30 красивых девушек претендуют на звание «Мисс Офис — 2022»: проголосовать за претендентку могут и читатели НГС
Вы можете выбрать одну участницу у нас в опросе
30 сибирячек участвуют в Новосибирске в конкурсе «Мисс Офис — 2022». Об этом редакции сообщили организаторы.
30 апреля в Новосибирске состоится кастинг 13-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.
Победительницы кастинга получат возможность представить Новосибирск в полуфинале конкурса и выиграть 3 миллиона рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор).
НГС предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто уже успел подать заявку на участие до 19 апреля и прошел прекастинг. Голосуйте за понравившуюся девушку. Это можно сделать до 29 апреля включительно.
Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии читателей НГС — но на основной результат это не повлияет.
30 апреля в Новосибирске во время закрытого кастинга будут объявлены имена не только победительниц регионального отбора, но и имя победительницы в голосовании на сайте.
1. Юлия Арсеньева, 25 лет
Юлия Арсеньева — специалист сопровождения исполнения договоров в компании «АЛРОСА Бизнес-Сервис». Ее хобби — катание на горных лыжах, караоке, плавание.
2. Евгения Брюханова, 33 года
Евгения Брюханова — инженер I категории в РЖД. Евгения любит кататься на коньках.
3. Анастасия Бурындина, 25 лет
Анастасия Бурындина — руководитель центра сопровождения селлеров Модульбанка. Анастасия увлекается танцами.
4. Алина Волченко, 23 года
Алина Волченко — менеджер по развитию клиентов в СДЭКе.
— Ежедневные заботы, учеба, развитие, саморазвитие, работа, поиск счастливых деталей в каждом моменте: когда новое — хорошо забытое старое, когда не перестаешь удивляться обыденному и совершать маленькие открытия, не стремишься покорить мир, а просто увлечен этим миром ежедневно, не упуская маленькие и большие возможности, — говорит о себе Алина.
5. Роза Галоян, 22 года
Роза Галоян — менеджер по продажам компании «Двиор». Увлекается вокалом.
6. Юлия Двухжилова, 30 лет
Юлия Двухжилова — менеджер в «Эсте Лаудер». Она увлекается визажем, бегом, старыми фильмами.
7. Татьяна Дементьева, 22 года
Татьяна Дементьева — проектировщик ЭПРиС. Увлекается психологией.
8. Дарья Демидкина, 34 года
Дарья Демидкина — главный госналогинспектор УФНС России по Новосибирской области. Ее хобби — чтение.
9. Мария Забелина, 26 лет
Мария Забелина — менеджер компании «Партнер». Увлекается рукоделием.
10. Виктория Захарова, 28 лет
Виктория Захарова — менеджер по переговорам в AUTODOC. Ее увлечения — английский и китайский языки, вокал, фотография.
11. Анна Иванова, 28 лет
Анна Иванова — специалист по сопровождению исполнительного производства компании «Русинтерфинанс». Увелкается food-флористикой — делает съедобные букеты.
12. Алия Искендерова, 23 года
Алия Искендерова — администратор в компании «Восток Моторс». Занимается моделингом, фитнесом и фотографией.
13. Анастасия Колупаева, 28 лет
Анастасия Колупаева — специалист по документации и контрактам «Джон Дир Файнэншлс». Хобби — йога.
14. Регина Коняхина, 31 год
Регина Коняхина — главный бухгалтер Международного института повышения квалификации и переподготовки. Увлечение — танцы.
15. Екатерина Крисецкая, 30 лет
Екатерина Крисецкая — региональный менеджер по продажам ПАО «Сбербанк». Увлекается вокалом, благотворительностью.
16. Елена Михнюк, 23 года
Елена Михнюк — помощник ректора ФГБОУ ВО «СГУГиТ».
— Люблю всё, что связано с творчеством. На данный момент занимаюсь кастомизацией вещей и рисую портреты. Также в свободное время практикую моделинг, танцы, вокал, — сообщила Елена.
17. Кристина Мошкина, 22 года
Кристина Мошкина — HR-менеджер «Ситидент». Хобби — стрип-пластика.
18. Алена Мурзинцева, 29 лет
Алена Мурзинцева — личный помощник генерального директора компании «Феррум». Увлечение — вязать крючком.
19. Екатерина Новикова, 27 лет
Екатерина Новикова — экономист по труду и заработной плате в ООО «ОМС». Увлекается верховой ездой.
20. Елена Пастернак, 24 года
Елена Пастернак — тестировщик в БКС. Любит картины по номерам и чтение детективов.
21. Элина Пашахаева, 29 лет
Элина Пашахаева — директор магазина «Пума-Рус». Увлекается танцами.
22. Яна Райт, 31 год
Яна Райт — специалист по защите интеллектуальной собственности Bebrand. Хобби — pole dance, вокал.
23. Жанна Ревякина, 24 года
Жанна Ревякина — системный администратор в компании в «Восточная техника». Увлечения — бокс, живопись, мода.
24. Татьяна Сальникова, 24 года
Татьяна Сальникова — секретарь-делопроизводитель в «Агроснабтехсервисе». Увлечения — танцы, фотография, волонтерство, книги, спорт.
25. Мария Саулевич, 30 лет
Мария Саулевич — ассистент руководителя Новосибирского завода резки металла. Занимается созданием флорариумов и плаванием.
26. Екатерина Селищева, 31 год
Екатерина Селищева — главный казначей Управления Федерального казначейства по Новосибирской области.
— Танцы, а также увлекаюсь фотопозированием и с радостью делюсь информацией, — говорит Екатерина.
27. Владлена Смирнова, 27 лет
Владлена Смирнова — менеджер по туризму в Deluxe-тур. Увлечения — чтение книг, активные виды спорта: большой теннис, сноуборд; изготовление кондитерских изделий.
28. Сабина Тормозова, 26 лет
Сабина Тормозова — специалист по недвижимости Rodnya Group. У нее свой бренд одежды.
29. Наталья Чувелёва, 25 лет
Наталья Чувелёва — специалист по охране труда в «Ривер Парке». С детства профессионально занимается вокалом.
30. Ксения Шишкова, 33 года
Ксения Шишкова — помощник руководителя в компании «Легат». Интересуется рисованием и бегом.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске выбрали победительниц финансового конкурса красоты.