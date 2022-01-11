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«Мисс Россия» Эльмира Абдразакова из Новосибирска прошла кастинг в «Дом-2»

Девушка объявила об этом в своем Instagram

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В 2013 году Эстафета огня XXII зимних Олимпийских игр прошла по улицам города Куйбышева Новосибирской области, где одним из факелоносцев стала Эльмира Абдразакова

В 2013 году Эстафета огня XXII зимних Олимпийских игр прошла по улицам города Куйбышева Новосибирской области, где одним из факелоносцев стала Эльмира Абдразакова

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Новосибирская красавица Эльмира Абдразакова объявила о том, что прошла кастинг в «Дом-2». Обладательница титула «Мисс Россия — 2013» рассказала об этом на своей страничке в Instagram.

— В последнем интервью я зареклась, что никогда больше не буду участвовать в реалити-шоу. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Я зашла на проект «Дом-2». Для меня это некий социальный эксперимент над собой, — написала девушка. — Верю ли я, что встречу любовь? Время покажет.

В 2013 году Эстафета огня XXII зимних Олимпийских игр прошла по улицам города Куйбышева Новосибирской области, где одним из факелоносцев стала обладательница титула «Мисс Россия — 2013» Эльмира Абдразакова.

В январе прошлого года красавица приняла участие в проекте «Последний герой» под названием «Чемпионы против новичков». В команду новичков попала Эльмира Абдразакова.

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Мисс РоссияДом-2
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