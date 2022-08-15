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Стартовало зрительское голосование конкурса «MISS MAXIM 2022 & Точка любви»

Прием анкет от участниц продолжается — он продлится до 1 сентября

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Попасть в финал может любая девушка из любой точки страны

Попасть в финал может любая девушка из любой точки страны

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На сайте конкурса «MISS MAXIM 2022 & Точка любви» стартовало читательское голосование за участниц первенства красавиц. Оно продлится до 15 сентября, и по его результатам определится сотня девушек с лучшим рейтингом. Они получат приглашения в Москву на фотокастинг, в результате которого определятся 10 главных претенденток на победу.

Финалистки предстанут перед гостями грандиозного финала «MISS MAXIM 2022 & Точка любви» в конце октября. А победительница, кроме титула и короны MISS MAXIM, получит профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов и особое место на digital-обложке сайта maximonline.ru.

При этом прием анкет от участниц продолжается — он продлится до 1 сентября. Подать заявку на участие в конкурсе (заполнив анкету и загрузив фотографии) и проголосовать за милых сердцу конкурсанток можно на сайте miss.maximonline.ru.

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