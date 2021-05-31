Шесть красоток из Новосибирска вошли в сотню самых сексуальных женщин конкурса Miss Maxim

Шесть жительниц Новосибирска вошли в сотню самых сексуальных девушек по версии читателей журнала Maxim. 4 июня девушки поедут в Москву для очной фотосессии.



На сайте продолжается конкурс Miss Maxim — с апреля этого года сотни девушек со всей страны присылали свои фотографии, чтобы попасть на обложку журнала. Среди них были и сибирячки — свои анкеты подали больше 10 жительниц Новосибирска, мы писали о них здесь.