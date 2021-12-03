Кассационный суд обязал снести двухэтажку с «Парк кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении жалобы ООО «Антрацит», собственника здания, в котором располагаются рестораны «Парк кафе» и «Перчини» на Красном проспекте, 25/1, возле Первомайского сквера. Компания пыталась оспорить решение о сносе здания.
— Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения, — указано в карточке дела.
По словам общественника Евгения Митрофанова, участвовавшего в процессе в качестве третьего лица, решение суда о сносе «Антрацит» должен исполнить в день вынесения, 2 декабря, то есть немедленно.
НГС обратился в мэрию с запросом о том, как будет контролироваться исполнение решения кассации, на момент публикации этого материала ответ не получен. Связаться с ООО «Антрацит» у редакции не получилось: фирма из одного сотрудника, специализирующаяся на аренде жилых помещений, нигде не указала контактный телефон. Директор и единственный учредитель компании с уставным капиталом в
В декабре 2020 года мэрия Новосибирска подала к «Антрациту» иск о сносе самовольной постройки. Владелец не имел права возводить объект капитального строительства по договору аренды участка, посчитали чиновники.
— Согласно условиям договора, арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объекты капитального строительства, а также осуществлять самовольное переустройство нестационарного объекта в объект капитального строительства. Но согласно выписке из ЕГРН, на данном земельном участке зарегистрировано здание (кадастровый номер объекта 54:35:101350:55, запись о регистрации в ЕГРН от 13.02.2015
Однако 15 марта Арбитражный суд Новосибирской области отказал мэрии города в сносе этого ресторанного комплекса, сняв с владельцев заведения, ООО «Антрацит», наложенные ранее ограничения. Это решение мэрия обжаловала, выиграв процесс: ответчика обязали снести двухэтажку. «Антрацит» попытался оспорить вердикт в кассации, но потерпел неудачу.
Ранее еще один конфликт разгорелся недалеко от центра, рядом с парком «Березовая роща». Владельцам здания сперва удалось зарегистрировать свои права на него через суд, но сейчас дело будут рассматривать заново. Подробности — в материале НГС.