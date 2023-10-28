«Мы все умрем, так что давайте веселиться»: звезды-мужчины стали появляться на публике в юбках — ждать ли тренд в России

В прошлом году появление Брэда Питта в юбке на ковровой дорожке вызвало массу вопросов, споров и обсуждений. Зачем актер оделся именно так, почему бы не надеть привычные брюки? После его громкого выхода другие звезды Голливуда стали все чаще появляться в юбках — недавно в необычном образе был замечен актер Пенн Бэджли. Музыкант Гарри Стайлс тоже не отстает — мужчина любит эпатаж и нередко демонстрирует сумасшедшие аутфиты публике. Мы решили поговорить со стилистами и выяснить, можно ли считать мужскую юбку зарождающейся тенденцией и дойдет ли она до нашей страны.
Если обратиться к истории, то можно увидеть, что изначально у юбки не было определенной гендерной принадлежности. Мужчины носили юбки с древних времен в Египте и в Азии, в Шотландии килт — часть традиционного костюма. На Руси мужчины носили кафтаны, в Европе были распространены мужские платья. В балканских странах (Греции, Болгарии, Албании) мужчины на протяжении веков носили фустанеллу — юбку длиной до колен, которая служила военной формой и демонстрировала доблесть и силу того, кто ее надевает.
Ближе к 1990-м мужские юбки точечно вернулись на рок-звездах и знаменитостях как олицетворение свободы и стирание рамок. Тренд-аналитик Марина Воробьева отмечает, что в наши дни одним из первых и массово освещенных выходов был выход у футболиста Дэвида Бэкхема в саронге — традиционной азиатской одежде.
— Тогда все сочли это провалом, — добавляет стилист. — Очень яркий выход был у актера Билли Портера в платье-смокинге.
Как замечает эксперт, сегодня активно распространяется тенденция на стирание рамок между гендерами через одежду.
— Это очень точечная история и чаще для вау-эффекта. Да, дизайнеры показывают это на подиумах, но показ и жизнь — это разные вещи. Тема неоднозначная, а в России и вовсе единичная: юбку можно встретить только на мужчинах из творческой или фэшн среды.
Стилист Юлия Ушакова вспоминает показ французского модельера Жана-Поля Готье, который в 1985 году вывел на подиум мужчин в юбках. «То, что ты носишь юбку, не значит, что ты не маскулинен. Маскулинность исходит не от одежды, а от чего-то внутри. Мужчины и женщины могут носить одну и ту же одежду и всё равно оставаться мужчинами и женщинами. Это весело!» — объяснил тогда Готье.
— Тот же Бред Питт, появившись на красной дорожке, сказал: «Мы все умрем, так что давайте веселиться!». Весело, эксцентрично, эпатажно — я считаю, это основное, зачем мужчины надевают юбки. Ведь они знают, что не останутся незамеченными, — говорит Юлия Ушакова.
В декабре 2020 года музыкант Гарри Стайлз стал первым мужчиной на обложке за 127 лет существования американского глянцевого журнала Vogue. Его наряд, состоявший из пиджака и платья с пышной юбкой вызвал бурю эмоций.
— Потепление климата — еще одна причина, почему мужчины переодеваются в юбки. Дресс-кодом запрещены шорты. Но жара, которая стояла в Европе в последние годы, вызвала целую волну протестов мужчин, и не только офисных, но и простых специальностей: например, водителей автобусов. Но это совсем другая история — она про удобство, не про эпатаж, — добавляет эксперт.
Юлия Ушакова говорит, что тренд на мужские юбки появился тогда, когда все поняли: все уже создано и новое придумать сложно. Сейчас невозможность создания нового обостряется, и модельеры, кутюрье и дизайнеры начинают доставать идеи из сундуков.
— Когда-то платье было и мужской, и женской одеждой. Уже позже, с пересадкой на лошадей и затем техническим прогрессом поняли: в юбке неудобно и холодно, — объясняет стилист. — Я вижу, как парни красят ногти в черный цвет. Могут ли они надеть юбки? Да, такие могут. Станет ли это повсеместной модой, как на брюки-карго, например? В России точно нет. Климат и ортодоксальное воспитание все-таки. И слава богу, я считаю. Наше консервативное общество не готово к такой тенденции.
Стилист Алина Макк считает, что появлению тренда на мужские юбки поспособствовали показы в январе и феврале 2023 года, на которых дизайнеры одели моделей в юбки до колена поверх брюк.
— Мода — это трансляция того, что происходит в мире, она перенимает политические, культурные, исторические события. Звезды надевают юбки на ковровые дорожки не всегда, чтобы выделиться. Для некоторых юбка — гендерно-нейтральный элемент гардероба. Это их видение, они не вешают ярлыки на одежду, — считает Алина Макк.
Цепочка следующая: в мире происходят какие-то события — дизайнеры берут их за основу своих коллекций, проводят показ — звезды берут идеи образов с показов, транслируют их на мероприятиях — подхватывают инфлюенсеры — мы видим одежду в магазинах.
— Вряд ли мы встретим мужские юбки в массмаркете, потому что он адаптирует высокую моду под население. В нашей стране юбки для мужчин продаваться не будут, — уверена стилист.
Алина Макк считает, что мужская юбка никак не влияет на маскулинность и не подрывает мужественность. Многие таким образом проявляют дань уважения любимым дизайнерам, традициям и прошлому.
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