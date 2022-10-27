Финал конкурса MISS MAXIM 2022: смотрим на откровенные фото красоток из Новосибирска из топ-100

Накануне завершился конкурс «MISS MAXIM 2022 & Точка любви». По его итогам определились и окончательные места двух красавиц из Новосибирска, которые прошли в финал — 27-летней Полины Игнатьевой и 29-летней Алисы Корниловой.

Как пишут наши коллеги из MSK.1, итоги конкурса подвели 26 октября в Москве: победительницей стала 33-летняя Миля Нургалиева (Москва). Она получит профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов и появится на обложке журнала Maximonline.ru.