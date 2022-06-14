Как мужчина победил на первом женском конкурсе красоты в Новосибирске — позже среди лучших оказалась Ирина Алфёрова
Герман Безносов спасал праздник, а в итоге получил корону конкурса
Безусловно, женщины — прекрасный пол. Но иногда эта установка может давать сбой. Мало кто знает, что первым победителем конкурса красоты в Новосибирске был мужчина. О том, как это произошло и правда ли, что никто не заметил подвоха, НГС спросил у дочери ученого Германа Безносова — именно он стал неожиданным триумфатором соревнования, которое прошло почти 60 лет назад.
Анастасия Безносова-Близнюк родилась и выросла в Академгородке. Ее родители, Герман Безносов и Светлана Рожнова, были учеными и яркими общественниками и в 60-х годах активно участвовали в жизни клуба «Под интегралом» — беспрецедентного по тем временам явления. У клуба было свое ядро — 15 министров, у каждого — свое направление, Безносов был министром странных дел. В клубе состояло еще около ста активистов, делать там было что. Каждый день «Под интегралом» показывали новую программу. Каких усилий и креатива это стоило команде, остается только гадать.
Изначально дипломник Герман Безносов приехал в Академгородок в 1961 году из Томского политехнического института. Местом его работы стал Институт автоматики и электрометрии СО РАН. Ученый говорит, что паспортистка по ошибке поставила ему штамп постоянной прописки, чем и определила его судьбу.
Как в «сексуальный» праздник искали красотку
Команда любила устраивать праздники, и они получались фееричными. К очередному 8 Марта в 1965 году решили провести первый конкурс красоты. Герман Безносов ушел из жизни в 2007 году, но оставил письменные воспоминания о том событии. Его дочь Анастасия Близнюк предоставила их редакции НГС, выдержки из них мы будем приводить ниже.
— Приближалась весна с ее «сексуальными» праздниками. «В СССР секса не было», но половая дифференциация была официально отмечена красным цветом в календарях. Интегральцы старались отгулять эти торжества на уровне мировых стандартов. Наслушавшись запрещенных тогда иностранных «голосов» и насмотревшись тайно ввезенных в страну глянцевых журналов для мужчин и женщин, продвинутые министры клуба («клубни») решили облегчить себе жизнь и напрячь «клубничек». Развесили по институтам призывы на конкурс красоты «Мисс Интеграл», заготовили призы, назначили себя членами жюри и стали ждать экспромтов, — описывает происходящее Герман Безносов.
Идея, как оживить вечер, пришла из кино. Вышла кинокомедия «В джазе только девушки», в которой двое мужчин притворяются женщинами и это им успешно удается. Безносов пишет, что дружил с артистами Театра оперы и балета и уговорил танцовщика выступить в женской роли. Но тот на конкурс по какой-то причине не приехал. Ситуацию нужно было спасать — без «локомотива» в виде смелой и яркой конкурсантки была вероятность, что молодые девушки-ученые побоятся выйти на публику.
— Я пытался найти исполнителя главной роли. Бесцеремонно надевал парик на наших министров и выслушивал мнения остальных. Когда же они напялили парик на меня, то единогласно приговорили «жертву» к подвигу. Инициатива наказуема, — вспоминал ученый.
Платье и туфли смелому мужчине одолжила супруга приятеля, обувь на среднем каблуке
Как Земфира обошла всех: ее побили или не узнали?
Дело осталось за макияжем. Его Безносову наносила не абы кто, а прима-балерина оперного театра Флора Кайдани. Красила своей косметикой. Выступать конкурсант решил под именем Земфира.
— Жюри уже знало подноготную и «лоббировало» выигрыш. Тем не менее нужно было держать марку прославленного театра, напрягать не только зажатые «в кулак» пальцы ног, но и голосовые связки, и мозговые извилины в конкурсах: литературном (буриме), художественном (рецензирование абстрактных картин Славы Воронина), танцевальном (белый вальс) и еще каких-то. Счетная комиссия информировала собравшихся, что Земфира в лидерах, — пишет Безносов.
Если члены жюри были в курсе, то президент клуба оставался в неведении. Земфира вспоминает, как в перерыве между конкурсами ее подвели к президенту клуба «Под Интегралом» Анатолию Бурштейну.
— Глаза под очками президента находились на уровне «моей» скромной груди. Он серьезно заговорил, что нужно развивать связь между мегагородом и академ-деревней, крепить дружбу науки и культуры. Я ему поддакивал своим обычным, тогда еще не прокуренным голосом. После разговора с «представительницей театра» Анатолий сказал джазменам: «Как можно такую корову поднимать в балете?» Если президент не распознал своего премьер-министра, несмотря на наше ежедневное общение, то премьер и кабинет ликовали: «Успех премьеры!» — описывает Герман Безносов.
В итоге «Первой Мисс Интеграл — 1965» была объявлена Земфира.
С тех событий прошло почти 60 лет, поэтому неудивительно, что иногда участники расходятся в описании произошедшего. Сам ученый говорит, что покинул праздник сразу после завершения и зрители еще долго пребывали в недоумении, кем же была загадочная участница, пока он не раскрыл себя в эфире радиопрограммы. Но дочь слышала и другое:
— Знакомая нашей семьи рассказала, что после награждения папа попросил выключить в зале свет. А когда его включили, зрители увидели его без платья и парика. И Бурштейн побежал его бить, потому что он расценил это как публичное оскорбление.
Также Анастасия Близнюк допускает, что ее отца выбрали победителем по вполне прозаичной причине. Девушек стимулировали к участию главным призом — магнитофоном. Но никто не говорил, что техника казенная, поэтому подаренной быть не может. Магнитофон вручили Земфире, и имущество «Интеграла» осталось при клубе.
Как Алферова победила после Безносова
Конкурс «Мисс Интеграл» стал традиционным и продолжался до 1968 года, который стал финальным. Последний конкурс ознаменовался участием в нем будущей кинозвезды Ирины Алферовой, а также приездом Александра Галича, который вошел в состав жюри.
Победительницей «Мисс Интеграл — 1968» стала десятиклассница Наталья Лещёва. Другая новосибирская школьница, Ирина Алферова, благодаря благосклонности Галича взяла титул «Мисс Пресса».
Как начались гонения
Тогда же прекратил свою работу и сам клуб «Под Интегралом». Анастасия Близнюк отмечает, что в какой-то момент у участников клуба наступила усталость — неудивительно, если учитывать насыщенную пятилетнюю деятельность.
— Клубом перестали заниматься, в итоге «Под Интегралом» самораспустился. Все ушли в науку, выросли. Опять же, пять лет веселиться, бунтовать и радоваться тоже сложно.
При этом Анастасия говорит, что во многом в закате клуба сыграл решающую роль приезд Александра Галича.
— Несмотря на то что в Москве оттепель закончилась, в Академгородке продолжали дискутировать о том, о чем нельзя было говорить. У нас были все признаки свободы. Но приезжает Галич, выходит на сцену, поет запрещенные песни, критикующие советскую власть. Власть говорит: вы совсем берега попутали? Конечно, Галич на это повлиял. Хотя вроде бы изначально он не планировал петь протестных песен. Перед выступлением он был у нас дома, и таких планов у него не было. Но по словам Юлия Кима, Галич перед самым выступлением был очень напряжен, ходил задумчивый. В итоге выпил коньяк, вышел на сцену и спел эти песни, — рассказывает дочь Безносова.
После этого в жизни клуба всё изменилось. На участников начались гонения. В прессе начали выходить публикации с нападками на активистов. В то же время ученые подписали «письмо 46». Одной из тех, кто поставил подпись в защиту диссидентов, была мама Анастасии Близнюк Светлана Рожнова. После чего ее научная и политическая карьеры были прерваны. Светлану исключили из партии, сняли с позиции второго секретаря райкома комсомола, отчислили из аспирантуры, и она пошла работать в школу учителем литературы.
Официально клуб самораспустился, но продолжил существовать в квартире родителей Анастасии Безносовой-Близнюк. Сейчас это Интегральный музей-квартира живой истории Академгородка, где создатель охотно принимает гостей, проводит экскурсии и рассказывает о жизни научного городка.
Что еще почитать о конкурсах красоты
Психолог, актриса и участница «Дома-2»: как выглядят и чем сейчас занимаются красавицы, которые стали «Мисс Россия».
«Носила платья со слезами на глазах»: три красотки-пацанки отказались от юбок и туфель ради свободы.
Также почитайте советы от пяти эффектных красоток, как повысить самооценку и уверенность в себе.