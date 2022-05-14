Психолог, актриса и участница «Дома-2»: как выглядят и чем сейчас занимаются красавицы, которые стали «Мисс Россия»

В 2008 году Ирина Антоненко училась в Уральском финансово-юридическом институте и параллельно подрабатывала моделью. Именно так она оказалась на конкурсе «Мисс Россия», в котором и победила. Но после выигрыша Ирина оставила модельный бизнес и решила сниматься в кино — началось всё с эпизодической роли в фильме Тимура Бекмамбетова «Фантом». Девушка поступила в ГИТИС, а сейчас играет в театре и кино — в ее фильмографии больше пары десятков работ. Сейчас Ирина Антоненко живет в США, а 25 февраля в свет вышел первый голливудский фильм с ее участием — «Бензиновая аллея». В нем актриса сыграла девушку по имени Звезда, а главную роль исполнил Брюс Уиллис.