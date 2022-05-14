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Психолог, актриса и участница «Дома-2»: как выглядят и чем сейчас занимаются красавицы, которые стали «Мисс Россия»

Не у всех победительниц судьба сложилась гладко

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Королевой красоты быть не так уж и просто

Королевой красоты быть не так уж и просто

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Как живут королевы конкурсов красоты после своего триумфа? Мало кто задумывался об этом, а ведь судьбы девушек совсем не так просты, как кажется. Кто-то продолжил модельный бизнес, кто-то решил построить карьеру в другой отрасли, а кто-то так и не нашел себя, пытаясь вернуть былую славу любыми способами. Выяснили, как сейчас живут (и выглядят) победительницы последних 10 конкурсов «Мисс Россия».

Алина Санько (Мисс Россия — 2019)

Алина Санько — на данный момент последняя обладательница звания «Мисс Россия»

Алина Санько — на данный момент последняя обладательница звания «Мисс Россия»

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Начнем с 2019 года, потому что в последние два года конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса. Тогда звание «Мисс Россия» досталось уроженке Азова Алине Санько. Она получила право участвовать сразу в двух международных конкурсах — «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Но в первом она дошла только до полуфинала, а во втором и вовсе не вошла в топ-21. После этого Алина ненадолго пропала из соцсетей, но затем прокомментировала итоги, пояснив, что конкурс в любом случае дал ей очень многое: например, приятные знакомства и багаж знаний.

Сейчас девушка занимается искусством

Сейчас девушка занимается искусством

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Сейчас Алина Санько занимается искусством — она пишет картины и рассказывает о своем творчестве в соцсетях. Кроме того, у девушки есть диплом архитектора Московского университета по землеустройству.

Алина и ее картина «Девушка в шляпе. Вечер. Фонарь»

Алина и ее картина «Девушка в шляпе. Вечер. Фонарь»

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Юлия Полячихина (Мисс Россия — 2018)

Юлия Полячихина в 2018 году

Юлия Полячихина в 2018 году

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В 2018 году конкурс выиграла 18-летняя девушка из Чувашии — Юлия Полячихина. Она с юных лет работала моделью, но мечтала стать журналисткой. После победы в конкурсе о Юлии практически ничего не писали, но в конце 2021 года стало известно, что она родила дочь Розу от олигарха Рустама Тарико (он старше Юлии на 38 лет). Позднее модель призналась, что это не первый ребенок — у нее есть и старший сын, которого зовут Лео.

После победы в конкурсе Юлия родила двоих детей

После победы в конкурсе Юлия родила двоих детей

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Полина Попова (Мисс Россия — 2017)

Полина Попова — одна из немногих блондинок, победивших в конкурсе за последние годы

Полина Попова — одна из немногих блондинок, победивших в конкурсе за последние годы

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В 2017 году титул «Мисс Россия» достался Полине Поповой из Екатеринбурга — она стала первой победительницей-блондинкой за последние 10 лет (в 2007 году конкурс выиграла блондинка Ксения Сухинова). На конкурсе «Мисс мира» Полина не вошла в пятерку финалисток, после чего быстро пропала с радаров СМИ. В 2021 году девушка вышла замуж и родила сына Алекса.

Полина — редкий гость в соцсетях (это фото — последнее на странице, она выложила его в конце 2021 года)

Полина — редкий гость в соцсетях (это фото — последнее на странице, она выложила его в конце 2021 года)

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Яна Добровольская (Мисс Россия — 2016)

После победы в конкурсе Яна отказалась от участия в нескольких реалити-шоу

После победы в конкурсе Яна отказалась от участия в нескольких реалити-шоу

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Тюменка Яна Добровольская стала «Мисс Россия» в 2016 году. Девушка с 6 лет занимается танцами, окончила тюменский колледж искусств с красным дипломом. После конкурса Яна поступила в Московский институт психоанализа, сейчас она — практикующий психолог.

В 2021 году девушка рассказала, как отказалась от участия в шоу «Холостяк» и «Последний герой». Жить на острове и бороться за главный приз не показалось Яне удачной идеей. Тюменка призналась, что не смогла бы отказаться от цивилизации и жить в таких условиях на природе. В шоу «Холостяк» же Яне предлагали побороться за сердце певца Егора Крида — она объяснила, почему отказалась от такой возможности.

— Во-первых, я была в отношениях. Я знаю, что есть девушки, будучи в отношениях, идут на «Холостяка», типа они расстались [с парнем]. Но это не моя история. Мне в жизни не приходилось сильно врать, я вообще не вижу в этом смысла, — призналась Яна в прямом эфире с подписчиками. — А во-вторых, я честно не знала, чем хочу заниматься. <...> Но точно понимала, куда мне не нужно. Я это всегда чувствую. Никакие деньги и слава не заставят пойти меня на реалити-шоу.

Сейчас Яна Добровольская — практикующий психолог

Сейчас Яна Добровольская — практикующий психолог

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София Никитчук (Мисс Россия — 2015)

София Никитчук после победы в «Мисс Россия» не остановилась на достигнутом

София Никитчук после победы в «Мисс Россия» не остановилась на достигнутом

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Брюнетка из Екатеринбурга София Никитчук после победы в конкурсе «Мисс Россия» завоевала второе место на «Мисс мира», проходившем в Китае. В дальнейшем девушка так же бойко стала пробовать себя в разных направлениях: запустила свой бренд одежды, стала тревел-блогером и даже заинтересовалась политикой. В декабре 2018 года София получила удостоверение помощника депутата Госдумы Сергея Кривоносова, но уже в январе 2019 года его аннулировал сам политик. А в 2021 году София вместе с Иваном Ургантом провела в Екатеринбурге четвертую Народную премию E1.RU.

Сейчас София продолжает развивать свой бренд одежды, а также собственный салон красоты. На ее аккаунт в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) подписан даже легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр.

Кстати, на этом фото София в платье своего бренда

Кстати, на этом фото София в платье своего бренда

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Юлия Алипова (Мисс Россия — 2014)

О личной жизни девушки после конкурса ничего не известно

О личной жизни девушки после конкурса ничего не известно

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В 2014 году корона конкурса досталась девушке из Саратова — Юлии Алиповой. Она занималась моделингом на первых курсах института, а в конкурсах стала участвовать после того, как начала знакомиться с их участниками. Юлия окончила Московский энергетический институт по специальностям «инженер-теплоэнергетик» и «переводчик с английского языка», а до этого выпустилась из физико-математического лицея.

После участия в конкурсе «Мисс Вселенная» Юлия Алипова появилась в прессе только в момент передачи короны новой «Мисс Россия» — Софии Никитчук. Юлия продолжила работу по профессии и отошла от модельной карьеры, сейчас о ее личной жизни ничего не известно.

Эльмира Абдразакова (Мисс Россия — 2013)

Девушка не завоевала призовых мест на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»

Девушка не завоевала призовых мест на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»

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Эльмира Абдразакова из Новосибирска стала «Мисс Россия» в 2013 году, после чего традиционно участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», но не завоевала призовых мест. Девушка попробовала себя на театральном поприще, участвовала в шоу «Последний герой», работала в кадровом отделе «Газпрома», пыталась быть телеведущей и блогером. В начале этого года Эльмира решила пойти искать любовь в программе «Дом-2». Но и там девушка не задержалась надолго, покинув проект через месяц после прихода.

После конкурса Эльмира активно пытается найти себя в какой-нибудь сфере жизни

После конкурса Эльмира активно пытается найти себя в какой-нибудь сфере жизни

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Елизавета Голованова (Мисс Россия — 2012)

Елизавета Голованова совершенно не интересовалась модельным бизнесом

Елизавета Голованова совершенно не интересовалась модельным бизнесом

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Елизавета Голованова никогда не интересовалась модельным бизнесом — представительница врачебной династии окончила школу с золотой медалью, но по стопам родителей не пошла, решив подать документы в железнодорожный университет. После победы в конкурсе она окончила университет с красным дипломом (и стала дипломированным юристом), а также прошла курсы специалистов по драгоценным камням. Елизавета занималась рекламой ювелирных украшений, была лицом банка «Русский стандарт», не раз становилась гостьей модных показов. Также девушка уделяет много времени благотворительности и общественным акциям.

О личной жизни Елизаветы практически ничего не известно. Лишь однажды, в интервью НТВ в октябре 2018 года, девушка рассказала, что в Большом театре у нее состоялось первое свидание с мужем, но больше никаких упоминаний о нем (или об их детях) нигде не было.

О личной жизни Елизавета предпочитает умалчивать

О личной жизни Елизавета предпочитает умалчивать

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Наталья Гантимурова (Мисс Россия — 2011)

После конкурса Наталья продолжила работать моделью

После конкурса Наталья продолжила работать моделью

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Заняв первое место на конкурсе, уроженка Челябинской области Наталья Гантимурова смогла представлять Россию на «Мисс Вселенная», но не вошла в число 16 финалисток. После конкурса девушка поступила в РГГУ на отделение международных отношений и зарубежного регионоведения, продолжала работать моделью.

Сейчас Наталья замужем, она блогер — активно ведет аккаунты в соцсетях, в частности свой Telegram-канал.

В начале этого года Наталья с мужем ездили на Шри-Ланку

В начале этого года Наталья с мужем ездили на Шри-Ланку

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Ирина Антоненко (Мисс Россия — 2010)


После победы Ирина оставила модельный бизнес и стала сниматься в кино

После победы Ирина оставила модельный бизнес и стала сниматься в кино

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В 2008 году Ирина Антоненко училась в Уральском финансово-юридическом институте и параллельно подрабатывала моделью. Именно так она оказалась на конкурсе «Мисс Россия», в котором и победила. Но после выигрыша Ирина оставила модельный бизнес и решила сниматься в кино — началось всё с эпизодической роли в фильме Тимура Бекмамбетова «Фантом». Девушка поступила в ГИТИС, а сейчас играет в театре и кино — в ее фильмографии больше пары десятков работ. Сейчас Ирина Антоненко живет в США, а 25 февраля в свет вышел первый голливудский фильм с ее участием — «Бензиновая аллея». В нем актриса сыграла девушку по имени Звезда, а главную роль исполнил Брюс Уиллис.

Сейчас Ирина живет в США

Сейчас Ирина живет в США

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