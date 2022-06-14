Как мужчина победил на первом женском конкурсе красоты в Новосибирске — позже среди лучших оказалась Ирина Алфёрова

Как Земфира обошла всех: ее побили или не узнали?

Дело осталось за макияжем. Его Безносову наносила не абы кто, а прима-балерина оперного театра Флора Кайдани. Красила своей косметикой. Выступать конкурсант решил под именем Земфира.



— Жюри уже знало подноготную и «лоббировало» выигрыш. Тем не менее нужно было держать марку прославленного театра, напрягать не только зажатые «в кулак» пальцы ног, но и голосовые связки, и мозговые извилины в конкурсах: литературном (буриме), художественном (рецензирование абстрактных картин Славы Воронина), танцевальном (белый вальс) и еще каких-то. Счетная комиссия информировала собравшихся, что Земфира в лидерах, — пишет Безносов.