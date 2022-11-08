Сибирячка попала в топ-12 мировых красавиц на конкурсе в Сингапуре — она примерила образ лебедя

По словам директора международных конкурсов красоты Яны Соловьевой, времени для подготовки было мало, потому что только в сентябре россияне смогли посещать Сингапур. В течение 6 дней женщины из 30 стран демонстрировали свои навыки и таланты. Финальное шоу включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, кроме того, был интеллектуальный конкурс на английском языке. Первое место заняла участница, которая представляла Евразию.



В начале октября НГС писал о еще одной яркой победе сибирячки на мировом конкурсе красоты — титул «Миссис Мира» достался Екатерине Марченко: это была ее третья победа в подобном мероприятии.