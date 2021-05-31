Шесть красоток из Новосибирска вошли в сотню самых сексуальных женщин конкурса Miss Maxim

Шесть жительниц Новосибирска вошли в сотню самых сексуальных девушек по версии читателей журнала Maxim.
На сайте продолжается конкурс Miss Maxim — с апреля этого года сотни девушек со всей страны присылали свои фотографии, чтобы попасть на обложку журнала. Среди них были и
Голосование на конкурсе проходило в формате «Кто горячее?». Алгоритм формировал из претенденток случайные пары, а читатели выбирали ту участницу, которая нравится больше. По итогам зрительского голосования сформировали топ-100
Так, в рейтинг из 100 самых сексуальных россиянок вошли
За ней идет 24-летняя Кристина Ягода — девушка заняла 8-ю строчку рейтинга, хотя у нее также 69% побед.
21-е место занимает 25-летняя Полина Игнатева.
На 58-м месте — 20-летняя Алиса Горбачева, у нее 62% побед.
На 65-м месте — 31-летняя Ольга Скулова, ее рейтинг составил также 62%.
Шестерку сибирячек в конкурсе замыкает 20-летняя Настя Шматалюк. Сейчас она на
Первой свою заявку на конкурс подала сибирячка Анастасия Воеводина. Девушке