Натянули и пошли: как выбрать колготки на зиму, которые не заметны под брюками и не полнят

Есть ли вообще мода на колготки? И да, и нет. Мода есть на принты, а колготки как были, так и остались базовым элементом женского нижнего гардероба. Самое важное правило при выборе колготок — они должны быть матовыми, никакого блеска: блеск визуально полнит и укорачивает длину ног. Правило матовости касается абсолютно всех колготок: телесных, белых, черных, цветных.

— Выбирайте матовые колготки черного, коричневого, синего, графитового цветов в цвет обуви: такая схема создает вертикаль цвета, делает длиннее ноги и хорошо вытягивает. Комбинация из черноого платья и контрастных или телесных колготок в сочетании с черной обувью визуально порежет тело по горизонтали, — объясняет стилист Татьяна Дуралева.