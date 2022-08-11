От мэрии потребовали отменить аренду участков пляжа на Горском — там планировали строить высотки
Пока власти Новосибирска отделались предупреждением УФАС и необходимостью провести торги
УФАС Новосибирской области вынесло предупреждение мэрии Новосибирска за нарушение закона «О защите конкуренции» — предметом предупреждения стали участки городского пляжа, которые город сдает в аренду.
Ведомство обратило внимание на ситуацию после обращения депутата горсовета Антона Картавина (копия имеется в распоряжении редакции НГС). Он отметил, что изначально два участка в районе городского пляжа были оформлены в аренду компании «Слип-Транс-Сервис» (преемника ЗАО «Спас на воде «Наутилус») для полей для гольфа или конных прогулок и для стоянки. Но затем условия освоения и застройки этой земли изменились.
В частности, участки отнесли к зоне высотной застройки до 30 этажей, а затем они сменили назначение на «гостиничное обслуживание — гостиницы».
— В связи с вышеизложенным, считаю, что произошло существенное изменение условий аренды земельных участков без проведения торгов. Согласно градостроительной документации города Новосибирска, за время аренды участки были переведены из зоны рекреации в зону коммерческой застройки. Повысилась и этажность. Согласно статье 17.1 ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ и статье 39.6 Земельного кодекса РФ, заключение договоров аренды возможно только через аукцион и торги, — отметил Антон Картавил в обращении.
Обращение депутат направил в УФАС еще в апреле. Предупреждение же ведомство вынесло только в конце июля — оно опубликовано на его сайте 27 июля.
— ФАС полностью согласна и требует либо расторжения договоров на землю, либо новых аукционов. А тут еще и рабочая группа с участием губернатора, которая летом внезапно решила отменить застройку, — написал Антон Картавин на своих страницах в соцсетях. — Считаю это большой победой для новосибирцев. На городском пляже стройки быть не должно!
Как участки на пляже оказались у застройщика
Согласно предупреждению, мэрия Новосибирска в июне 2006 года сдала «Спасу на воде «Наутилус» один большой участок для эксплуатации парка, который затем разделили, и без торгов уже в октябре 2018 года сдали той же компании для стоянок и для полей для гольфа или конных прогулок. Договоры действовали до сентября 2021 года, а затем были продлены уже с компанией-преемником «Слип-Транс-Сервис» до конца июля 2024 года.
28 февраля 2022 года «Слип-Транс-Сервис» передала свои права на землю компании «Профессорский квартал. Новосибирск. Специализированный застройщик», а через две недели мэрия Новосибирска снова продлила договоры аренды — на этот раз до конца июля 2027 года (кто распоряжается соседними земельными участками, НГС подробно писал прошлой осенью).
По данным «Контур.Фокуса», компания «Профессорский квартал. Новосибирск» была образована 9 июля 2021 года. За прошедший год на балансе компании было 9 миллионов рублей, чистый убыток составил 146 тысяч рублей. Компанию создала екатеринбургская «Компания для финансирования проектов «Павелецкая», а через три месяца передала «Компании для финансирования проектов «Воздвиженка» — обе принадлежат ООО «Брусника. Управляющее бюро». Долей в 76% в последней, в свою очередь, владеет девелопер Алексей Круковский.
С ним аффилированы и другие компании группы «Брусника» — они строят жилье в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Омске и Москве. Согласно отчетности за 2021 год, на балансе 22 компаний Алексея Круковского в общей сложности размещены 59 миллиардов рублей, выручка составила 8,7 миллиарда, чистая прибыль — 2,5 миллиарда, а чистый убыток — 1,1 миллиарда.
В УФАС отметили, что предоставление земли для гостиничного обслуживания и строительства гостиниц возможно только по результатам торгов. Земля же передавалась арендатору с другим назначением и на других условиях.
— Таким образом, изменение вида разрешенного использования земельных участков <…> мэрией г. Новосибирска в лице Департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска по договорам аренды <…> с последующим продлением указанных договоров <…> содержит признаки нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», — резюмирует в предупреждении УФАС.
Ведомство указывает, что мэрия Новосибирска до 2 сентября 2022 года должна расторгнуть дополнительные соглашения о продлении аренды, заключенные после изменения разрешенного использования земли, либо объявить торги на право аренды участков.
— В данный момент мы изучаем позицию УФАС и проводим консультации с прежним арендатором участка и местными властями. Решение о дальнейших действиях будем принимать в начале следующей недели, — прокомментировали в пресс-службе компании «Брусника» в ответ на запрос НГС.
В июне на комиссии по проектам планировки представили новое зонирование спорной территории, которое застройку уже не предполагало, но такая возможность осталась по генплану и правилам землепользования и застройки.
Возможную застройку другая комиссия мэрии одобрила в ноябре прошлого года. Предполагалось, что вокруг котлована появятся две гостиницы, но для этого нужно было предоставить владельцу земли нужный условно разрешенный вид использования земли. Вопрос откладывали несколько раз, прежде чем вынести решение.