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Сибирячка решила попасть на обложку журнала MAXIM: у нее 49 тысяч подписчиков — что она им показывает

Анастасия Воеводина — 36-летняя мать двух девочек — прежде уже выигрывала в конкурсе красоты

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Жительница Новосибирска участвует в конкурсе журнала Maxim

На сайте мужского журнала MAXIM началось голосование читателей за участниц конкурса MISS MAXIM: среди них — жительница Новосибирска Анастасия Воеводина.

В конкурсе выбирают красавицу, которая снимется для обложки журнала, заявки принимаются до 26 апреля, а голосование начинается сегодня, 29 марта.

Голосование проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Сейчас заявки подали 20 участниц, и в рейтинге Анастасия Воеводина занимает 16-е место, у нее 37% побед.

Итоги голосования подведут 4 июня, после этого 100 участниц попадут в финал и поедут в Москву на профессиональную фотосессию. По результатам фотосессии редакция журнала выберет 10 финалисток. 14 июля в Москве жюри выберет из них победительницу — она попадет на обложку сентябрьского номера.

Сибирячке Анастасии Воеводиной 36 лет, она блогер, фотомодель, фотограф и актриса, воспитывает двух дочерей. Она также получала корону и титул «Леди Сибири».

Анастасия Воеводина окончила педагогический колледж, также у неё дипломы сельскохозяйственного института и Кузбасского института экономики и права (экономика и управление).

— Увлекаюсь модельной сферой, фотосессиями. Мне нравятся красивые фото, макияжи. Занимаюсь актерским мастерством в театральной студии «Примус». Люблю спорт — катаюсь на сноуборде, недавно освоила виндсерфинг. Плаваю, погружалась с аквалангом. Еще я уже третий год амбассадор полумарафона Забег.рф, веду активный и здоровый образ жизни — не пью алкоголь, не курю, — рассказывала Анастасия в интервью НГС в 2019 году.

Тогда же Анастасия Воеводина призналась, что начала заниматься блогом после рождения младшей дочки. Сейчас у Анастасии 49,8 тысячи подписчиков в «Инстаграме».

Анастасия занимается спортом и придерживается здорового образа жизни.

Прошлой весной Анастасию пригласили на передачу «Давай поженимся». Сибирячка ездила бороться за расположение бизнесмена из Барнаула и эффектно появилась в зале в образе королевы красоты, не забыв надеть корону. Мы поговорили с Анастасией о том, как прошли съёмки.

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