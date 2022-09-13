Замдиректора и помощник ректора: 5 эффектных сибирячек прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2022»
Участницам из Новосибирска от 24 до 32 лет
Пять красоток из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Голосование за выход в финал начнется 19 сентября, в апреле мы писали, что в качестве главного приза участницы могут выиграть 3 миллиона рублей. Посмотрите на красоток из Сибири, которые хотят выиграть в соревновании.
Первая полуфиналистка — Анна Воронина. На сайте конкурса сообщается, что девушке 28 лет, она окончила Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Работает Анна менеджером по работе с клиентами и развитию новых лиц в модельном агентстве Elite Stars. Она занимается профессиональной подготовкой моделей, преподает занятия по дефиле, подиумному шагу и фото- видеопозированию.
— Суть моей работы заключается в организации рекламных имиджевых съемок. Также я режиссер-постановщик модных показов, в которых принимали участие более 300 моделей, — рассказала участница в видеовизитке.
32-летняя Наталья Лысенко работает менеджером по продажам в компании «Металлинвест Новосибирск». Она ищет и привлекает новых клиентов, ведет переговоры и заключает сделки. Наталья окончила Сибирский университет потребительской кооперации, в свободное время преподает танцы.
Екатерине Казаковой 27 лет, она окончила Новосибирский государственный университет. Девушка работает заместителем руководителя в центре эстетической косметологии «Медицина и красотА». Она общается с постоянными клиентами центра, выстраивает деловые связи, контролирует качество документооборота и организует образовательные процессы.
— В свободное время занимаюсь моделингом, это помогает развивать женственность и здоровую самооценку. Я запустила свой бренд одежды, — поделилась Екатерина в видеовизитке.
Елена Михнюк — 24 года, она работает помощник ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий с 2020 года, в этом же университете девушка была студенткой. Елена обеспечивает деятельность руководителя, работает с документами и общается с партнерами.
Как рассказала Елена в видеовизитке, она занимается кастомизацией одежды, вокалом и ораторским мастерством.
Наталье Чувелевой 25 лет, она работает специалистом по охране труда в отеле «Ривер Парк». Училась девушка в Новосибирском государственном техническом университете. Наталья контролирует соблюдения норм по охране труда, организует обучения для сотрудников. Наталья следит за своим здоровьем, правильно питается и занимается растяжкой.
— Свободное от работы время я посвящаю музыке. Вокалом занимаюсь с самого детства, часто занимаю призовые места на конкурсах, — отметила участница в видеовизитке.
В Новосибирске много красоток, которые участвует в конкурсах. Например, недавно мы писали о Нине Юмановой, которая участвует в конкурсе MISS MAXIM 2022, у женщины есть свой бизнес, двое детей, и она уже выигрывала в одном конкурсе среди женщин.
Кроме того, вы можете прочитать о победительнице конкурса красоты среди бизнес-леди и экспертов SMART QUEEN RUSSIA 2022. Красотка из Новосибирска получила почетную премию Grand Prix, за участницу проголосовали члены жюри и оргкомитет.