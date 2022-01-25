«Хотим всё сохранить»: два вице-мэра пообещали не ломать «ресторанный дворик» за гостиницей «Центральная»

Представители мэрии пояснили свою позицию в отношении ресторанного дворика за гостиницей «Центральная».

Вопросы по поводу будущего зоны, сложившейся на заднем дворе гостиницы «Центральная», возникли после того, как стало известно об иске мэрии Новосибирска к арендатору расположенного здесь земельного участка ООО «Центральная-Альфа». Городские власти потребовали расторгнуть договор и снести возведенные там постройки. Впрочем, как выяснил обозреватель НГС, в «зону поражения» попадет не так много, да и сам иск имеет скорее формальный характер.