«Мы все умрем, так что давайте веселиться»: звезды-мужчины стали появляться на публике в юбках — ждать ли тренд в России

Ближе к 1990-м мужские юбки точечно вернулись на рок-звездах и знаменитостях как олицетворение свободы и стирание рамок. Тренд-аналитик Марина Воробьева отмечает, что в наши дни одним из первых и массово освещенных выходов был выход у футболиста Дэвида Бэкхема в саронге — традиционной азиатской одежде.

— Тогда все сочли это провалом, — добавляет стилист. — Очень яркий выход был у актера Билли Портера в платье-смокинге.