Сибирячка решила попасть на обложку журнала MAXIM: у нее 49 тысяч подписчиков — что она им показывает

На сайте мужского журнала MAXIM началось голосование читателей за участниц конкурса MISS MAXIM: среди них — жительница Новосибирска Анастасия Воеводина.

В конкурсе выбирают красавицу, которая снимется для обложки журнала, заявки принимаются до 26 апреля , а голосование начинается сегодня, 29 марта .