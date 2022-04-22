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Фоторепортаж

30 красивых девушек претендуют на звание «Мисс Офис — 2022»: проголосовать за претендентку могут и читатели НГС

Вы можете выбрать одну участницу у нас в опросе

5 071
Голосование на сайте НГС не повлияет на результат кастинга

Голосование на сайте НГС не повлияет на результат кастинга

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30 сибирячек участвуют в Новосибирске в конкурсе «Мисс Офис — 2022». Об этом редакции сообщили организаторы.

30 апреля в Новосибирске состоится кастинг 13-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Победительницы кастинга получат возможность представить Новосибирск в полуфинале конкурса и выиграть 3 миллиона рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор).

НГС предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто уже успел подать заявку на участие до 19 апреля и прошел прекастинг. Голосуйте за понравившуюся девушку. Это можно сделать до 29 апреля включительно.

Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии читателей НГС — но на основной результат это не повлияет.

30 апреля в Новосибирске во время закрытого кастинга будут объявлены имена не только победительниц регионального отбора, но и имя победительницы в голосовании на сайте.

1. Юлия Арсеньева, 25 лет


Рост Юлии — 167 сантиметров

Рост Юлии — 167 сантиметров

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Юлия Арсеньева — специалист сопровождения исполнения договоров в компании «АЛРОСА Бизнес-Сервис». Ее хобби — катание на горных лыжах, караоке, плавание.

2. Евгения Брюханова, 33 года


Рост Евгении — 168 сантиметров

Рост Евгении — 168 сантиметров

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Евгения Брюханова — инженер I категории в РЖД. Евгения любит кататься на коньках.

3. Анастасия Бурындина, 25 лет

Рост Анастасии — 168 сантиметров

Рост Анастасии — 168 сантиметров

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Анастасия Бурындина — руководитель центра сопровождения селлеров Модульбанка. Анастасия увлекается танцами.

4. Алина Волченко, 23 года

Алина уверена, что жизнь — прекрасное хобби. Ее рост — 178 сантиметров

Алина уверена, что жизнь — прекрасное хобби. Ее рост — 178 сантиметров

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Алина Волченко — менеджер по развитию клиентов в СДЭКе.

— Ежедневные заботы, учеба, развитие, саморазвитие, работа, поиск счастливых деталей в каждом моменте: когда новое — хорошо забытое старое, когда не перестаешь удивляться обыденному и совершать маленькие открытия, не стремишься покорить мир, а просто увлечен этим миром ежедневно, не упуская маленькие и большие возможности, — говорит о себе Алина.

5. Роза Галоян, 22 года

Рост Розы — 165 сантиметров

Рост Розы — 165 сантиметров

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Роза Галоян — менеджер по продажам компании «Двиор». Увлекается вокалом.

6. Юлия Двухжилова, 30 лет

Рост Юлии — 168 сантиметров

Рост Юлии — 168 сантиметров

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Юлия Двухжилова — менеджер в «Эсте Лаудер». Она увлекается визажем, бегом, старыми фильмами.

7. Татьяна Дементьева, 22 года

Рост Татьяны — 172 сантиметра

Рост Татьяны — 172 сантиметра

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Татьяна Дементьева — проектировщик ЭПРиС. Увлекается психологией.

8. Дарья Демидкина, 34 года


Рост Дарьи — 180 сантиметров

Рост Дарьи — 180 сантиметров

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Дарья Демидкина — главный госналогинспектор УФНС России по Новосибирской области. Ее хобби — чтение.

9. Мария Забелина, 26 лет

Рост Марии — 169 сантиметров

Рост Марии — 169 сантиметров

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Мария Забелина — менеджер компании «Партнер». Увлекается рукоделием.

10. Виктория Захарова, 28 лет

Рост Марии — 164 сантиметра

Рост Марии — 164 сантиметра

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Виктория Захарова — менеджер по переговорам в AUTODOC. Ее увлечения — английский и китайский языки, вокал, фотография.

11. Анна Иванова, 28 лет

Рост Анны — 160 сантиметров

Рост Анны — 160 сантиметров

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Анна Иванова — специалист по сопровождению исполнительного производства компании «Русинтерфинанс». Увелкается food-флористикой — делает съедобные букеты.

12. Алия Искендерова, 23 года

Рост Алии — 176 сантиметров

Рост Алии — 176 сантиметров

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Алия Искендерова — администратор в компании «Восток Моторс». Занимается моделингом, фитнесом и фотографией.

13. Анастасия Колупаева, 28 лет

Рост Алии — 177 сантиметров

Рост Алии — 177 сантиметров

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Анастасия Колупаева — специалист по документации и контрактам «Джон Дир Файнэншлс». Хобби — йога.

14. Регина Коняхина, 31 год

Рост Алии — 166 сантиметров

Рост Алии — 166 сантиметров

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Регина Коняхина — главный бухгалтер Международного института повышения квалификации и переподготовки. Увлечение — танцы.

15. Екатерина Крисецкая, 30 лет

Рост Екатерины — 165 сантиметров

Рост Екатерины — 165 сантиметров

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Екатерина Крисецкая — региональный менеджер по продажам ПАО «Сбербанк». Увлекается вокалом, благотворительностью.

16. Елена Михнюк, 23 года

Рост Елены — 176 сантиметров

Рост Елены — 176 сантиметров

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Елена Михнюк — помощник ректора ФГБОУ ВО «СГУГиТ».

— Люблю всё, что связано с творчеством. На данный момент занимаюсь кастомизацией вещей и рисую портреты. Также в свободное время практикую моделинг, танцы, вокал, — сообщила Елена.

17. Кристина Мошкина, 22 года

Рост Кристины — 166 сантиметров

Рост Кристины — 166 сантиметров

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Кристина Мошкина — HR-менеджер «Ситидент». Хобби — стрип-пластика.

18. Алена Мурзинцева, 29 лет

Рост Алены — 173 сантиметра

Рост Алены — 173 сантиметра

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Алена Мурзинцева — личный помощник генерального директора компании «Феррум». Увлечение — вязать крючком.

19. Екатерина Новикова, 27 лет


Рост Екатерины — 178 сантиметров

Рост Екатерины — 178 сантиметров

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Екатерина Новикова — экономист по труду и заработной плате в ООО «ОМС». Увлекается верховой ездой.

20. Елена Пастернак, 24 года

Рост Елены — 162 сантиметра

Рост Елены — 162 сантиметра

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Елена Пастернак — тестировщик в БКС. Любит картины по номерам и чтение детективов.

21. Элина Пашахаева, 29 лет

Рост Элины — 165 сантиметров

Рост Элины — 165 сантиметров

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Элина Пашахаева — директор магазина «Пума-Рус». Увлекается танцами.

22. Яна Райт, 31 год

Рост Яны — 158 сантиметров

Рост Яны — 158 сантиметров

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Яна Райт — специалист по защите интеллектуальной собственности Bebrand. Хобби — pole dance, вокал.

23. Жанна Ревякина, 24 года


Рост Жанны — 172 сантиметра

Рост Жанны — 172 сантиметра

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Жанна Ревякина — системный администратор в компании в «Восточная техника». Увлечения — бокс, живопись, мода.

24. Татьяна Сальникова, 24 года

Рост Татьяны — 170 сантиметров

Рост Татьяны — 170 сантиметров

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Татьяна Сальникова — секретарь-делопроизводитель в «Агроснабтехсервисе». Увлечения — танцы, фотография, волонтерство, книги, спорт.

25. Мария Саулевич, 30 лет


Рост Марии — 146 сантиметров

Рост Марии — 146 сантиметров

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Мария Саулевич — ассистент руководителя Новосибирского завода резки металла. Занимается созданием флорариумов и плаванием.

26. Екатерина Селищева, 31 год


Рост Екатерины — 160 сантиметров

Рост Екатерины — 160 сантиметров

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Екатерина Селищева — главный казначей Управления Федерального казначейства по Новосибирской области.

— Танцы, а также увлекаюсь фотопозированием и с радостью делюсь информацией, — говорит Екатерина.

27. Владлена Смирнова, 27 лет


Рост Владлены — 158 сантиметров

Рост Владлены — 158 сантиметров

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Владлена Смирнова — менеджер по туризму в Deluxe-тур. Увлечения — чтение книг, активные виды спорта: большой теннис, сноуборд; изготовление кондитерских изделий.

28. Сабина Тормозова, 26 лет


Рост Сабины — 183 сантиметра

Рост Сабины — 183 сантиметра

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Сабина Тормозова — специалист по недвижимости Rodnya Group. У нее свой бренд одежды.

29. Наталья Чувелёва, 25 лет


Рост Натальи — 175 сантиметров

Рост Натальи — 175 сантиметров

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Наталья Чувелёва — специалист по охране труда в «Ривер Парке». С детства профессионально занимается вокалом.

30. Ксения Шишкова, 33 года

Рост Ксении — 168 сантиметров

Рост Ксении — 168 сантиметров

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Ксения Шишкова — помощник руководителя в компании «Легат». Интересуется рисованием и бегом.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске выбрали победительниц финансового конкурса красоты.

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