В сотню претенденток на титул MISS MAXIM вошли две девушки из Новосибирска — смотрим горячие фото
Победительница конкурса появится на обложке журнала Maximonline.ru
Две девушки из Новосибирска вошли в топ-100 красоток, участвующих в конкурсе MISS MAXIM. Голосование интернет-пользователей за самых горячих девушек завершено, теперь сотню выбранных участниц будет ждать очный кастинг в Москве. Он пройдет с 30 сентября по 2 октября.
По итогам голосования 27-летняя Полина Игнатьева заняла
Теперь из сотни девушек в Москве выберут 10 главных претенденток на победу. Из десятки лучших судьи выберут победительницу, которая получит титул и корону MISS MAXIM, а также примет участие в фотосессии для обложки журнала Maximonline.ru.
Ответим, что в 2021 году за победу боролись сразу 12 девушек из Новосибирска.