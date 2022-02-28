Новосибирская студентка стала участницей конкурса красоты — смотрим фото и оцениваем шансы на победу

Яна учится на факультете бизнеса. Девушка рассказала НГС, что занимается танцами шесть лет. На творческом конкурсе она покажет танец в смешанном стиле — хип-хоп и дэнсхолл.

— С другими девушками я еще не общалась, мы будем знакомиться завтра. У нас будет несколько этапов: орфографический диктант, тест по культурному наследию России, фотоэтап, дефиле, творческий номер и самопрезентация, — говорит Яна.