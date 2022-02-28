Новосибирская студентка стала участницей конкурса красоты — смотрим фото и оцениваем шансы на победу

21-летняя студентка НГТУ Яна Леонтьева представит Новосибирскую область на национальном конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России». По итогам заочного этапа девушка вышла в финал конкурса. Она занимается танцами, чем приводит в восторг своих подписчиков в «Инстаграме».
Яна учится на факультете бизнеса. Девушка рассказала НГС, что занимается танцами шесть лет. На творческом конкурсе она покажет танец в смешанном стиле — хип-хоп и дэнсхолл.
— С другими девушками я еще не общалась, мы будем знакомиться завтра. У нас будет несколько этапов: орфографический диктант, тест по культурному наследию России, фотоэтап, дефиле, творческий номер и самопрезентация, — говорит Яна.
Она отметила, что НГТУ полностью спонсировал ее участие в конкурсе. Вместе с Яной едет ее менеджер.
В 2021 году Яна победила в конкурсе «Мисс и мистер НГТУ НЭТИ 2021». Также студентка принимала участие в фестивале самодеятельности творчества студентов «Студенческая Осень в НГТУ НЭТИ 2021». Особое место в жизни девушки занимает хореография. Яна — лауреат фестиваля самодеятельности творчества студентов «Студенческая Весна в НГТУ НЭТИ», в рамках которого продемонстрировала номер «Музыкальное танго».
Но больше всего участниц (4 девушки) выдвинула Самара. Одна из них — Анастасия Жабокрицая.
Своих участниц выдвинули не все регионы.
Финал пройдет 6 марта в Самаре, его можно будет наблюдать онлайн. Имя победительницы станет известно к 21:00 по московскому времени.
— Главной целью проекта является сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи России, — говорит руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Российского Союза Молодежи Роман Архипов.
В 2021 году обладательницей титула «Краса студенчества России» и призового бриллианта стала студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма из Республики Татарстан Дарья Шаповалова.