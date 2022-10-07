«Гейша» из Новосибирска победила на мировом конкурсе красоты — смотрим ее фото в короне
Титул Миссис Мира достался Екатерине Марченко — это ее третья победа в подобном мероприятии
Сибирячка Екатерина Марченко победила в международном конкурсе красоты среди успешных женщин — International Beauty and Model. Конкурс проходил в Азербайджане, Екатерине Марченко из Новосибирска присвоили титул Миссис Мира Mrs Crystal Crown World.
Организатором масштабного конкурса стал Всемирный конгресс красоты (World Beauty Congress). Ранее конкурс проводили в Китае и Кыргызстане, а в этом году местом проведения мероприятия стал Азербайджан. За победу сражалось около 20 девушек из разных стран. Программа конкурса состояла из трех частей, основу всех дефиле составили коктейльные и вечерние платья. Борьба за победу проходила в трех категориях — «Мисс» (незамужние девушки), «Миссис» (до 37 лет или имеющие детей) и «Классическая миссис» (от 37 лет).
— Для меня это большая честь. Весь год я буду нести титул, буду участвовать в благотворительных проектах и делать что-то во благо человечества. В конкурсе принимало участие много девушек из России, и мы переживали, что нам могут ничего не дать, но президент Всемирного конгресса красоты Замир Гусейнов дал нам понять, что красота, доброта и благородство — вне политики. Почти все девушки из нашей страны заняли призовые места, каждая в своей категории, — рассказывает Екатерина Марченко.
Во время конкурса члены жюри обращали внимание не только, как участницы ведут себя на сцене, но и оценивали их интеллект, способность к коммуникации, вкус в одежде, насколько выигрышно женщина себя подает в обществе. На конкурсе девушки дефилировали в платьях известного в Баку бренда NISAZ, а перед объявлением результатов на сцену вышел популярный певец Боссон, поздравил участниц и спел свой главный хит One in a million, а затем и другие песни.
Для Екатерины Марченко этот конкурс красоты стал последним. Женщина поделилась, что подобные мероприятия для нее энергетически затратны из-за высоких нагрузок, огорчает ее и недоброжелательность со стороны других участниц. В Новосибирске сибирячка известна тем, что дает консультации для женщин и проводит трансформационные игры «Гейша», которые направлены на углубленное изучение себя. Цель — обрести гармонию с собой и внешним миром, раскрыть внутреннюю красоту и женственность.
В конце августа NGS.RU писал о Наталье Котенёвой — сибирячка победила в конкурсе Smart Queen —2022 среди бизнес-леди. Она выиграла эксклюзивную премию Grand Prix.