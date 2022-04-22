30 красивых девушек претендуют на звание «Мисс Офис — 2022»: проголосовать за претендентку могут и читатели НГС

30 сибирячек участвуют в Новосибирске в конкурсе «Мисс Офис — 2022». Об этом редакции сообщили организаторы.

30 апреля в Новосибирске состоится кастинг 13-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Победительницы кастинга получат возможность представить Новосибирск в полуфинале конкурса и выиграть 3 миллиона рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор).



НГС предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто уже успел подать заявку на участие до 19 апреля и прошел прекастинг. Голосуйте за понравившуюся девушку. Это можно сделать до 29 апреля включительно.