В Академгородке выбрали «Мисс НГУ» — показываем фотографии всех красоток

В Новосибирске вечером 9 декабря прошел финал конкурса «Мисс НГУ». В большом зале Дома Ученых студентки боролись за звание самой красивой и талантливой. Конкурс проходит с 1996 года. Организатором его выступает студенческий клуб «Квант».
Показываем фото участниц, которые боролись за победу.
Двенадцать девушек, прошедшие кастинг, больше двух месяцев готовились к финальному конкурсу. Помимо профессиональных фотосессий в подготовку вошли танцевальные репетиции, занятия по речи, выступлениям на сцене и другое.
— Помимо этого сделали девочкам насыщенную культурную программу. Мы выезжали и плавали на яхтах — учились парусному спорту. Это проходило в первую неделю октября, когда было еще тепло. Был у нас картинг, мастер-классы по изготовлению суши… Естественно девушки готовили домашнее задание: какой-то творческий номер. Как всегда, главным призом у нас стал iPhone последнего поколения, — рассказал корреспонденту НГС президент клуба «Квант» Никита Мироненко.
Главную корону «Мисс НГУ» завоевала Анастасия Данилова студентка 4-го курса факультета естественных наук. Двумя вице-мисс стали Лада Сорокина, студентка 2-го курса магистратуры экономическкого факультета, и Карина Дзябенко студентка 1-го курса гуманитарного института.
В январе 2023 года НГС представил топ жительниц Новосибирска, которые побеждали в конкурсах красоты в предыдущем году.