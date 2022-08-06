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На конкурсе «Миссис Россия» выбрали самую красивую сибирячку — ей стала детский стилист из Новосибирска

У Натали Каролин двое детей

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Всего во всероссийском конкурсе участвовали четыре сибирячки

Всего во всероссийском конкурсе участвовали четыре сибирячки

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В Москве на конкурсе «Миссис Россия — 2022» выбрали самую красивую конкурсантку из Сибири. Ей стала мама двоих детей и детский стилист Натали Каролин. Всего в конкурсе принимали участие 4 сибирячки. Помимо титула «Миссис Сибири», Натали также получила титул «Миссис поэзия».

— Этот титул я получила за стихотворение собственного сочинения на одном из этапов «Поэтический вечер». Ранее я никогда не писала стихов, но по воле судьбы этот стих я написала, когда пережила раннее рождение дочки и этапы выхаживания недоношенного ребенка, и стихотворение я посвятила своей дочери, которая пришла в этот мир с весом 480 граммов и едва умещалась у меня на ладошках. Эта история тронула всех до глубины души. Жюри единогласно отдали победу мне, — рассказала Натали Каролин.

Девушка работает детским стилистом

Девушка работает детским стилистом

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У Натали два ребенка: 8-летний Илья и 2-летняя Алена. Дочка Натали родилась с весом 480 граммов и едва умещалась на ладони матери. До титула «Миссис Сибири» Натали получила статус «Миссис Новосибирск».

— Я с детства занималась в модельной школе и участвовала в различных показах и конкурсах красоты. Но пришло время строить семью, выходить замуж и обустраивать уютное гнездышко. Но уходя с подиума, я обещала себе когда-нибудь вернуться. Это случилось 12 лет спустя. Я увидела объявление, что школа Global Russian Models набирает моделей 25+. Сразу же позвонила по телефону и снова всё закрутилось — обучение, показы, кастинги, — вспоминает Натали.

Натали занимается моделингом с детства

Натали занимается моделингом с детства

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Как уточнила Натали, новый титул дает ей право принимать участие в масштабных мероприятиях Сибири и быть членом жюри различных конкурсов.

— Я буду награждать мам, которые являются мамами особенных детей или которые победили неизлечимые болезни. Они по-другому смотрят на жизнь, но они нашли силы начать жить по-новому, нашли силы и мужество прийти на конкурс и поделиться своей историей. Ведь я сама прошла очень сложный путь, выхаживая дочку, — уточнила Натали.

Результатом Натали, по ее словам, довольна, и для нее честь представлять Сибирь в новом статусе.

38-летняя жительница Омска и мать пятерых детей Ирина Рягузова заняла второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная», который проходил в столице Южной Кореи с 24 июня по 1 июля.

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