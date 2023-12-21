«Рашн герлз»: 10 стильно утепленных сибирячек — о том, как одеться тепло и красиво, и вирусных трендах

Суровая сибирская зима никак не отступает, дает лишь короткие передышки, а потом снова берет управление погодой в свои ледяные руки. Нам остается смириться и выбирать одежду потеплее. В морозный период тяжело приходится всем, но особенно городским модницам: не самое подходящее время выгуливать идеальные луки. Сибирский фэшн — вещь удивительная и непредсказуемая: на улицах города мы видим то Снежных баб, то милых Снегурочек. Мы решили прогуляться по улицам города в поисках стильных сибирячек и подсмотрели модные аутфиты в сети. Красотки поделились секретом универсального образа, рассказали о любимых и ненавистных вещах в зимнем гардеробе и высказались о нашумевшем тренде Slavic girl.
Екатерина, 18 лет, студентка
— Всегда можно найти что-то необычное и красивое, нужна насмотренность — отлично помогает Pinterest. Чтобы красиво одеваться, не нужен повод, можно уметь подбирать вещи вне зависимости от сезона.
Я человек холодолюбивый, зиму люблю больше, чем лето. Одеваюсь многослойно, вещи люблю покупать на Wildberries, но это не про теплоту, за теплом нужно идти в магазины — те же сетевые: ТЦ «Галерея», например — ходишь и ищешь.
В Сибири обычно кто что хочет, то и надевает, особенно в мороз. Странно выглядят горнолыжные штаны в городе — это спортивная одежда.
У меня есть теплая винтажная шуба, длинная, белая, но я не могу носить ее каждый день, потому что боюсь испачкать. Она как раз в стиле «Славик герл» — популяризация стареньких шуб, мне нравится этот тренд, то что нужно для Сибири.
Лилия, 28 лет, персональный стилист
— Я жутко мерзлявая. В моем детстве говорили: сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо одевается. Я придерживаюсь этого курса. Сюда подходит многослойность, которая позволяет нам не замерзнуть даже в сильные морозы. Попробуйте надеть футболку, рубашку и пиджак, и вы поймете, что это даже теплее, чем один свитер. А если сопровождать все термо бельем, то вообще не останется вопросов. Длинная современная верхняя одежда и теплые зимние аксессуары позволяют не мерзнуть и при этом выглядеть хорошо.
Самое главное — не где покупать, а что: неважно, сколько у вас вещей и сколько они стоят, важно, какие вещи вы выбираете. Начните с базы, и у вас не останется вопросов, что носить и как сочетать. Каждый выбирает базу, исходя из своих потребностей, ритма и стиля жизни.
Можно начать с этого: свободная футболка и лонгслив разных оттенков, джемпер в составе которого есть шерсть, брюки палаццо, рубашка в клетку, трикотажное платье в длине миди/макси, пиджак на второй слой и комфортная теплая обувь. Если грамотно выбрать позиции, то из этого набора можно собрать образы на две недели.
Женщины в Сибири любят мыслить категориями: либо стильно, либо тепло. А можно ведь и так, и так — зачем эти крайности? Не перестаю показывать это в своем блоге и своим клиентам: стильные вещи могут быть удобными, теплыми, красивыми и адекватными по стоимости. Главное уметь их выбирать — помогут насмотренность, хороший вкус и минимальные знания о современных позициях.
Популярный тренд на Slavic Girl — это не стиль, а просто идея, раскрученная в соцсетях, как old money летом. Я никогда не добавлю эти вещи в гардероб ни себе, ни клиентам. Это мимолетное веяние — в моде оно не задержится, быстро станет антитрендом, а это значит, что с вещами в духе «Славик герл» невозможно создать стильный и современный гардероб на долгую перспективу.
Анна, 22 года, студентка и
Ксения, 22 года, фотограф
— В холода перед людьми стоит одна простая задача: выжить. Надеваем все, что есть, красота уходит на второй план. Тем не менее даже в этом случае образ можно разбавить интересными аксессуарами, деталями, подобрать прикольные варежки, к примеру.
Сейчас женщины стали выглядеть гораздо красивее, тренд на 90-е пришелся к месту: длинные винтажные шубы смотрятся красиво.
Натали, 24 года, блогер и модель
— Секрет прост: девушка должна выглядеть красиво всегда, вне зависимости от погодных условий. Женщины должны украшать этот мир и нести улыбку людям, как манерой общения, так и образом.
Моя профессия — это бьюти сфера, поэтому покупка вещей — неотъемлемая часть меня. Как только вижу симпатичную вещь, сразу приобретаю: это может быть как интернет-магазин, так и офлайн-шопинг. Мне очень нравится наш новосибирский бренд Malina Fashion: по моему мнению, там самые женственные наряды.
Зимой, конечно, хочется тепла. Я отдаю предпочтение массивным шубам из эко-меха.
Если выбирать что-то одно из теплого зимнего гардероба, я отдам предпочтение уютному свитеру, в котором так тепло и красиво. Как бы ни было холодно, но горнолыжный костюм я бы надевать не стала: для меня это неудобно и не эстетично, если это не горнолыжный курорт где-нибудь во Франции.
Сейчас очень популярен тренд Slavic girl: девушки надевают объемные шубы, ушанки и укутываются от и до, как в старые добрые времена наших бабушек. Тренд должен оставаться лишь трендом, в жизни это уже не актуально, но большая часть населения так не считает. Думаю, дело в том, что кто-то до сих пор живет прошлым и считает это нормой. Изменить ситуацию может насмотренность. Девушки, давайте делать наш мир красивее.
Елизавета и Екатерина, 19 лет, студентки
— Сейчас много разных референсов, которые можно найти в соцсетях, каналах и приложениях. Мы видим красивые картинкм и стараемся повторить. Появляется много новых моделей, цветов — главное не бояться одеваться стильно и не как все. Странные и нелепые образы — это история про старшее поколение, которое боится перемен: они так привыкли.
Горнолыжные штаны можно заменить на утепленные лосины на флисе или на шерстяной костюм. «Славик герл», на наш взгляд, специфичная история: для фотосессии хорошо, но для реальной жизни слишком экстравагантно.
Суламита, 28 лет, консультант в сфере искусств и моды, контент-креатор
— Внешний образ человека отражает его внутренний мир. Большую часть времени я забочусь о своем состоянии, люблю жизнь во всех ее проявлениях — и мажорных, и минорных. В любые времена состояние праздника, легкости и интереса к жизни — базовое, и это читается в моих образах. Я никогда не придумываю образ из головы, я просто чувствую, какой цвет, фактура или форма отражают мое состояние сегодня. Каждый новый день — это новая энергия, и я с ней в унисон, поэтому ни одного дня я физически не могу ходить в одном и том же образе или настроении.
Теплые и красивые вещи я покупаю в разных местах. Сейчас расцветает сфера локальных и российских брендов и дизайнеров: современных, передовых, которые идут не просто в ногу со временем, а даже опережают моду на 2–3 года, предсказывая тенденции. Обожаю винтаж — это как доступный архив моды, в котором можно найти уникальные вещи.
Одна из моих любимых и часто носимых зимних вещей — это шуба, как раз винтажная. В таких вещах есть характер. Шуба есть на всех моих зимних аутфитах. Она базовая: я могу носить ее как с женственными образами, так и сочетать с более спортивными вещами и аксессуарами. Считаю, именно такая вещь должна быть в зимнем гардеробе: уникальная и подчеркивающая ваш характер куртка, дубленка или шуба.
У меня нет табу на конкретные вещи — главное для меня не то, как вещь называется, а то, как я ее преподношу, с чем сочетаю. Редко ношу костюм на флисе: отдельно худи, отдельно джоггеры — можно очень круто стилизовать. Вместе приемлю лишь в долгом путешествии на машине, иногда в самолете. Именно это сочетание с блеклым пуховиком превращает красивых леди в безликое облако.
Про нашумевший «Славик тренд» могу сказать, что это прошлогодняя история, для новаторов и трендсеттеров уже не интересная и скорее моветон. Я про ролики «Айм джаст а симпл рашн герл» — в шапке и шубе. У модниц от «Славик тренда» приживется, скорее, только длинная шуба, взятая у бабушки или мамы в шкафу, — это круто. Это также можно отнести к тренду на винтаж, плюс это тепло.
Если говорить о том, чтобы выглядеть стильно, модно и не одинаково — носите только те тренды и вещи, которые вам близки по духу и характеру. Для этого изучайте не моду и тренды, а себя. Быть собой всегда актуально, уникально и красиво.
Оксана, 42 года, работает в финансовой сфере
— Я люблю монохром, чтобы все было подобрано в тон, спокойно, без ярких цветов. Одежду покупаю в шоурумах: к примеру, в Achers — теплые качественные костюмы. Шапку мне связала мама.
В наше время женщины моего возраста стали отдавать предпочтение комфорту, а не красоте, к сожалению. Я считаю, что можно круто выглядеть в самом обычном пуховике и спортивных штанах — главное правильно подобрать их. Важно любить себя: когда ты себя любишь, всегда выглядишь красиво, радуешь не только себя, но и окружающих, заряжаешь всех вокруг позитивом. Не обязательно покупать много одежды, достаточно иметь 2–3 комплекта и грамотно их миксовать.
У меня есть любимая шуба из овчины — рыжая, объемная. Правда она тяжеловата — сегодня я на бегу, поэтому в удлиненной легкой куртке. Тренд на винтажные шубы и шапки хорош, но он не всем идет: выбор шапки зависит от формы и цвета лица.
Можно купить дорогую одежду и носить ее безобразно. Тренды трендами, но нужно уметь их понимать, чтобы не выглядеть нелепо. Хорошо, когда есть свой собственный стиль, который можно разбавлять трендами с учетом своих особенностей. К примеру, я невысокого роста и не ношу вещи длины макси, стараюсь подбирать такие, которые виззуально вытянут силуэт.
Мария, 36 лет, с
тилист-имиджмейкер, дизайнер украшений
— Сибиряк — не тот, кто не боится морозов, а тот, кто тепло одевается. Я стараюсь одеваться по погоде, не люблю мерзнуть и терпеть неудобства в одежде. В морозы отдаю предпочтение одежде с хорошим составом, люблю кашемир за его прекрасное свойство: даже тонкий свитер из этой шерсти согреет, и не нужно специально дополнительно утепляться.
Мне не важен бренд, мне важно качество. Открыла для себя много локальных брендов и российских дизайнеров, очень люблю покупать вещи у них и поддерживать наше производство. Любимая зимняя вещь — костюм с широкими брюками и свободным свитером из шерсти от 12 storeez. Он для меня просто незаменим: и с ребенком погулять, и на повседневную жизнь, когда не хочется как-то наряжаться, но выглядеть красиво все же хочется.
У меня нет табу на одежду, я могу надеть все — главное обыграть. Я все чаще вижу стильных утепленных женщин, тенденция «надеть все из разных опер, зато тепло» — уходит. Считаю, основная причина неактуального старомодного внешнего вида у женщин — лень. Сейчас на любой бюджет можно одеться тепло и красиво.
Slavic girl я считаю красивым и патриотичным трендом, но важно не перегнуть, чтобы не превратиться из модной девчонки в «старомодную герл». В жизни я не видела никого, кто бы так оделся, — это больше история про соцсети.
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