Ювелирный стилист стала «Миссис Новосибирск International»: смотрим фото красавицы

— Я так готовилась, старалась и жила конкурсом, что просто не думала ни о чем другом, кроме своей победы. Я сделала победу своей целью. Сейчас я чувствую огромную благодарность директору конкурса Наталье Карелиной и председателю оргкомитета Элине Бутенко за то, что столько лет существует этот проект для женщин, где каждая участница получает возможность превзойти себя в своих умениях и талантах, показать себя в своей лучшей версии. Я понимаю свою ответственность за этот титул, хочу быть примером для будущих участниц, гордостью конкурса в целом и достойно представить Новосибирск на всероссийских конкурсах красоты. Это одно из самых ярких событий в моей жизни, и я искренне желаю всем девушкам, кто мечтает, но сомневается, обязательно пройти его для себя, — делится впечатлениями Светлана Решетникова.

