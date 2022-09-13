Замдиректора и помощник ректора: 5 эффектных сибирячек прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2022»

Пять красоток из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Голосование за выход в финал начнется 19 сентября, в апреле мы писали, что в качестве главного приза участницы могут выиграть 3 миллиона рублей. Посмотрите на красоток из Сибири, которые хотят выиграть в соревновании.

Первая полуфиналистка — Анна Воронина. На сайте конкурса сообщается, что девушке 28 лет, она окончила Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Работает Анна менеджером по работе с клиентами и развитию новых лиц в модельном агентстве Elite Stars. Она занимается профессиональной подготовкой моделей, преподает занятия по дефиле, подиумному шагу и фото- видеопозированию.