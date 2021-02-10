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Жильцы элитной многоэтажки в центре города решили уволить охрану и консьержек — сделать это не дает ТСЖ

Они считают, что 3,3 миллиона можно тратить более эффективно

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Жители многоэтажки за оперным театром решили уволить консьержек и сменить охрану, но столкнулись с непониманием председателя ТСЖ

Жители многоэтажки за оперным театром решили уволить консьержек и сменить охрану, но столкнулись с непониманием председателя ТСЖ

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Жильцам элитной многоэтажки в Новосибирске не дают уволить консьержек

В Новосибирске жильцы многоэтажного дома на Орджоникидзе, 30 за оперным театром решили уволить консьержек и сменить нелицензированную охрану, а на сэкономленные деньги благоустроить двор, но им оказало сопротивление руководство ТСЖ.

Как рассказал корреспонденту НГС один из жителей дома, который выступает за изменения — Дмитрий Фирсов, люди выяснили расходы на трех консьержек и нынешнюю охрану дома и поняли, что могут нанять лицензированную охрану, установить домофонное оборудование на вход во двор и еще останутся деньги на благоустройство.

— У нас нелицензированные охранники, понимаете? Как какое ЧП во дворе, а охрана у нас нелицензированная: спросить ничего не может, паспорт потребовать не может, ловить никого не может. Только нажимает кнопку для открывания калитки во двор дома за миллион рублей в год. А на трех консьержек мы тратим в год два миллиона триста тысяч, — пояснил Дмитрий Фирсов.

Жильцы рассчитали, что после увольнения трех консьержек и смены нелицензированной охраны на профессиональную от 3,3 миллиона в год останутся деньги еще на дополнительные домофоны и благоустройство и озеленение двора. Инициативная группа, как того требует закон, провела заочное собрание, опросив около 70% жильцов и заручившись согласием большинства из них. Документы по итогам проведенного собрания в конце января переданы в правление ТСЖ, но оно, утверждает Фирсов, предложения жителей считает нерациональными.

— Нам правление говорит, что консьержки выполняют еще роль уборщиц первого этажа и лифтовых холлов. Но мы говорим, мол, хорошо, у нас есть уборщицы, которые получают очень мало. Мы повстречались с уборщицами, предложили им другой график работы и дополнительную оплату, они, конечно, согласились, — заметил Фирсов.

Самая дешевая квартира в этом доме на N1.RU продается за <nobr class="_">10,7 млн</nobr> рублей (<nobr class="_">110 кв. м</nobr>), самая дорогая — за <nobr class="_">21 млн</nobr> (двухуровневая квартира <nobr class="_">194 кв. м</nobr>)

Самая дешевая квартира в этом доме на N1.RU продается за 10,7 млн рублей (110 кв. м), самая дорогая — за 21 млн (двухуровневая квартира 194 кв. м)

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Председатель ТСЖ Зинаида Половникова пояснила корреспонденту НГС, что некоторые формулировки в документах для нее непонятны.

— В данный момент правление работает с документами, проверяет законность. Я вам точно могу сказать: принятое решение правления будет точно соответствовать законодательству. А если ущемлены интересы жильцов, ну, в суд — пожалуйста, — подчеркнула председатель ТСЖ.

Когда правление завершит изучать документы собрания жильцов, Зинаида Половникова уточнить не смогла, как и затруднилась назвать срок, отведенный по закону для этой процедуры.

Противостояние части жильцов с правлением и председателем ТСЖ длится в этом доме уже не один год. В августе 2017 года НГС рассказал, как жильцы многоэтажки боролись с правлением ТСЖ, которое не предоставляло им подробную отчетность по трате общих денег.

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ТСЖсборы денегконфликт в доме
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