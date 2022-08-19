Красотка из Новосибирска участвует в конкурсе MISS MAXIM 2022: у нее есть двое детей и свой бизнес

Начался конкурс MISS MAXIM 2022, на сайте журнала пользователи могут проголосовать за самую красивую девушку. Новосибирск представляет Нина Юманова, у женщины есть свой бизнес, двое детей, и она уже выигрывала в одном конкурсе среди женщин.



Нине Юмановой 37 лет, она родилась в Кузбассе, а в 2017 году переехала в Новосибирск. Женщина периодически приезжает в Кемерово, потому что там у нее есть свой бизнес — розничная торговля бытовой техникой и сдача торговых площадей в аренду.