Красотка из Новосибирска участвует в конкурсе MISS MAXIM 2022: у нее есть двое детей и свой бизнес
Нина занимается розничной торговлей бытовой техникой и сдачей площадей в аренду
Начался конкурс MISS MAXIM 2022, на сайте журнала пользователи могут проголосовать за самую красивую девушку. Новосибирск представляет Нина Юманова, у женщины есть свой бизнес, двое детей, и она уже выигрывала в одном конкурсе среди женщин.
Нине Юмановой 37 лет, она родилась в Кузбассе, а в 2017 году переехала в Новосибирск. Женщина периодически приезжает в Кемерово, потому что там у нее есть свой бизнес — розничная торговля бытовой техникой и сдача торговых площадей в аренду.
Примерно 7 лет назад Нина начала фотографировать, но потом поняла, что ей больше нравится позировать, после чего женщина выбрала для себя стиль ню.
— У меня двое детей: дочери — 20 лет, а сыну — 5 лет. Муж совсем не против конкурсов, мы в браке 17 лет и доверяем друг другу, — поделилась Нина.
Сибирячка уже участвовала в конкурсах, например, выиграла в «Smart Queen Кузбасс», где принимали участие женщины, у которых есть свой бизнес.
— В конкурсе «Smart Queen Кузбасс» я выиграла и полетела в Москву, чтобы представлять свой регион, где взяла
Победительница конкурса, кроме титула и короны MISS MAXIM, получит профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов и особое место на digital-обложке сайта maximonline.ru.
Недавно НГС писал о том, что в Москве на конкурсе «Миссис Россия — 2022» выбрали самую красивую конкурсантку из Сибири. Ею стала мама двоих детей и детский стилист Натали Каролин.