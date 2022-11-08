Сибирячка попала в топ-12 мировых красавиц на конкурсе в Сингапуре — она примерила образ лебедя
Анжелика Кононова соревновалась с участницами из 30 стран
Международный конкурс красоты Mrs Worldwide 2022 прошел в Индонезии и Сингапуре. За корону, титул и звание лучших состязались женщины со всего мира в категории «Миссис».
В топ-12 вошла
— Для меня это вызов себе, а также возможность показать другим женщинам, что всё возможно и что каждая уникальна и талантлива, каждая представляет ценность и красоту. Во время конкурса самое сложное — это умение всегда быть собранной и готовой, всегда обладать выдержкой и умением проявить свои лучшие качества. Для меня это мощный опыт проявления себя в новом качестве и объединения женщин всего мира как представителей разных стран, — делится Анжелика Кононова.
По словам директора международных конкурсов красоты Яны Соловьевой, времени для подготовки было мало, потому что только в сентябре россияне смогли посещать Сингапур. В течение 6 дней женщины из 30 стран демонстрировали свои навыки и таланты. Финальное шоу включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, кроме того, был интеллектуальный конкурс на английском языке. Первое место заняла участница, которая представляла Евразию.
В начале октября НГС писал о еще одной яркой победе сибирячки на мировом конкурсе красоты — титул «Миссис Мира» достался Екатерине Марченко: это была ее третья победа в подобном мероприятии.