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В сотню претенденток на титул MISS MAXIM вошли две девушки из Новосибирска — смотрим горячие фото

Победительница конкурса появится на обложке журнала Maximonline.ru

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Две девушки из Новосибирска вошли в топ-100 красоток, участвующих в конкурсе MISS MAXIM. Голосование интернет-пользователей за самых горячих девушек завершено, теперь сотню выбранных участниц будет ждать очный кастинг в Москве. Он пройдет с 30 сентября по 2 октября.

Полина Игнатьева работает в сфере консалтинга и подрабатывает моделью

Полина Игнатьева работает в сфере консалтинга и подрабатывает моделью

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По итогам голосования 27-летняя Полина Игнатьева заняла 14-е место, ее рейтинг составил 67%. Отметим, что сибирячка уже участвовала в конкурсе в 2021 году

Рейтинг Алисы Корниловой — 60%

Рейтинг Алисы Корниловой — 60%

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29-летняя Алиса Корнилова заняла 67-е место. Рейтинг девушки — 60%.

Теперь из сотни девушек в Москве выберут 10 главных претенденток на победу. Из десятки лучших судьи выберут победительницу, которая получит титул и корону MISS MAXIM, а также примет участие в фотосессии для обложки журнала Maximonline.ru.

Ответим, что в 2021 году за победу боролись сразу 12 девушек из Новосибирска.

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