От мэрии потребовали отменить аренду участков пляжа на Горском — там планировали строить высотки

В частности, участки отнесли к зоне высотной застройки до 30 этажей, а затем они сменили назначение на «гостиничное обслуживание — гостиницы».



— В связи с вышеизложенным, считаю, что произошло существенное изменение условий аренды земельных участков без проведения торгов. Согласно градостроительной документации города Новосибирска, за время аренды участки были переведены из зоны рекреации в зону коммерческой застройки. Повысилась и этажность. Согласно статье 17.1 ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ и статье 39.6 Земельного кодекса РФ, заключение договоров аренды возможно только через аукцион и торги, — отметил Антон Картавил в обращении.

