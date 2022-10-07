«Гейша» из Новосибирска победила на мировом конкурсе красоты — смотрим ее фото в короне

Сибирячка Екатерина Марченко победила в международном конкурсе красоты среди успешных женщин — International Beauty and Model. Конкурс проходил в Азербайджане, Екатерине Марченко из Новосибирска присвоили титул Миссис Мира Mrs Crystal Crown World.



Организатором масштабного конкурса стал Всемирный конгресс красоты (World Beauty Congress). Ранее конкурс проводили в Китае и Кыргызстане, а в этом году местом проведения мероприятия стал Азербайджан. За победу сражалось около 20 девушек из разных стран. Программа конкурса состояла из трех частей, основу всех дефиле составили коктейльные и вечерние платья. Борьба за победу проходила в трех категориях — «Мисс» (незамужние девушки), «Миссис» (до 37 лет или имеющие детей) и «Классическая миссис» (от 37 лет).