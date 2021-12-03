Кассационный суд обязал снести двухэтажку с «Парк кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере

НГС обратился в мэрию с запросом о том, как будет контролироваться исполнение решения кассации, на момент публикации этого материала ответ не получен. Связаться с ООО «Антрацит» у редакции не получилось: фирма из одного сотрудника, специализирующаяся на аренде жилых помещений, нигде не указала контактный телефон. Директор и единственный учредитель компании с уставным капиталом в 12 500 рублей — Лариса Козлова. В «Парк кафе» отказались общаться с корреспондентом НГС.

В декабре 2020 года мэрия Новосибирска подала к «Антрациту» иск о сносе самовольной постройки. Владелец не имел права возводить объект капитального строительства по договору аренды участка, посчитали чиновники.

