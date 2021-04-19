12 смелых сибирячек борются за право попасть на обложку журнала MAXIM. Кто из них горячее?

В рейтинг журнала MAXIM попали сразу 12 жительниц Новосибирска — они борются за звание Miss MAXIM, корону и возможность попасть на обложку.

Прием заявок на конкурс закончится только 26 апреля , однако само голосование уже стартовало. После этого этапа сто девушек, набравшие большее количество голосов, отправятся в Москву на фотокастинг. После него жюри выберет 10 финалисток . Они предстанут перед гостями на финале конкурса, который пройдет в июле.