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Кассационный суд обязал снести двухэтажку с «Парк кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере

Ранее здание с двумя ресторанами на площади Ленина признали самовольной постройкой

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Изначально разрешение здесь было выдано на возведение временного объекта

Изначально разрешение здесь было выдано на возведение временного объекта

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Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении жалобы ООО «Антрацит», собственника здания, в котором располагаются рестораны «Парк кафе» и «Перчини» на Красном проспекте, 25/1, возле Первомайского сквера. Компания пыталась оспорить решение о сносе здания.

— Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения, — указано в карточке дела.

По словам общественника Евгения Митрофанова, участвовавшего в процессе в качестве третьего лица, решение суда о сносе «Антрацит» должен исполнить в день вынесения, 2 декабря, то есть немедленно.

НГС обратился в мэрию с запросом о том, как будет контролироваться исполнение решения кассации, на момент публикации этого материала ответ не получен. Связаться с ООО «Антрацит» у редакции не получилось: фирма из одного сотрудника, специализирующаяся на аренде жилых помещений, нигде не указала контактный телефон. Директор и единственный учредитель компании с уставным капиталом в 12 500 рублей — Лариса Козлова. В «Парк кафе» отказались общаться с корреспондентом НГС.

В декабре 2020 года мэрия Новосибирска подала к «Антрациту» иск о сносе самовольной постройки. Владелец не имел права возводить объект капитального строительства по договору аренды участка, посчитали чиновники.

— Согласно условиям договора, арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объекты капитального строительства, а также осуществлять самовольное переустройство нестационарного объекта в объект капитального строительства. Но согласно выписке из ЕГРН, на данном земельном участке зарегистрировано здание (кадастровый номер объекта 54:35:101350:55, запись о регистрации в ЕГРН от 13.02.2015 № 54–54/001–54/001/004/2015–445). Данный объект принадлежит на праве собственности ООО «Антрацит», — объяснили тогда в мэрии корреспонденту НГС.

Однако 15 марта Арбитражный суд Новосибирской области отказал мэрии города в сносе этого ресторанного комплекса, сняв с владельцев заведения, ООО «Антрацит», наложенные ранее ограничения. Это решение мэрия обжаловала, выиграв процесс: ответчика обязали снести двухэтажку. «Антрацит» попытался оспорить вердикт в кассации, но потерпел неудачу.

Ранее еще один конфликт разгорелся недалеко от центра, рядом с парком «Березовая роща». Владельцам здания сперва удалось зарегистрировать свои права на него через суд, но сейчас дело будут рассматривать заново. Подробности — в материале НГС.

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