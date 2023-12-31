Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

Ответвившийся от него и очень близкий тренд сезона осень-зима 2023/24 — Slavic girl core. За рубежом его также называют Svetlana Core/Slavic Bimbo.



— Slavic girl makeup — это про акценты везде и сразу. Здесь и активно прокрашенные ресницы, и яркий румянец (как с мороза), и выразительные губы. Макияж не должен выглядеть, как будто вы посвятили ему полдня, но при этом должен явно бросаться в глаза.

