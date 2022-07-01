Мать пятерых детей из Сибири завоевала второе место на конкурсе «Миссис Вселенная»
Жительнице Омска Ирине Рягузовой 38 лет
На конкурсе Рягузова представляла Россию среди почти 100 участниц со всей планеты. Как отмечает NGS55.RU, для участия в конкурсе нужно быть в возрасте от 18 до 55 лет и иметь детей.
— Я — первая вице-Миссис Вселенная. Также я везу домой дополнительную номинацию — Perfect woman (идеальная женщина). Что я испытываю сейчас, кроме усталости, не передать словами. Вселенная услышала меня! Я знаю, что мои дети смотрели прямую трансляцию и безумно гордятся мной. Для меня это важно! Уже скоро мы с ними увидимся, а пока… Ликуй, Россия, мой любимый Омск, я возвращаюсь домой с короной! — поделилась Ирина в своих соцсетях.
Годом ранее Рягузова завоевала корону победительницы в номинации «Миссис Россия Вселенная» в финале национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира», который проходил в Москве.
Известно, что помимо воспитания детей женщина занимается бизнесом и благотворительностью. Ее мужем является директор «Омского завода запорной арматуры» Андрей Рягузов. Он был одним из кандидатов в мэры Омска в 2017 году и предлагал развивать в городе туризм и строить мусоросжигающие заводы.
В середине июня НГС рассказывал, как мужчина победил на первом женском конкурсе красоты в Новосибирске — позже среди лучших оказалась Ирина Алфёрова.