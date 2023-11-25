Натянули и пошли: как выбрать колготки на зиму, которые не заметны под брюками и не полнят

Отрицание, торг, гнев, депрессия, колготки. Да, милые дамы, время пришло. За окном минус, и как бы не хотелось признавать, но этот неудобный, колючий, утягивающий предмет гардероба выходит на арену. Мы понимаем, как вам грустно и неприятно, поэтому постараемся скрасить период принятия дельными советами о том, как выбрать подходящую пару, какие сочетания и цвета в тренде в наступившем сезоне холодов и расскажем, как выглядеть стильно в колготках — это возможно, уверяем.
Есть ли вообще мода на колготки? И да, и нет. Мода есть на принты, а колготки как были, так и остались базовым элементом женского нижнего гардероба. Самое важное правило при выборе колготок — они должны быть матовыми, никакого блеска: блеск визуально полнит и укорачивает длину ног. Правило матовости касается абсолютно всех колготок: телесных, белых, черных, цветных.
— Выбирайте матовые колготки черного, коричневого, синего, графитового цветов в цвет обуви: такая схема создает вертикаль цвета, делает длиннее ноги и хорошо вытягивает. Комбинация из черноого платья и контрастных или телесных колготок в сочетании с черной обувью визуально порежет тело по горизонтали, — объясняет стилист Татьяна Дуралева.
Второй момент — дело выбора каждого, но если вы следуете модным тенденциям, то выбирайте колготки без двойного шва сзади, указывающего, какой именно стороной нужно их надевать. Подобной «деталью» грешат модели колготок на вещевых рынках или в неспециализированных магазинах: например, в супермаркетах. Шов должен быть один, едва заметный.
Для стильных образов с платьями и юбками на выход стилисты рекомендуют выбирать матовые колготки плотностью не более 50 ден — они красиво окутывают ноги, будто легкая дымка. Учитывайте погодные условия: если на улице слишком холодно, наденьте что-нибудь другое.
Для повседневных образов советуем выбирать колготки с кашемиром и шерстью в составе — они тонкие и теплые, достаточно прочные и удобные в носке. Тот же совет смело предлагаем на случай, когда колготки необходимо надеть под брюки в сильные морозы. Кашемир и шерсть согреют вас лучше, чем колготки плотностью в 200 ден с начесом, подаренные мамой или бабушкой.
— Многие думают, что тепло зимой дает толщина брюк или колготок, и надевают, к примеру, горнолыжные штаны, брюки из толстого драпа или толстые колготки. На самом деле, сохранять тепло помогает мембрана — количество слоев между телом и окружающей средой. На вас может быть надето несколько слоев из тонкого, но натурального материала: шерсть или кашемир. Воздушная мембрана между телом и тканью будет давать ощущение тепла, — объясняет стилист Юлия Ушакова.
Рекомендуем на зиму забыть о хлопке — он хорошо впитывает влагу, которую выделяет тело, но оставляет её внутри. Сидеть в мокрых и холодных колготках — такое себе удовольствие.
В случае, если вы надеваете теплую верхнюю одежду (пуховик, дубленка или шуба) и ноги видны больше, чем на 10 см в длину, выбирайте плотные колготки больше 70 ден, иначе ваш образ получится контрастным и, не побоимся отметить, нелепым. Наверняка вы замечали девушек на улицах в черных длинных пуховиках и телесных колготках? Со стороны кажется, будто ноги совсем голые, и с точки зрения стиля — это существенный промах.
Цветные колготки должны быть плотными, от 70 ден. Их не обязательно подбирать в тон обуви, но оттенок должен повторять один из цветов образа: к примеру, зеленые колготки и зеленая сумка или шарф. Можно составить монохромный образ в близких оттенках.
Актуальны белые, молочные колготки. Вы можете считать их исключительно свадебными или школьными, но они не перестают возглавлять списки трендов в последние два–три сезона. Чтобы светлые колготки смотрелись действительно красиво, выбирайте более теплый оттенок — айвори как раз уведет вас в сторону образа невесты. Допустим легкий рисунок или даже стразы, если вы собираетесь на мероприятие или фотосессию. Но выбирая белые колготки, помните, что они лихо подчеркнут все изъяны фигуры.
Носить модные колготки можно не только с белой обувью: даже с черными грубыми ботинками образ с белыми колготками будет выглядеть потрясающе.
Колготки с принтом (их еще называют фантазийными) сами по себе являются акцентом, поэтому их нужно соизмерять с другими акцентами в образе, чтобы не перегрузить его. Имейте в виду, что узор визуально увеличивает и действительно красиво смотрится только на стройных ногах. Печально, но это чистая правда.
Если у вас полные бедра, но колготки с принтом сильно хочется, наденьте их с юбкой или платьем длины миди. Правило такое: длина юбки определяется толщиной ноги. Юбка должна доходить до того места, с которого принт начинает растягиваться, зрительно добавляя объема ноге. Если у вас полные икры, советуем навсегда отказаться от принтованных моделей. Если же вы не беспокоитесь из-за полноты ног, носите колготки с любым узором в свое удовольствие.
— Большинство принтов визуально увеличивают ноги либо искажают пропорции образа. Мой любимый узор — редкий мелкий горох, он относительно универсальный, принт «полька». Если вы в миди и видимая часть колготок небольшая, можно попробовать надевать другие принты, более крупные. Выбирайте колготки с усиленным носком, поясом, ластовицей: они носятся дольше, — рекомендует стилист Татьяна Дуралёва.
Актуальные принты — мелкий горох, крупный горох. При выборе учитывайте правило: крупный принт — на крупных девушках, женщинах и наоборот. В тренде остается геометрия, сетка — чем мельче, тем женственнее. Крупная сетка может работать в стиле гранж, в молодежных образах. Поэтому чем крупнее сетка, тем меньшую часть колготок лучше демонстрировать — пусть это будут только носочки-сетка.
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