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Мать пятерых детей из Сибири завоевала второе место на конкурсе «Миссис Вселенная»

Жительнице Омска Ирине Рягузовой 38 лет

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В Сеуле омичка представляла Россию

В Сеуле омичка представляла Россию

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38-летняя жительница Омска и мать пятерых детей Ирина Рягузова заняла второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная», который проходил в столице Южной Кореи с 24 июня по 1 июля.

На конкурсе Рягузова представляла Россию среди почти 100 участниц со всей планеты. Как отмечает NGS55.RU, для участия в конкурсе нужно быть в возрасте от 18 до 55 лет и иметь детей.

— Я — первая вице-Миссис Вселенная. Также я везу домой дополнительную номинацию — Perfect woman (идеальная женщина). Что я испытываю сейчас, кроме усталости, не передать словами. Вселенная услышала меня! Я знаю, что мои дети смотрели прямую трансляцию и безумно гордятся мной. Для меня это важно! Уже скоро мы с ними увидимся, а пока… Ликуй, Россия, мой любимый Омск, я возвращаюсь домой с короной! — поделилась Ирина в своих соцсетях.

Годом ранее Рягузова завоевала корону победительницы в номинации «Миссис Россия Вселенная» в финале национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира», который проходил в Москве.

Известно, что помимо воспитания детей женщина занимается бизнесом и благотворительностью. Ее мужем является директор «Омского завода запорной арматуры» Андрей Рягузов. Он был одним из кандидатов в мэры Омска в 2017 году и предлагал развивать в городе туризм и строить мусоросжигающие заводы.

В середине июня НГС рассказывал, как мужчина победил на первом женском конкурсе красоты в Новосибирске — позже среди лучших оказалась Ирина Алфёрова.

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