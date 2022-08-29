Умная и красивая: сибирячка победила в конкурсе Smart Queen 2022 среди бизнес-леди
Она выиграла эксклюзивную премию Grand Prix
В Москве прошел финал конкурса красоты среди бизнес-леди и экспертов SMART QUEEN RUSSIA 2022. В нем выиграла красотка из Новосибирска. Она получила почетную премию Grand Prix, за участницу проголосовали члены жури и оргкомитет.
Наталье Котеневой — 38 лет, у женщины есть две дочери: 16 и 9 лет, а также 11-летний племянник, которого она воспитывает. Сибирячка основала свою студию интерьерных решений, а также является соучредителем дизайн-студии. Кроме того, она помогает детям из детских домов и онкобольным. В конкурсе Наталья выиграла премию Grand Prix за выбор среди членов жури и оргкомитета.
Как рассказала участница, она часто помогает онкобольным детям и детям-сиротам. Младшая сестра женщины умерла от рака 10 лет назад, поэтому Наталья воспитывает не только своих детей, но и племянника.
Недавно женщина стала вице-президентом и соучредителем Федерации сквоша Новосибирской области, чтобы помогать детям из детских домов.
— Мы решили через сквош (игровой вид спорта с мячом и ракеткой. — Прим. ред.) подтягивать детишек из детских домов, покупать экипировку, абонементы в фитнес-клуб, помогать им лично, то есть через спортивное образование, давать детям шанс, — добавила Наталья.
Наталья призналась, что она не ехала на конкурс ради победы, для нее было важнее познакомиться с людьми и узнать что-то новое. Участница получила приглашение через социальные сети, в подобных конкурсах она до этого не участвовала.
— Для меня легко вести бизнес, а показать себя — сложнее. Я приняла решение поучаствовать в конкурсе, потому что это выход из зоны комфорта. Мой муж меня сильно поддержал и сказал, что я обязательно выиграю, — поделилась Наталья.
В конкурсе участвуют сильные и успешные женщины-лидеры, у которых есть свой бизнес или они являются экспертами в своей области. Проект длился 4 дня и проходил в Москве, всего участие приняли 20 девушек.
Недавно НГС писал о еще одной красивой сибирячке. Нина Юманова участвует в конкурсе MISS MAXIM 2022, у женщины есть свой бизнес, двое детей, и она уже выигрывала в одном конкурсе среди женщин.