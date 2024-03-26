В Новосибирске пропала 9-летняя девочка — она не вернулась домой с прогулки

В Новосибирске ищут 9-летнюю Ангелину Яковлеву. Она пропала 25 марта в Ленинском районе. Девочка не вернулась домой после прогулки, сообщают в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте».
Рост ребенка — 135 сантиметров. У девочки зелено-голубые глаза, русые волосы. Она была одета в разноцветную куртку с рисунком листьев, малиновые штаны, белые сапоги и серую шапку.
Если вам что-то известно о ребенке, то позвоните: 112 или 8 800 700-54-52.
Ранее 12-летняя девочка пропала в Новосибирске. Она ждала в подъезде, пока уедет мать.