Умная и красивая: сибирячка победила в конкурсе Smart Queen 2022 среди бизнес-леди

В Москве прошел финал конкурса красоты среди бизнес-леди и экспертов SMART QUEEN RUSSIA 2022. В нем выиграла красотка из Новосибирска. Она получила почетную премию Grand Prix, за участницу проголосовали члены жури и оргкомитет.

Наталье Котеневой — 38 лет, у женщины есть две дочери: 16 и 9 лет, а также 11-летний племянник, которого она воспитывает. Сибирячка основала свою студию интерьерных решений, а также является соучредителем дизайн-студии. Кроме того, она помогает детям из детских домов и онкобольным. В конкурсе Наталья выиграла премию Grand Prix за выбор среди членов жури и оргкомитета.