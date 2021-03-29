Сибирячка решила попасть на обложку журнала MAXIM: у нее 49 тысяч подписчиков — что она им показывает

Жительница Новосибирска участвует в конкурсе журнала Maxim
На сайте мужского журнала MAXIM началось голосование читателей за участниц конкурса MISS MAXIM: среди них — жительница Новосибирска Анастасия Воеводина.
В конкурсе выбирают красавицу, которая снимется для обложки журнала, заявки принимаются
Голосование проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Сейчас заявки подали
Итоги голосования подведут 4 июня, после этого 100 участниц попадут в финал и поедут в Москву на профессиональную фотосессию. По результатам фотосессии редакция журнала выберет
Сибирячке Анастасии Воеводиной 36 лет, она блогер, фотомодель, фотограф и актриса, воспитывает двух дочерей. Она также получала корону и титул «Леди Сибири».
Анастасия Воеводина окончила педагогический колледж, также у неё дипломы сельскохозяйственного института и Кузбасского института экономики и права (экономика и управление).
— Увлекаюсь модельной сферой, фотосессиями. Мне нравятся красивые фото, макияжи. Занимаюсь актерским мастерством в театральной студии «Примус». Люблю спорт — катаюсь на сноуборде, недавно освоила виндсерфинг. Плаваю, погружалась с аквалангом. Еще я уже третий год амбассадор полумарафона Забег.рф, веду активный и здоровый образ жизни — не пью алкоголь, не курю, — рассказывала Анастасия в интервью НГС
Тогда же Анастасия Воеводина призналась, что начала заниматься блогом после рождения младшей дочки. Сейчас у Анастасии
Анастасия занимается спортом и придерживается здорового образа жизни.
Прошлой весной Анастасию пригласили на передачу «Давай поженимся». Сибирячка ездила бороться за расположение бизнесмена из Барнаула и эффектно появилась в зале в образе королевы красоты, не забыв надеть корону. Мы поговорили с Анастасией о том, как прошли съёмки.