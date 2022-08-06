На конкурсе «Миссис Россия» выбрали самую красивую сибирячку — ей стала детский стилист из Новосибирска

В Москве на конкурсе «Миссис Россия — 2022» выбрали самую красивую конкурсантку из Сибири. Ей стала мама двоих детей и детский стилист Натали Каролин. Всего в конкурсе принимали участие 4 сибирячки. Помимо титула «Миссис Сибири», Натали также получила титул «Миссис поэзия».

— Этот титул я получила за стихотворение собственного сочинения на одном из этапов «Поэтический вечер». Ранее я никогда не писала стихов, но по воле судьбы этот стих я написала, когда пережила раннее рождение дочки и этапы выхаживания недоношенного ребенка, и стихотворение я посвятила своей дочери, которая пришла в этот мир с весом 480 граммов и едва умещалась у меня на ладошках. Эта история тронула всех до глубины души. Жюри единогласно отдали победу мне, — рассказала Натали Каролин.