Ждала в подъезде, пока уедет мать: 12-летняя девочка пропала в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пропала 12-летняя Кира Ставер. Как сообщил НГС отец девочки Алексей, она исчезла 24 марта.
— Вчера в районе 5 вечера дочь привезла ее мама, мы с бывшей супругой живем отдельно. Кира зашла в подъезд, подождала, когда мама уедет и ушла в район ТЦ Панорама, — пояснил мужчина.
Как отметил Алексей, ранее дочь не пропадала. После пропажи ребенка он обратился в полицию.
— В полицию поступило заявление о пропаже девочки. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение подростка, — пояснили в МВД.
Приметы Киры: рост — 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные каре, глаза зеленые. На подбородке есть небольшой шрам, а на обеих бровях выбриты полоски. В день пропажи была одета в черную куртку с капюшоном, черная худи, бело-серые кроссовки, темно-синие брюки. С собой у девочки бело-серая сумочка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом отцу девочки по номеру 8–913–930–60–00 или по номеру 112.
Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.