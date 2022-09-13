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Замдиректора и помощник ректора: 5 эффектных сибирячек прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2022»

Участницам из Новосибирска от 24 до 32 лет

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Победительница выиграет 3 миллиона рублей

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Пять красоток из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Голосование за выход в финал начнется 19 сентября, в апреле мы писали, что в качестве главного приза участницы могут выиграть 3 миллиона рублей. Посмотрите на красоток из Сибири, которые хотят выиграть в соревновании.

Первая полуфиналистка — Анна Воронина. На сайте конкурса сообщается, что девушке 28 лет, она окончила Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Работает Анна менеджером по работе с клиентами и развитию новых лиц в модельном агентстве Elite Stars. Она занимается профессиональной подготовкой моделей, преподает занятия по дефиле, подиумному шагу и фото- видеопозированию.

— Суть моей работы заключается в организации рекламных имиджевых съемок. Также я режиссер-постановщик модных показов, в которых принимали участие более 300 моделей, — рассказала участница в видеовизитке.

Анна Воронина работает в компании 9 лет

Анна Воронина работает в компании 9 лет

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32-летняя Наталья Лысенко работает менеджером по продажам в компании «Металлинвест Новосибирск». Она ищет и привлекает новых клиентов, ведет переговоры и заключает сделки. Наталья окончила Сибирский университет потребительской кооперации, в свободное время преподает танцы.

Наталья Лысенко участвует в фотосессиях

Наталья Лысенко участвует в фотосессиях

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Екатерине Казаковой 27 лет, она окончила Новосибирский государственный университет. Девушка работает заместителем руководителя в центре эстетической косметологии «Медицина и красотА». Она общается с постоянными клиентами центра, выстраивает деловые связи, контролирует качество документооборота и организует образовательные процессы.

— В свободное время занимаюсь моделингом, это помогает развивать женственность и здоровую самооценку. Я запустила свой бренд одежды, — поделилась Екатерина в видеовизитке.

Екатерина Казакова часто занимается спортом и считает, что быть женщиной прекрасно

Екатерина Казакова часто занимается спортом и считает, что быть женщиной прекрасно

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Елена Михнюк — 24 года, она работает помощник ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий с 2020 года, в этом же университете девушка была студенткой. Елена обеспечивает деятельность руководителя, работает с документами и общается с партнерами.

Как рассказала Елена в видеовизитке, она занимается кастомизацией одежды, вокалом и ораторским мастерством.

Елена Михнюк работает помощником ректора в университете, в котором училась

Елена Михнюк работает помощником ректора в университете, в котором училась

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Наталье Чувелевой 25 лет, она работает специалистом по охране труда в отеле «Ривер Парк». Училась девушка в Новосибирском государственном техническом университете. Наталья контролирует соблюдения норм по охране труда, организует обучения для сотрудников. Наталья следит за своим здоровьем, правильно питается и занимается растяжкой.

— Свободное от работы время я посвящаю музыке. Вокалом занимаюсь с самого детства, часто занимаю призовые места на конкурсах, — отметила участница в видеовизитке.

Наталья Чувелева участвует в конкурсе красоты впервые

Наталья Чувелева участвует в конкурсе красоты впервые

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В Новосибирске много красоток, которые участвует в конкурсах. Например, недавно мы писали о Нине Юмановой, которая участвует в конкурсе MISS MAXIM 2022, у женщины есть свой бизнес, двое детей, и она уже выигрывала в одном конкурсе среди женщин.

Кроме того, вы можете прочитать о победительнице конкурса красоты среди бизнес-леди и экспертов SMART QUEEN RUSSIA 2022. Красотка из Новосибирска получила почетную премию Grand Prix, за участницу проголосовали члены жюри и оргкомитет.

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