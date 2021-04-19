12 смелых сибирячек борются за право попасть на обложку журнала MAXIM. Кто из них горячее?

На звание Miss MAXIM претендуют
В рейтинг журнала MAXIM попали сразу
Прием заявок на конкурс закончится только
Сейчас в рейтинге представлены
Ближе всех к лидеру голосования находится
Следующая за ней — Полина Игнатьева. Девушке
На 48-м месте расположилась еще одна представительница Новосибирска Алиса Горбачева.
28-летняя Татьяна Буратчук пока находится
Далее в рейтинге сибирячек следует Елена Волченко — она находится
На 119-м месте пока расположилась самая юная участница из Новосибирска —
А это 26-летняя Кристина Владимирова. Сейчас она находится
Чуть ниже, на 158-м месте, находится
212-е место в рейтинге занимает Юлия Амержанова. Ей также
Следующая в списке сибирских красавиц, претендующих на обложку журнала MAXIM, Юлия Голубкова. Пока она находится
Самая старшая представительница Новосибирска,
Замыкает список участниц из Новосибирска
В прошлом году актриса из Новосибирска Мария Шумакова попала в сотню самых сексуальных женщин России.