор, но им оказало сопротивление руководство ТСЖ.



Как рассказал корреспонденту НГС один из жителей дома, который выступает за изменения — Дмитрий Фирсов, люди выяснили расходы на трех консьержек и нынешнюю охрану дома и поняли, что могут нанять лицензированную охрану, установить домофонное оборудование на вход во двор и еще останутся деньги на благоустройство.