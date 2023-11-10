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В мороз и стужу: ищем в массмаркете достойный пуховик на сибирскую зиму — обзор вешалок магазинов с ценами

Торговые центры по-прежнему популярны среди новосибирцев — смотрим, что там продают на сезон

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Выясняем, есть ли в магазинах массмаркета теплые пуховики

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Ноябрь не балует погодой, за окном температура опускается все ниже. Наступает зима — пора принять этот факт и оценить состояние верхней одежды на холодную погоду. Если она пришла в негодность, то мы искренне вам сочувствуем: купить достойный пуховик сегодня непросто. Мы решили пройтись по магазинам массмаркета и посмотреть, что предлагают производители — многие все еще отрицают онлайн покупки и предпочитают по старинке бродить по ТЦ в поисках той самой, нужной вещи, чтобы и тепло, и по душе, и по приятной цене. Изучаем, смотрим, покупаем (или бежим в ужасе).

На прошлой неделе мы публиковали большой обзор о том, как выбрать правильный наполнитель, а также рассказали, какие модели пуховиков сейчас в моде, чем заменить надоевшую «чебурашку» и можно ли носить дубленку (это не прошлый век, уверяем). Прежде чем отправиться в магазин, прочтите наши полезные рекомендации.

Скажем откровенно: пальто по типу шуб в массмаркете продают отвратительные — сшиты не аккуратно, магнитятся

Скажем откровенно: пальто по типу шуб в массмаркете продают отвратительные — сшиты не аккуратно, магнитятся

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В Новосибирске много торговых центров, в которых можно отыскать вещь, подходящую вам по стилю, комфорту и карману. Мы отправились в самый проходимый и многолюдный — «Галерею Новосибирск» — и прошлись по популярным магазинам.

В магазинах представлено больше базовых моделей, но иногда встречаются действительно оригинальные вещи

В магазинах представлено больше базовых моделей, но иногда встречаются действительно оригинальные вещи

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Существует расхожее мнение, что на сибирскую зиму вещи, продаваемые в массмаркете, не рассчитаны — проверим. Мы рассмотрели варианты на разный бюджет, от 5 000 рублей до 30 000 рублей.

Базовый черный пуховик, Ecru, 6999 рублей

Базовый черный пуховик, Ecru, 6999 рублей

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Точки, которые заработали на местах закрывшихся магазинов от Inditex, все еще вызывают ностальгические чувства у покупателей. Ассортимент внешне действительно похож на тот, что был, но по качеству заметно хуже.

Самая популярная модель шарфов — Ecru, 1499 рублей

Самая популярная модель шарфов — Ecru, 1499 рублей

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К примеру, Ecru, который работает на месте Bershka, продолжает продавать одежду, скажем так, для поздней осени. В сибирские даже –25 в предложенном пуховике есть риск околеть.

Пальто — 6 999 рублей. То, что слева, на ощупь кажется теплее и качественнее, справа — уютнее, будто одеяло

Пальто — 6 999 рублей. То, что слева, на ощупь кажется теплее и качественнее, справа — уютнее, будто одеяло

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На глаза попалось всего две модели, которые с натяжкой можно отнести к теплым и морозостойким.

Куртка, 5599 рублей — вариант для автовладелиц. Представлена в двух цветах: молочный и черный

Куртка, 5599 рублей — вариант для автовладелиц. Представлена в двух цветах: молочный и черный

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Актуальные сегодня дубленки (и это не авиаторы, а приближенные к классике) тоже представлены на манекенах. Примерив одну, стало понятно: край — до –15 и то с теплой кофтой. Красиво, да, не спорим, но не на холода.

Искусственная замша, 7999 рублей

Искусственная замша, 7999 рублей

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Следующий магазин — Vilet, работает на месте Stradivarius. Нашлось четыре модели, которые показались нам теплыми и подходящими для сибирской зимы.

Слева — со скидкой 6999 рублей, справа — 7999 рублей.

Слева — со скидкой 6999 рублей, справа — 7999 рублей.

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Наполнитель куртки — плотный, внушает доверие, несмотря на то, что в составе 100% полиэстер.

Удлиненная модель без капюшона — будет удобно носить с капором или шарфом, 7 999 рублей

Удлиненная модель без капюшона — будет удобно носить с капором или шарфом, 7 999 рублей

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Внушительного вида черный оверсайз пуховик понравится тем, кто любит комфорт и свободу передвижения. Приятный на ощупь водоотталкивающий материал, внутри есть лямки, как на горнолыжных куртках (в помещении можно скинуть пуховик и носить, как рюкзак), высокий воротник-стойка, глубокие карманы.

Стоимость пуховика 7 999 рублей

Стоимость пуховика 7 999 рублей

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В Dub обстановка печальная. Нашлись базовые короткие куртки, которые продаются в любом другом магазине. Качество — китайское.

Стоимость 5999 рублей

Стоимость 5999 рублей

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То же самое мы увидели и в Maag, который хвалят стилисты. Может быть, одежду для вечеринки и фото в стиле Pinterest здесь найти можно, но с верхней одеждой дела обстоят скудно. Нам понравилось лишь зимнее пальто, похожее на одеяло с поясом.

Стоимость — 7 999 рублей

Стоимость — 7 999 рублей

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Рядом стоящий Mango приятно удивил: ассортимент мал, но качественен. Понравились три позиции дубленки и базовая укороченная куртка, представленная в нескольких расцветках.

Дубленка из замши 17 999 рублей

Дубленка из замши 17 999 рублей

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Базовая укороченная куртка — 9 999 рублей

Базовая укороченная куртка — 9 999 рублей

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Дубленка-авиатор в двух цветах — 14 999 рублей

Дубленка-авиатор в двух цветах — 14 999 рублей

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С недавнего времени магазин аксессуаров Marmalato расширил ассортимент до одежды, включая верхнюю.

Теперь в Marmalato продают не только аксессуары, но и верхнюю одежду

Теперь в Marmalato продают не только аксессуары, но и верхнюю одежду

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Привычные к демократичным ценам магазина покупатели сейчас удивятся: купить куртку в Marmalato можно за стоимость ближе к 20 тысячам рублей. Причина во влагостойком материале и наполнителе: 90% пух и 10% перо.

Стоимость куртки — 18 990 рублей

Стоимость куртки — 18 990 рублей

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В O'Hara нашлось вафельное полотенце нежно-лимонного цвета — мы сейчас про пуховик, разумеется.

Понравится любителям необычных текстур

Понравится любителям необычных текстур

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Это была единственная модель, которая бросилась в глаза — остальной ассортимент, по нашим личным ощущениям, не обновлялся уже несколько лет. Пуховики и куртки выглядят старомодно.

Ассортимент O'Hara оказался скучным и не вдохновил

Ассортимент O'Hara оказался скучным и не вдохновил

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Следующая остановка — Love Republic, где мы буквально влюбились в белоснежную парку на меху за 16 999 рублей.

Будет отлично смотреться в сочетании с уггами или с дутыми ботинками

Будет отлично смотреться в сочетании с уггами или с дутыми ботинками

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Вообще, в магазине оказались весьма приятные предложения для покупки верхней одежды.

Куртка — 10 999 рублей

Куртка — 10 999 рублей

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Утепленная укороченная куртка, все тот же авиатор, классическая дубленка и модель шубы из 100% шерсти — редкая находка.

Шуба — 26 999 рублей

Шуба — 26 999 рублей

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Верхняя одежда в Love Republic преимущественно в светлых оттенках.

Дубленка-авиатор — 11 999 рублей

Дубленка-авиатор — 11 999 рублей

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Высоким качеством отличается бренд Lime — магазин работает на первом этаже «Галереи Новосибирск», на месте закрывшегося H&M. Показываем то, что на наш взгляд удачно впишется в сибирский зимний гардероб.

Стоимость 13 999 рублей,

Стоимость 13 999 рублей,

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Укороченный пуховик, наполнитель — утиное перо и пух, двусторонний,<br />19 999 рублей

Укороченный пуховик, наполнитель — утиное перо и пух, двусторонний,
19 999 рублей

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Стеганая куртка с воротником из овчины — 11 999 рублей

Стеганая куртка с воротником из овчины — 11 999 рублей

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Базовая непромокаемая куртка в минималистичном стиле — 13 999 рублей

Базовая непромокаемая куртка в минималистичном стиле — 13 999 рублей

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Магазин Befree переехал на место закрывшегося Terranova — просторный, светлый, с расширенным ассортиментом. Рискнем похвалить модели дубленок и шуб — искусственные, но ведь многого от бренда ожидать не стоит.

К верхней одежде есть и стеганые жилеты, которые можно надевать промежуточным слоем — на случай, если дубленка в -30 не оправдает ожиданий

К верхней одежде есть и стеганые жилеты, которые можно надевать промежуточным слоем — на случай, если дубленка в -30 не оправдает ожиданий

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В магазине скидки 40% на всю верхнюю одежду — кажется, это повод заглянуть и посмотреть обновленный зал.

Искусственная шуба — 7 999 рублей

Искусственная шуба — 7 999 рублей

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Менее качественная, чем предыдущий вариант, но если отпарить и привести в чувство — можно будет носить при температуре до –15 градусов.

Шуба из искусственного меха — 6 999 рублей

Шуба из искусственного меха — 6 999 рублей

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Дубленка — 7 999 рублей, парка — 8 999 рублей

Дубленка — 7 999 рублей, парка — 8 999 рублей

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Как показала практика, в ТЦ с верхней одеждой не все так плохо. Ассортимент заметно расширился в сравнении с прошлыми годами — уверяем, опираясь на личные наблюдения.

Напомним, что не стоит ожидать, что вещь будет греть вас в аномально холодную погоду — для таких случаев одеваться рекомендуем в специализированных магазинах. Но куртки и пуховики там будут стоить в разы дороже.

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