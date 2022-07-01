Мать пятерых детей из Сибири завоевала второе место на конкурсе «Миссис Вселенная»

— Я — первая вице-Миссис Вселенная. Также я везу домой дополнительную номинацию — Perfect woman (идеальная женщина). Что я испытываю сейчас, кроме усталости, не передать словами. Вселенная услышала меня! Я знаю, что мои дети смотрели прямую трансляцию и безумно гордятся мной. Для меня это важно! Уже скоро мы с ними увидимся, а пока… Ликуй, Россия, мой любимый Омск, я возвращаюсь домой с короной! — поделилась Ирина в своих соцсетях.

