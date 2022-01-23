Мэрия Новосибирска потребовала снести часть ресторанного дворика рядом с гостиницей «Центральная» и здание «Грильницы»

Компания «Центральная-Альфа», по данным «Контур.Фокуса», принадлежит почти в равных долях Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным — семья также владеет сетью магазинов « Мария-Ра ». Еще 1,7% компании владеет Виталий Денисов. Первые визуализации новой гостиницы на месте «Центральной» ее владельцы показывали еще в 2012 году — тогда планы компании вызвали много споров.

