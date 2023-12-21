«Рашн герлз»: 10 стильно утепленных сибирячек — о том, как одеться тепло и красиво, и вирусных трендах

Екатерина, 18 лет, студентка

— Всегда можно найти что-то необычное и красивое, нужна насмотренность — отлично помогает Pinterest. Чтобы красиво одеваться, не нужен повод, можно уметь подбирать вещи вне зависимости от сезона.

Я человек холодолюбивый, зиму люблю больше, чем лето. Одеваюсь многослойно, вещи люблю покупать на Wildberries, но это не про теплоту, за теплом нужно идти в магазины — те же сетевые: ТЦ «Галерея», например — ходишь и ищешь.