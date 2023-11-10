В мороз и стужу: ищем в массмаркете достойный пуховик на сибирскую зиму — обзор вешалок магазинов с ценами

Ноябрь не балует погодой, за окном температура опускается все ниже. Наступает зима — пора принять этот факт и оценить состояние верхней одежды на холодную погоду. Если она пришла в негодность, то мы искренне вам сочувствуем: купить достойный пуховик сегодня непросто. Мы решили пройтись по магазинам массмаркета и посмотреть, что предлагают производители — многие все еще отрицают онлайн покупки и предпочитают по старинке бродить по ТЦ в поисках той самой, нужной вещи, чтобы и тепло, и по душе, и по приятной цене. Изучаем, смотрим, покупаем (или бежим в ужасе).
На прошлой неделе мы публиковали большой обзор о том, как выбрать правильный наполнитель, а также рассказали, какие модели пуховиков сейчас в моде, чем заменить надоевшую «чебурашку» и можно ли носить дубленку (это не прошлый век, уверяем). Прежде чем отправиться в магазин, прочтите наши полезные рекомендации.
В Новосибирске много торговых центров, в которых можно отыскать вещь, подходящую вам по стилю, комфорту и карману. Мы отправились в самый проходимый и многолюдный — «Галерею Новосибирск» — и прошлись по популярным магазинам.
Существует расхожее мнение, что на сибирскую зиму вещи, продаваемые в массмаркете, не рассчитаны — проверим. Мы рассмотрели варианты на разный бюджет, от 5 000 рублей до 30 000 рублей.
Точки, которые заработали на местах закрывшихся магазинов от Inditex, все еще вызывают ностальгические чувства у покупателей. Ассортимент внешне действительно похож на тот, что был, но по качеству заметно хуже.
К примеру, Ecru, который работает на месте Bershka, продолжает продавать одежду, скажем так, для поздней осени. В сибирские даже –25 в предложенном пуховике есть риск околеть.
На глаза попалось всего две модели, которые с натяжкой можно отнести к теплым и морозостойким.
Актуальные сегодня дубленки (и это не авиаторы, а приближенные к классике) тоже представлены на манекенах. Примерив одну, стало понятно: край — до –15 и то с теплой кофтой. Красиво, да, не спорим, но не на холода.
Следующий магазин — Vilet, работает на месте Stradivarius. Нашлось четыре модели, которые показались нам теплыми и подходящими для сибирской зимы.
Наполнитель куртки — плотный, внушает доверие, несмотря на то, что в составе 100% полиэстер.
Внушительного вида черный оверсайз пуховик понравится тем, кто любит комфорт и свободу передвижения. Приятный на ощупь водоотталкивающий материал, внутри есть лямки, как на горнолыжных куртках (в помещении можно скинуть пуховик и носить, как рюкзак), высокий воротник-стойка, глубокие карманы.
В Dub обстановка печальная. Нашлись базовые короткие куртки, которые продаются в любом другом магазине. Качество — китайское.
То же самое мы увидели и в Maag, который хвалят стилисты. Может быть, одежду для вечеринки и фото в стиле Pinterest здесь найти можно, но с верхней одеждой дела обстоят скудно. Нам понравилось лишь зимнее пальто, похожее на одеяло с поясом.
Рядом стоящий Mango приятно удивил: ассортимент мал, но качественен. Понравились три позиции дубленки и базовая укороченная куртка, представленная в нескольких расцветках.
С недавнего времени магазин аксессуаров Marmalato расширил ассортимент до одежды, включая верхнюю.
Привычные к демократичным ценам магазина покупатели сейчас удивятся: купить куртку в Marmalato можно за стоимость ближе к 20 тысячам рублей. Причина во влагостойком материале и наполнителе: 90% пух и 10% перо.
В O'Hara нашлось вафельное полотенце нежно-лимонного цвета — мы сейчас про пуховик, разумеется.
Это была единственная модель, которая бросилась в глаза — остальной ассортимент, по нашим личным ощущениям, не обновлялся уже несколько лет. Пуховики и куртки выглядят старомодно.
Следующая остановка — Love Republic, где мы буквально влюбились в белоснежную парку на меху за 16 999 рублей.
Вообще, в магазине оказались весьма приятные предложения для покупки верхней одежды.
Утепленная укороченная куртка, все тот же авиатор, классическая дубленка и модель шубы из 100% шерсти — редкая находка.
Верхняя одежда в Love Republic преимущественно в светлых оттенках.
Высоким качеством отличается бренд Lime — магазин работает на первом этаже «Галереи Новосибирск», на месте закрывшегося H&M. Показываем то, что на наш взгляд удачно впишется в сибирский зимний гардероб.
Магазин Befree переехал на место закрывшегося Terranova — просторный, светлый, с расширенным ассортиментом. Рискнем похвалить модели дубленок и шуб — искусственные, но ведь многого от бренда ожидать не стоит.
В магазине скидки 40% на всю верхнюю одежду — кажется, это повод заглянуть и посмотреть обновленный зал.
Менее качественная, чем предыдущий вариант, но если отпарить и привести в чувство — можно будет носить при температуре до –15 градусов.
Как показала практика, в ТЦ с верхней одеждой не все так плохо. Ассортимент заметно расширился в сравнении с прошлыми годами — уверяем, опираясь на личные наблюдения.
Напомним, что не стоит ожидать, что вещь будет греть вас в аномально холодную погоду — для таких случаев одеваться рекомендуем в специализированных магазинах. Но куртки и пуховики там будут стоить в разы дороже.
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