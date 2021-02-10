Жильцы элитной многоэтажки в центре города решили уволить охрану и консьержек — сделать это не дает ТСЖ

Жильцам элитной многоэтажки в Новосибирске не дают уволить консьержек
В Новосибирске жильцы многоэтажного дома на
Как рассказал корреспонденту НГС один из жителей дома, который выступает за изменения — Дмитрий Фирсов, люди выяснили расходы на трех консьержек и нынешнюю охрану дома и поняли, что могут нанять лицензированную охрану, установить домофонное оборудование на вход во двор и еще останутся деньги на благоустройство.
— У нас нелицензированные охранники, понимаете? Как какое ЧП во дворе, а охрана у нас нелицензированная: спросить ничего не может, паспорт потребовать не может, ловить никого не может. Только нажимает кнопку для открывания калитки во двор дома за миллион рублей в год. А на трех консьержек мы тратим в год два миллиона триста тысяч, — пояснил Дмитрий Фирсов.
Жильцы рассчитали, что после увольнения трех консьержек и смены нелицензированной охраны на профессиональную от
— Нам правление говорит, что консьержки выполняют еще роль уборщиц первого этажа и лифтовых холлов. Но мы говорим, мол, хорошо, у нас есть уборщицы, которые получают очень мало. Мы повстречались с уборщицами, предложили им другой график работы и дополнительную оплату, они, конечно, согласились, — заметил Фирсов.
Председатель ТСЖ Зинаида Половникова пояснила корреспонденту НГС, что некоторые формулировки в документах для нее непонятны.
— В данный момент правление работает с документами, проверяет законность. Я вам точно могу сказать: принятое решение правления будет точно соответствовать законодательству. А если ущемлены интересы жильцов, ну, в суд — пожалуйста, — подчеркнула председатель ТСЖ.
Когда правление завершит изучать документы собрания жильцов, Зинаида Половникова уточнить не смогла, как и затруднилась назвать срок, отведенный по закону для этой процедуры.
Противостояние части жильцов с правлением и председателем ТСЖ длится в этом доме уже не один год. В августе 2017 года НГС рассказал, как жильцы многоэтажки боролись с правлением ТСЖ, которое не предоставляло им подробную отчетность по трате общих денег.