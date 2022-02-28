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Новосибирская студентка стала участницей конкурса красоты — смотрим фото и оцениваем шансы на победу

Девушка учится в НГТУ

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21-летняя студентка НГТУ Яна Леонтьева представит Новосибирскую область на национальном конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России». По итогам заочного этапа девушка вышла в финал конкурса. Она занимается танцами, чем приводит в восторг своих подписчиков в «Инстаграме».

Яна учится на факультете бизнеса. Девушка рассказала НГС, что занимается танцами шесть лет. На творческом конкурсе она покажет танец в смешанном стиле — хип-хоп и дэнсхолл.

— С другими девушками я еще не общалась, мы будем знакомиться завтра. У нас будет несколько этапов: орфографический диктант, тест по культурному наследию России, фотоэтап, дефиле, творческий номер и самопрезентация, — говорит Яна.

Она отметила, что НГТУ полностью спонсировал ее участие в конкурсе. Вместе с Яной едет ее менеджер.

В 2021 году Яна победила в конкурсе «Мисс и мистер НГТУ НЭТИ 2021». Также студентка принимала участие в фестивале самодеятельности творчества студентов «Студенческая Осень в НГТУ НЭТИ 2021». Особое место в жизни девушки занимает хореография. Яна — лауреат фестиваля самодеятельности творчества студентов «Студенческая Весна в НГТУ НЭТИ», в рамках которого продемонстрировала номер «Музыкальное танго».

Юлия Зимина, Омский государственный аграрный университет имени <nobr class="_">П. А</nobr>. Столыпина

Юлия Зимина, Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина

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Екатерина Одегова представит Кемеровский государственный университет

Екатерина Одегова представит Кемеровский государственный университет

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Мария Дмитриева, Алтайский государственный университет

Мария Дмитриева, Алтайский государственный университет

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Дарья Турышева, Северный (Арктический) федеральный университет имени <nobr class="_">М. В</nobr>. Ломоносова

Дарья Турышева, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова

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Виктория Татаренко, Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Виктория Татаренко, Белгородский государственный национальный исследовательский университет

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Юлия Симонович, Волгоградский государственный университет

Юлия Симонович, Волгоградский государственный университет

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Дарья Биценко, Череповецкий государственный университет

Дарья Биценко, Череповецкий государственный университет

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Ольга Черникова, Российский экономический университет имени <nobr class="_">Г. В</nobr>. Плеханова

Ольга Черникова, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

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Мария Дюжая, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Мария Дюжая, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

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Диана Онодало, Иркутский государственный университет путей сообщения

Диана Онодало, Иркутский государственный университет путей сообщения

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Валерия Астракова, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга

Валерия Астракова, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга

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София Гимазова, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

София Гимазова, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

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Екатерина Беляева, Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства

Екатерина Беляева, Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства

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Ксения Курылева, Курганский государственный университет

Ксения Курылева, Курганский государственный университет

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Москву представляют три девушки, одна из них — Екатерина Проскура, Московский политехнический университет

Москву представляют три девушки, одна из них — Екатерина Проскура, Московский политехнический университет

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Но больше всего участниц (4 девушки) выдвинула Самара. Одна из них — Анастасия Жабокрицая.

Анастасия Жабокрицкая, Международный институт рынка

Анастасия Жабокрицкая, Международный институт рынка

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У Татарстана — две участницы. Это Камилла Прахова, Казанский национальный исследовательский технологический университет

У Татарстана — две участницы. Это Камилла Прахова, Казанский национальный исследовательский технологический университет

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Анна Здохлеева, Хакасский государственный университет им. <nobr class="_">Н. Ф</nobr>. Катанова

Анна Здохлеева, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова

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Софья Шмидт, Тюменский государственный медицинский университет

Софья Шмидт, Тюменский государственный медицинский университет

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Яна Ковалевич, Южный федеральный университет

Яна Ковалевич, Южный федеральный университет

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Своих участниц выдвинули не все регионы.

Финал пройдет 6 марта в Самаре, его можно будет наблюдать онлайн. Имя победительницы станет известно к 21:00 по московскому времени.

— Главной целью проекта является сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи России, — говорит руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Российского Союза Молодежи Роман Архипов.

В 2021 году обладательницей титула «Краса студенчества России» и призового бриллианта стала студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма из Республики Татарстан Дарья Шаповалова.

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НГТУконкурс красоты
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