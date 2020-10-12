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Актриса из Новосибирска попала в сотню самых сексуальных женщин страны — голосование ещё идёт

Она обгоняет Светлану Лободу, Оксану Акиньшину и Катю Варнаву

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Девушка оказывается в рейтинге не первый раз

Девушка оказывается в рейтинге не первый раз

Мария Шумакова попала в сотню самых сексуальных женщин страны

Журнал MAXIM заканчивает голосование за самую сексуальную женщину страны — в сотню лучших попала актриса из Новосибирска Мария Шумакова.

Голосование стартовало 16 сентября и закончится 16 октября. В течение этого месяца читатели журнала отдают голоса за сотню популярных актрис, певиц, спортсменок и телеведущих.

31-летняя актриса сериала «Сладкая жизнь» оказалась на 75-м месте — за неё уже проголосовали 2446 читателей. Сибирячка обогнала Надежду Сысоеву, Марину Александрову, Аллу Михееву, Оксану Акиньшину, Лизу Боярскую, Аглаю Тарасову, Марьяну Ро, Катю Варнаву и других известных женщин. Это не первый раз, когда Мария попадает в топ самых сексуальных россиянок — она оказывалась в списках 2019 и 2018 годов.

— У актрисы неплохо сложился год — она снялась в большом сериале «Грозный» (про русского царя, а не столицу Чечни) и в хулиганском кино про кино «Конец фильма» братьев Коттов. А ещё она совершила подвиг — за год сбросила 10 кг. Говорит, что главным компонентом борьбы с весом стал самый обычный бег. Мы ей все аплодируем и тоже бежим навстречу, — написали составители рейтинга.

Тройку лидеров в рейтинге занимают певицы Анна Плетнёва, Ольга Серябкина и Настя Каменских.

Проголосовать за Марию можно на сайте журнала.

Этой осенью Мария побывала в гостях у Ивана Урганта на Первом канале. Она пришла вместе с актёром Александром Кузнецовым, вместе с которым играет в спектакле «Бульба. Пир» в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Здесь мы кратко пересказали выпуск.

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