Мэрия потребовала снести ресторанный дворик на площади Ленина — что там может появиться взамен

Мэрия Новосибирска ведет в Арбитражном суде тяжбу с владельцами гостиницы «Центральная», добиваясь ни много ни мало «сноса ресторанного дворика». Эта инициатива уже взбудоражила и часть горожан, и, конечно, предпринимателей, которые в этом дворике открыли свои заведения. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался разобраться в том, кому действительно грозит демонтаж, а кто может работать спокойно.
Что случилось
Тяжба с компанией — арендатором земельного участка за гостиницей «Центральная», тянется с весны 2021 года. Суть дела вкратце состоит в том, что городские власти в свое время сдали эту землю в аренду владельцам гостиницы с тем, чтобы они построили на этом месте более крупное здание, где разместились бы и отель, и торговые, и офисные помещения. Однако строительство нового объекта было сначала отложено, потом заморожено, потом от этого проекта и вовсе, похоже, отказались. И теперь мэрия пытается изъять этот участок, поскольку арендатор не выполняет условия использования земли.
Договор аренды заключен с ООО «Центральная-Альфа» (принадлежит членам семьи Ракшиных, которые владеют сетью «Мария-Ра»). Дело в арбитражный суд поступило в августе 2021 года. Тогда мэрия требовала убрать шлагбаумы и вернуть землю. Сейчас речь идет уже о демонтаже неких «нестационарных торговых объектов и платной стоянки для автомобилей». Кроме этого, мэрия требует у индивидуального предпринимателя Елены Чечиной снести одноэтажное капитальное строение с вывеской «Грильница».
О какой земле идет речь
В зоне, которая сейчас относится к ведению гостиницы, находятся три земельных участка. Один расположен непосредственно под отелем (плюс небольшой отступ по границе здания). Отдельно зарегистрирован участок под бывшим зданием технических служб (в частности, там была трансформаторная подстанция), где сейчас работают девять заведений и магазинов разного формата. И, наконец, третий участок площадью 2350 квадратных метров занимает весь двор (кроме территории бывшего здания техслужб) и, обтекая здание по торцу, выходит к улице Ленина. Именно эту землю и требует сейчас вернуть мэрия.
На спорной земле на самом деле находится не так много объектов. Прежде всего, это здание кафе «Грильница». Кроме того, частично на спорный участок заходит терраса, которую соорудили по двум сторонам здания бывших техслужб. Всё остальное трудно отнести даже к временным объектам. Сейчас там имеется детская снежная горка и «аллея» новогодних елок. Летом территория используется как парковка. Кроме того, здесь неоднократно проводились гастрономические фестивали разной степени успешности.
Что думают арендаторы и новосибирцы
Для предпринимателей, которые открыли в ресторанном дворике свои заведения, ситуация выглядит предельно неопределенной. Так, в «Грильнице» сказали, что вообще узнали о требовании снести их павильон на Ленина из СМИ и пока даже не получили на этот счет никаких документов, которые можно было бы анализировать и комментировать.
Арендаторы точек в пристройке к гостинице говорят, что пока не получали от администрации отеля никаких распоряжений или разъяснений. Один из них даже выдвинул шуточную версию в стиле теорий заговора, что сами владельцы гостиницы пытаются выжить арендаторов из ресторанного дворика, чтобы наполнить «Гастро-корт», который открылся недавно на Центральном рынке (также принадлежит семье Ракшиных).
Совладелец бара Incider Игорь Каменев опубликовал даже своего рода петицию, призывая к «диалогу с целью создания на этой площадке действительно крутого и приятного места отдыха для горожан и гостей города».
Мнения комментаторов НГС, оставленные под заметкой об этой судебной тяжбе, также отличались редким единодушием.
— С ума сошли, что ли??? Это, можно сказать, культовое место в Новосибирске! Других таких нет. Ломать не строить, — негодует maska777.
— Одно из симпатичных мест в городе, где хоть, по сути, и ларьки, но сделано всё симпатично и современно. Я, кстати, ни разу там не ела ничего, но хочу, чтобы дворик остался и чтобы там проводились мероприятия, выступал кто-то и т. д., — пишет Добрый Эльф.
— Парковка и «Грильница» там реально лишние. Другой момент, что если передать это мэрии, то там будет просто пустырь, а в лучшем случае заасфальтированное пространство для образования грязи и пыли, — печально прогнозирует dr.Zloy.
Чего на самом деле хочет мэрия
Ресторанный дворик, конечно, место временами беспокойное, но желание его снести (а не ограничиться простым наведением порядка) выглядит довольно странно. Однако воинственный тон исков в арбитражный суд не вполне соответствует тому, что чиновники мэрии говорят официально (и тем более неофициально).
— В течение двух дней соберу всех участников для окончательного решения. Хотим всё сохранить, но юридически прорабатываем! Место знаковое, хотим улучшить! Будем делать всё возможное, — сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Еще один источник в городской администрации сообщил, что мэрия была вынуждена подать этот иск «под давлением общественников».
— Нынешнее состояние ресторанного дворика городскую администрацию в целом устраивает. Однако арендаторы этого участка действительно используют этот участок не по назначению. Общественники в этом смысле формально совершенно правы, — говорит источник.
Депутат Горсовета Сергей Бойко, который, по его словам, был как раз одним из тех «общественников», которые принудили мэрию требовать расторжения договора, считает эти опасения беспочвенными.
— После того как мэрия вернет участок себе, только она будет вправе решать, что с ним делать. И даже если какой-то предприниматель захочет принудить городскую администрацию заключить с ним договор, мэрия сможет судиться с ним несколько лет. За это время участку можно сменить назначение на зеленую зону, и всё, считает Бойко
Что будет, если мэрия победит
Сам по себе процесс в арбитражном суде — дело не быстрое. На каждое заседание выделено ограниченное количество времени, и стороны могут годами требовать приобщить к делу какие-то новые документы. Особенно, если обе стороны не очень заинтересованы в скором окончании процесса. Однако рано или поздно решение будет вынесено, и самое интересное — что будет после того, как участок вновь окажется в руках мэрии.
Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов заявил, что «у муниципалитета нет намерения каким-то образом перекраивать сложившуюся инфраструктуру ресторанного дворика между Первомайским сквером и гостиницей».
Участок
Самим же арендаторам сейчас главное понять, что будет с этой территорией. Игорь Каменев признает, что не так опасается сноса бара, сколько озабочен отсутствием определенности юридического статуса самого ресторанного дворика.
— Нынешний статус площадки не затрудняет инвестиции в эту территорию. А хотелось бы видеть здесь не парковку, а красивую, удобную площадку, где можно было бы проводить фестивали и просто отдыхать, — говорит ресторатор.
По мнению Сергея Бойко, наилучшим выходом была бы передача этой территории Горзеленхозу для создания там парковой зоны с сохранением всех работающих предприятий общественного питания и торговли.
Получить комментарий владельцев гостиницы «Центральная» на момент публикации не удалось. Но редакция НГС готова предоставить им слово, как только они захотят это сделать.
Кроме ресторанного дворика, у владельцев гостиницы «Центральная» есть еще один проект в нише доступной гастрономии — «Гастро-корт» на Центральном рынке. Формально это пространство начало работать еще в прошлом году, но здесь продолжают появляться новые точки.