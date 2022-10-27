20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 61.43
eur 61.57
Тема дняНовосибирский горнолыжный комплекс «Юрманка»
Все новости
Все новости
Подробности

Финал конкурса MISS MAXIM 2022: смотрим на откровенные фото красоток из Новосибирска из топ-100

Их рейтинг на сайте выше 60%

4 914
ds

Слева — Полина Игнатьева, справа — Алиса Корнилова

Поделиться

Накануне завершился конкурс «MISS MAXIM 2022 & Точка любви». По его итогам определились и окончательные места двух красавиц из Новосибирска, которые прошли в финал — 27-летней Полины Игнатьевой и 29-летней Алисы Корниловой.

Как пишут наши коллеги из MSK.1, итоги конкурса подвели 26 октября в Москве: победительницей стала 33-летняя Миля Нургалиева (Москва). Она получит профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов и появится на обложке журнала Maximonline.ru.

Победительница Миля Нургалиева

Победительница Миля Нургалиева

Поделиться

Изначально на попадание в топ-100 претендовали и другие девушки из Новосибирска, но попасть туда удалось только двум. Их рейтинг — выше 60%. По окончательным итогам Полина Игнатьева заняла 14-е место, а Алиса Корнилова — 65-е.

О том, что девушки вошли <a href="https://ngs.ru/text/style/2022/09/20/71669018/" class="_" target="_blank">в топ-100</a>, стало известно в сентябре. Тогда у Полины также было 14-е место, а у Алисы — 67-е. На фото — Полина Игнатьева

О том, что девушки вошли в топ-100, стало известно в сентябре. Тогда у Полины также было 14-е место, а у Алисы — 67-е. На фото — Полина Игнатьева

Поделиться

У девушек также был очный кастинг в Москве. На фото — Полина Игнатьева

У девушек также был очный кастинг в Москве. На фото — Полина Игнатьева

Поделиться

Из сотни девушек в Москве выбрали сначала 10 главных претенденток на победу. На фото — Алиса Корнилова

Из сотни девушек в Москве выбрали сначала 10 главных претенденток на победу. На фото — Алиса Корнилова

Поделиться

А уже из 10 выбрали одну девушку. На фото — Алиса Корнилова

А уже из 10 выбрали одну девушку. На фото — Алиса Корнилова

Поделиться

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году шесть красоток из Новосибирска вошли в сотню самых сексуальных женщин конкурса MISS MAXIM.

По теме

КонкурсMISS MAXIM
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2