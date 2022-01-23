Мэрия Новосибирска потребовала снести часть ресторанного дворика рядом с гостиницей «Центральная» и здание «Грильницы»

Мэрия Новосибирска 19 января в рамках арбитражного разбирательства против ООО «Центральная-Альфа» потребовала снести ресторанный дворик рядом с гостиницей «Центральная».
Как говорится в документах арбитражного суда, мэрия Новосибирска просит демонтировать площадки для досуга граждан, нестационарные торговые объекты и платные стоянки для автомобилей. Помимо этого отдельным пунктом мэрия требует у индивидуального предпринимателя Елены Чечиной снести одноэтажное капитальное строение с вывеской «Грильница». Оба участка мэрия хочет вернуть в свое пользование.
Елена Чечина зарегистрирована, по данным «Контур.Фокуса», как индивидуальный предприниматель в 2019 году. До этого она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Алтайском крае (с 2002 по 2016 год). В 2021 году на нее было заведено судебное дело за задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки). Связаться с Еленой журналисту НГС не удалось.
О том, что мэрия хочет расторгнуть договор аренды на землю ресторанного дворика в ООО «Центральная-Альфа», которое управляет гостиницей «Центральная», стало известно в марте 2021 года. Дело в арбитражный суд поступило в августе 2021 года. Изначально мэрия требовала убрать шлагбаумы и вернуть землю. Следующее заседание состоится
Как ранее рассказывал депутат Сергей Бойко, участок находится в аренде с нарушениями: компания арендовала землю для расширения гостиницы, но до сих пор этого не сделала. Сегодня там работают наземная автостоянка и ресторанный дворик. Мы направили запрос в мэрию.
По мнению депутата, лучшим вариантом использования участка будет защита его от застройки, в частности присоединение к территории Первомайского сквера и сохранение ресторанного дворика, который появился здесь в 2019 году.
Компания «Центральная-Альфа», по данным «Контур.Фокуса», принадлежит почти в равных долях Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным — семья также владеет сетью магазинов «