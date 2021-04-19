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12 смелых сибирячек борются за право попасть на обложку журнала MAXIM. Кто из них горячее?

Прием заявок закончится 26 апреля

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Конкурс Miss MAXIM проводится <nobr class="_">с 2006 года</nobr>

Конкурс Miss MAXIM проводится с 2006 года

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На звание Miss MAXIM претендуют 12 жительниц Новосибирска

В рейтинг журнала MAXIM попали сразу 12 жительниц Новосибирска — они борются за звание Miss MAXIM, корону и возможность попасть на обложку.

Прием заявок на конкурс закончится только 26 апреля, однако само голосование уже стартовало. После этого этапа сто девушек, набравшие большее количество голосов, отправятся в Москву на фотокастинг. После него жюри выберет 10 финалисток. Они предстанут перед гостями на финале конкурса, который пройдет в июле.

Сейчас в рейтинге представлены 359 девушек. Посмотрим, какие места занимают участницы из Новосибирска.

Ближе всех к лидеру голосования находится 24-летняя Кристина Готфрид — она занимает 4-е место.

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Следующая за ней — Полина Игнатьева. Девушке 25 лет, и на данный момент она занимает 13-е место.

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На 48-м месте расположилась еще одна представительница Новосибирска Алиса Горбачева.

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28-летняя Татьяна Буратчук пока находится на 62-м месте.

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Далее в рейтинге сибирячек следует Елена Волченко — она находится на 96-м месте.

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На 119-м месте пока расположилась самая юная участница из Новосибирска — 18-летняя Мария Кротова.

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А это 26-летняя Кристина Владимирова. Сейчас она находится на 148-й строчке.

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Чуть ниже, на 158-м месте, находится 32-летняя представительница Новосибирска Евгения Клинкович.

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212-е место в рейтинге занимает Юлия Амержанова. Ей также 32 года.

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Следующая в списке сибирских красавиц, претендующих на обложку журнала MAXIM, Юлия Голубкова. Пока она находится на 232-м месте.

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Самая старшая представительница Новосибирска, 36-летняя Анастасия Воеводина, расположилась на 332-м месте. О ней мы писали ранее.

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Замыкает список участниц из Новосибирска 25-летняя Марина Алексейчук. Пока она занимает лишь 346-е место.

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В прошлом году актриса из Новосибирска Мария Шумакова попала в сотню самых сексуальных женщин России.

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