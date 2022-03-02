Ювелирный стилист стала «Миссис Новосибирск International»: смотрим фото красавицы

Выбрана победительница конкурса красоты грации и таланта «Миссис Новосибирск International 2022» ею стала
Помимо титула и короны, Светлана Решетникова получила
Организатором конкурса последние 9 лет является Наталья Карелина, первая вице-миссис всероссийского конкурса «Миссис Россия International» 2013 года. Это ежегодное мероприятие длится уже 12 лет, набор участниц стартует в ноябре и длится по январь, финал выпадает на первый весенний день года — 1 марта.
Традиционно в конкурсе — несколько побед в разных номинациях: «Миссис Нск Мира», «Миссис Нск Земля», «Миссис Россия Планета», но главная корона — одна. «Миссис Новосибирск International 2022».
— Я так готовилась, старалась и жила конкурсом, что просто не думала ни о чем другом, кроме своей победы. Я сделала победу своей целью. Сейчас я чувствую огромную благодарность директору конкурса Наталье Карелиной и председателю оргкомитета Элине Бутенко за то, что столько лет существует этот проект для женщин, где каждая участница получает возможность превзойти себя в своих умениях и талантах, показать себя в своей лучшей версии. Я понимаю свою ответственность за этот титул, хочу быть примером для будущих участниц, гордостью конкурса в целом и достойно представить Новосибирск на всероссийских конкурсах красоты. Это одно из самых ярких событий в моей жизни, и я искренне желаю всем девушкам, кто мечтает, но сомневается, обязательно пройти его для себя, — делится впечатлениями Светлана Решетникова.
Главное условие для участия — претендентка на корону должна быть замужем, возраст — от 20 до 45 лет в категории «Миссис» и от 45 лет в категории «Миссис Classic». Как сообщает Наталья Карелина, в этом году они получили 80 заявок на участие, из которых члены жюри выбрали 24 претендентки.
Участницы соревновались между собой в пяти этапах: кулинарный, спортивный, интеллектуальный, вокальный и танцевальный. В финале приняли участие 23 женщины из 24: одна из участниц выбыла из-за коронавируса. Из пяти выходов на сцену особенно запоминающимся был выход в национальном костюме: обилие кокошников, бусин, нашивок, узоров на платье под хохлому, образ матрешки или хозяйки Медной горы — конкурсанткам нужно проявить оригинальность, элегантность, чувство стиля и красоты. Помимо выхода в национальном костюме, участницы продемонстрировали творческий и танцевальный номера, а также прошлись на дефиле в вечерних платьях.
В конце февраля новосибирская студентка стала участницей конкурса красоты — смотрим фото и оцениваем шансы на победу.