«Хотим всё сохранить»: два вице-мэра пообещали не ломать «ресторанный дворик» за гостиницей «Центральная»

Представители мэрии пояснили свою позицию в отношении ресторанного дворика за гостиницей «Центральная».
Вопросы по поводу будущего зоны, сложившейся на заднем дворе гостиницы «Центральная», возникли после того, как стало известно об иске мэрии Новосибирска к арендатору расположенного здесь земельного участка ООО «Центральная-Альфа». Городские власти потребовали расторгнуть договор и снести возведенные там постройки. Впрочем, как выяснил обозреватель НГС, в «зону поражения» попадет не так много, да и сам иск имеет скорее формальный характер.
По поводу ситуации высказались вице-мэры Анна Терешкова и Антон Скатов.
Анна Терешкова сообщила корреспонденту НГС, что планирует в ближайшее время собрать всех участников для окончательного решения.
— Хотим всё сохранить, но юридически прорабатываем! Место знаковое, хотим улучшить! Будем делать всё возможное, — подчеркнула Терешкова.
Антон Скатов изложил свою позицию на своей официальной странице в сети «ВКонтакте», где также отметил, что городские власти «знают ситуацию, видят проблему».
— По закону мэрия обязана расторгнуть договор аренды на участок, поскольку реконструкция гостиницы «Центральная» в намеченные сроки не состоялась. Однако у муниципалитета нет намерения каким-то образом перекраивать сложившуюся инфраструктуру ресторанного дворика между Первомайским сквером и гостиницей. Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Мы обязательно выработаем общую позицию профильных департаментов мэрии, которая будет способствовать стабильному и конструктивному развитию этого общественного пространства. И обязательно учтем мнение горожан и предпринимателей, — пояснил Скатов.
Компания «Центральная-Альфа», по данным «Контур.Фокуса», принадлежит почти в равных долях Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным — семья также владеет сетью магазинов «Мария-Ра». Еще 1,7% компании владеет Виталий Денисов. Первые визуализации новой гостиницы на месте «Центральной» ее владельцы показывали еще в 2012 году — тогда планы компании вызвали много споров.