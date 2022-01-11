«Мисс Россия» Эльмира Абдразакова из Новосибирска прошла кастинг в «Дом-2»

Новосибирская красавица Эльмира Абдразакова объявила о том, что прошла кастинг в «Дом-2». Обладательница титула «Мисс Россия — 2013» рассказала об этом на своей страничке в Instagram.

— В последнем интервью я зареклась, что никогда больше не буду участвовать в реалити-шоу. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Я зашла на проект «Дом-2». Для меня это некий социальный эксперимент над собой, — написала девушка. — Верю ли я, что встречу любовь? Время покажет.