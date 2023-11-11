Марфушенька, душенька! Чем заменить шапку, чтобы спасти прическу, и как стильно укутаться в шарф зимой

С наступлением холодов у многих женщин появляется проблема (боль и слезы) — да, мы сейчас про головной убор. Пресловутые шапки, береты, ушанки, которые отлично сидят на всех, но не на вас. Знакомо? Чем заменить то, что приносит страдания, портит прическу, электризует волосы и придает нелепый вид? Мы попросили топ-стилиста «Школы Марии Липатниковой» Евгению Разинкину показать, чем заменить шапку и как надеть шарф на голову так, чтобы было стильно, модно и тепло.
Если не шапка, то что?
— Не знаю, как вы, а я совершенно не люблю носить шапки, но люблю челку и люблю, когда мне тепло. Современные тенденции диктуют интересные замены. Например, капор — вспомните свое детство, я его носила, — говорит стилист Евгения Разинкина.
Качественно выполненный капор сочетает в себе функции горловика и капюшона одновременно и действительно способен согреть вас в морозы — выбирайте модель, в которой будет большой процент шерсти.
Когда-то капор составлял часть скромного гардероба служанок, а сегодня получил статус модного и функционального аксессуара, который защищает от ветра, заменяет шарф и не портит укладку.
— Также я обожаю косынки. Как только я ее надеваю, меня называют «Марфушенька-душенька». Косынку можно завязать под подбородком и превратиться в Аленушку или обернуть вокруг шеи и завязать сзади, — подсказывает стилист.
Стилист не рекомендует носить распущенные волосы зимой — это может им навредить. Заверните волосы в красивую прическу при помощи резинки или «крабика».
— Также я люблю, когда одна вещь может заменить несколько аксессуаров. К примеру, шарф можно носить и как капор, и как косынку, и даже как шапку, — рассказывает Евгения Разинкина.
Первый простой способ. Накиньте шарф на плечи. Поворот сверху вниз, вытягиваем длинную половинку. Первое, что мы получаем — аксессуар, который плотно закрывает шею, второе — длинную половинку мы перекидываем через шею, и протягиваем через узелок впереди. На затылке получится небольшой капюшон, наденьте его на голову — готово.
Второй способ — шапка. Подгибаем конец шарфа и делаем таким образом отворот, высоту бортика можно контролировать. Концы шарфа соединяем на затылке и закрепляем резинкой. Оставшийся длинный конец оборачиваем вокруг шеи, прикрываем резинку, расправляем на свое усмотрение — готово. Челку можно достать или спрятать.
Как еще завязать шарф стильно?
Шарф завязываем на узелок по центру. Надеваем на шею, концы оборачиваем вокруг, оба кончика просовываем через узел, расправляем, получаем бант.
— Практически как у кота Леопольда, — комментирует Евгения Разинкина.
Еще способ: центр шарфа накидываем на шею, концы оборачиваем вокруг, немного вытягиваем петельку, перекрещиваем половинки и продеваем через петлю — получается косичка-колосок.
— Также можно носить более легкие платочки и создавать из них более интересные аксессуары, которые удивят окружающих. Рассказываю, как сделать цветок из легкого платка: оборачиваем вокруг, создаем жгут, просовываем через петлю, расправляем, получаем розочку. Летом мы носили чокеры на тонкой тесьме и большим цветком на шее, этот способ — зимняя версия тренда, — считает стилист.
Как еще можно носить шарф
Шарф по его прямому назначению стилисты предлагают не только наматывать вокруг шеи — попробуйте другие, более интересные варианты, ведь шарф может не только согреть вас, но и стать стильным акцентом в образе.
Накиньте шарф на плечи, не завязывая — смотрится очень современно. Вариант больше подходит для теплой погоды, под верхнюю одежду в таком случае рекомендуем надеть свитер или водолазку с высоким горлом. Можно один конец шарфа оставить спереди, а другой перекинуть назад через плечо.
Можно оставить слабый узел в области груди — крепкий тугой узел утяжелит ваш образ. Важно, чтобы узел был аккуратным и располагался по центру. Оберните шарф вокруг шеи и спрячьте концы внутри. Сложите шарф треугольником и завяжите сзади.
Если вы устали от скучных монотонных образов, выберите яркий шарф — это может быть любой кислотный оттенок, фуксия, необычный броский принт, который примет весь модный удар на себя.
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