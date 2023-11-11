Марфушенька, душенька! Чем заменить шапку, чтобы спасти прическу, и как стильно укутаться в шарф зимой

Стилист не рекомендует носить распущенные волосы зимой — это может им навредить. Заверните волосы в красивую прическу при помощи резинки или «крабика».



— Также я люблю, когда одна вещь может заменить несколько аксессуаров. К примеру, шарф можно носить и как капор, и как косынку, и даже как шапку, — рассказывает Евгения Разинкина.

Первый простой способ. Накиньте шарф на плечи. Поворот сверху вниз, вытягиваем длинную половинку. Первое, что мы получаем — аксессуар, который плотно закрывает шею, второе — длинную половинку мы перекидываем через шею, и протягиваем через узелок впереди. На затылке получится небольшой капюшон, наденьте его на голову — готово.