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Шесть красоток из Новосибирска вошли в сотню самых сексуальных женщин конкурса Miss Maxim

Скоро девушек ждет поездка в Москву на фотосессию

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Слева направо участницы: Полина Игнатева, Настя Шматалюк, Ольга Скулова

Слева направо участницы: Полина Игнатева, Настя Шматалюк, Ольга Скулова

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Шесть жительниц Новосибирска вошли в сотню самых сексуальных девушек по версии читателей журнала Maxim. 4 июня девушки поедут в Москву для очной фотосессии.

На сайте продолжается конкурс Miss Maxim — с апреля этого года сотни девушек со всей страны присылали свои фотографии, чтобы попасть на обложку журнала. Среди них были и сибирячки — свои анкеты подали больше 10 жительниц Новосибирска, мы писали о них здесь.

Голосование на конкурсе проходило в формате «Кто горячее?». Алгоритм формировал из претенденток случайные пары, а читатели выбирали ту участницу, которая нравится больше. По итогам зрительского голосования сформировали топ-100 девушек — их ждут в Москве для профессиональной фотосессии. По результатам этой фотосессии редакция журнала выберет 10 финалисток. 14 июля в Москве жюри выберет из них победительницу — она попадет на обложку сентябрьского номера.

Так, в рейтинг из 100 самых сексуальных россиянок вошли 6 жительниц Новосибирска. В числе лидеров — 25-летняя Кристина Готфрид, сейчас она 6-м месте в рейтинге, у нее 69% побед.

Кристина развивает свой блог в Instagram и TikTok

Кристина развивает свой блог в Instagram и TikTok

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За ней идет 24-летняя Кристина Ягода — девушка заняла 8-ю строчку рейтинга, хотя у нее также 69% побед.

Девушек, которые вошли в топ-100, пригласят в Москву для фотосессии

Девушек, которые вошли в топ-100, пригласят в Москву для фотосессии

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21-е место занимает 25-летняя Полина Игнатева.

Вместе с заявкой на конкурс девушки предоставляют фото, к которым есть некоторые требования. Например, фото желательно сделать в нижнем белье или бикини, на нейтральном фоне и с минимумом ретуши. Кроме того, организаторы призывают участниц не увлекаться боди-артом и экспериментальными фото

Вместе с заявкой на конкурс девушки предоставляют фото, к которым есть некоторые требования. Например, фото желательно сделать в нижнем белье или бикини, на нейтральном фоне и с минимумом ретуши. Кроме того, организаторы призывают участниц не увлекаться боди-артом и экспериментальными фото

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На 58-м месте — 20-летняя Алиса Горбачева, у нее 62% побед.

Тем не менее в топ-100 вошли в том числе девушки, приславшие фото в одежде

Тем не менее в топ-100 вошли в том числе девушки, приславшие фото в одежде

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На 65-м месте — 31-летняя Ольга Скулова, ее рейтинг составил также 62%.

По результатам фотокастинга в Москве редакция выберет <nobr class="_">10 участниц</nobr>, которые пройдут в финал

По результатам фотокастинга в Москве редакция выберет 10 участниц, которые пройдут в финал

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Шестерку сибирячек в конкурсе замыкает 20-летняя Настя Шматалюк. Сейчас она на 86-м месте, а ее рейтинг составляет 61%.

Имя победительницы объявят 14 июля. Желаем удачи участницам из Новосибирска!

Имя победительницы объявят 14 июля. Желаем удачи участницам из Новосибирска!

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Первой свою заявку на конкурс подала сибирячка Анастасия Воеводина. Девушке 36 лет, она блогер, фотомодель, фотограф и актриса, воспитывает двух дочерей и уже получала корону и титул «Леди Сибири». Девушка не вошла в топ-100. Мы поговорили с Анастасией о том, почему она решила участвовать в конкурсе.

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