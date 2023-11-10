В мороз и стужу: ищем в массмаркете достойный пуховик на сибирскую зиму — обзор вешалок магазинов с ценами

Ноябрь не балует погодой, за окном температура опускается все ниже. Наступает зима — пора принять этот факт и оценить состояние верхней одежды на холодную погоду. Если она пришла в негодность, то мы искренне вам сочувствуем: купить достойный пуховик сегодня непросто. Мы решили пройтись по магазинам массмаркета и посмотреть, что предлагают производители — многие все еще отрицают онлайн покупки и предпочитают по старинке бродить по ТЦ в поисках той самой, нужной вещи, чтобы и тепло, и по душе, и по приятной цене. Изучаем, смотрим, покупаем (или бежим в ужасе).

