Мэрия потребовала снести ресторанный дворик на площади Ленина — что там может появиться взамен

Мэрия Новосибирска ведет в Арбитражном суде тяжбу с владельцами гостиницы «Центральная», добиваясь ни много ни мало «сноса ресторанного дворика». Эта инициатива уже взбудоражила и часть горожан, и, конечно, предпринимателей, которые в этом дворике открыли свои заведения. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался разобраться в том, кому действительно грозит демонтаж, а кто может работать спокойно.



Что случилось

Тяжба с компанией — арендатором земельного участка за гостиницей «Центральная», тянется с весны 2021 года. Суть дела вкратце состоит в том, что городские власти в свое время сдали эту землю в аренду владельцам гостиницы с тем, чтобы они построили на этом месте более крупное здание, где разместились бы и отель, и торговые, и офисные помещения. Однако строительство нового объекта было сначала отложено, потом заморожено, потом от этого проекта и вовсе, похоже, отказались. И теперь мэрия пытается изъять этот участок, поскольку арендатор не выполняет условия использования земли.

