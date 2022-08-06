На конкурсе «Миссис Россия» выбрали самую красивую сибирячку — ей стала детский стилист из Новосибирска
У Натали Каролин двое детей
В Москве на конкурсе «Миссис Россия — 2022» выбрали самую красивую конкурсантку из Сибири. Ей стала мама двоих детей и детский стилист Натали Каролин. Всего в конкурсе принимали участие 4 сибирячки. Помимо титула «Миссис Сибири», Натали также получила титул «Миссис поэзия».
— Этот титул я получила за стихотворение собственного сочинения на одном из этапов «Поэтический вечер». Ранее я никогда не писала стихов, но по воле судьбы этот стих я написала, когда пережила раннее рождение дочки и этапы выхаживания недоношенного ребенка, и стихотворение я посвятила своей дочери, которая пришла в этот мир с весом 480 граммов и едва умещалась у меня на ладошках. Эта история тронула всех до глубины души. Жюри единогласно отдали победу мне, — рассказала Натали Каролин.
У Натали два ребенка:
— Я с детства занималась в модельной школе и участвовала в различных показах и конкурсах красоты. Но пришло время строить семью, выходить замуж и обустраивать уютное гнездышко. Но уходя с подиума, я обещала себе когда-нибудь вернуться. Это случилось 12 лет спустя. Я увидела объявление, что школа Global Russian Models набирает моделей 25+. Сразу же позвонила по телефону и снова всё закрутилось — обучение, показы, кастинги, — вспоминает Натали.
Как уточнила Натали, новый титул дает ей право принимать участие в масштабных мероприятиях Сибири и быть членом жюри различных конкурсов.
— Я буду награждать мам, которые являются мамами особенных детей или которые победили неизлечимые болезни. Они по-другому смотрят на жизнь, но они нашли силы начать жить по-новому, нашли силы и мужество прийти на конкурс и поделиться своей историей. Ведь я сама прошла очень сложный путь, выхаживая дочку, — уточнила Натали.
Результатом Натали, по ее словам, довольна, и для нее честь представлять Сибирь в новом статусе.