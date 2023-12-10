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В Академгородке выбрали «Мисс НГУ» — показываем фотографии всех красоток

Победительницей стала студентка 4-го курса факультета естественных наук

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Победительнице Анастасии Даниловой вручила корону «Мисс-НГУ» 2022 года Елизавета Боброва

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В Новосибирске вечером 9 декабря прошел финал конкурса «Мисс НГУ». В большом зале Дома Ученых студентки боролись за звание самой красивой и талантливой. Конкурс проходит с 1996 года. Организатором его выступает студенческий клуб «Квант».

Показываем фото участниц, которые боролись за победу.

Елена Малаева, 1 курс магистратуры Факультета информационных технологий

Елена Малаева, 1 курс магистратуры Факультета информационных технологий

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Двенадцать девушек, прошедшие кастинг, больше двух месяцев готовились к финальному конкурсу. Помимо профессиональных фотосессий в подготовку вошли танцевальные репетиции, занятия по речи, выступлениям на сцене и другое.

— Помимо этого сделали девочкам насыщенную культурную программу. Мы выезжали и плавали на яхтах — учились парусному спорту. Это проходило в первую неделю октября, когда было еще тепло. Был у нас картинг, мастер-классы по изготовлению суши… Естественно девушки готовили домашнее задание: какой-то творческий номер. Как всегда, главным призом у нас стал iPhone последнего поколения, — рассказал корреспонденту НГС президент клуба «Квант» Никита Мироненко.

Лада Сорокина, 2 курс магистратуры Экономического факультета

Лада Сорокина, 2 курс магистратуры Экономического факультета

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Главную корону «Мисс НГУ» завоевала Анастасия Данилова студентка 4-го курса факультета естественных наук. Двумя вице-мисс стали Лада Сорокина, студентка 2-го курса магистратуры экономическкого факультета, и Карина Дзябенко студентка 1-го курса гуманитарного института.

Мария Крицкая, 4 курс Гуманитарного института

Мария Крицкая, 4 курс Гуманитарного института

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Карина Дзябенко, 1 курс Гуманитарного института

Карина Дзябенко, 1 курс Гуманитарного института

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Елизавета Городецкая, 3 курс Экономического факультета

Елизавета Городецкая, 3 курс Экономического факультета

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Анастасия Данилова, 4 курс Факультета естественных наук

Анастасия Данилова, 4 курс Факультета естественных наук

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Дарья Грыцива, 3 курс Факультета естественных наук

Дарья Грыцива, 3 курс Факультета естественных наук

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Маргарита Онопченко, 1 курс магистратуры Физического факультета

Маргарита Онопченко, 1 курс магистратуры Физического факультета

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Елизавета Рязанова, 2 курс Института философии и права

Елизавета Рязанова, 2 курс Института философии и права

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Анастасия Галь, 1 курс Гуманитарного института

Анастасия Галь, 1 курс Гуманитарного института

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Глафира Конобеева, 1 курс Экономического факультета

Глафира Конобеева, 1 курс Экономического факультета

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Марина Подурина, 4 курс Факультета естественных наук

Марина Подурина, 4 курс Факультета естественных наук

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В январе 2023 года НГС представил топ жительниц Новосибирска, которые побеждали в конкурсах красоты в предыдущем году.

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