С начесом и лампасами: почему мода 90-х стала культовой и никак не уходит — вспоминаем мальвинки и неон

О моде эпохи 90-х можно слагать легенды. Яркая, взрывная, в какой-то степени революционная — на фоне безликого стиля прошлого, который царил в Советском Союзе, стиль 90-х стал бунтарским, вызывающим и привлекающим внимание. Безумные начесы, неоновые лосины — сегодня мы с улыбкой вспоминаем образы того времени. Повезло тем, у кого сохранились те самые вещи, ведь сегодня мода 90-х по прежнему популярна, в современном исполнении образы смотрятся так же эпатажно, интригующе и немного ностальгично. Рассказываем, почему стиль 90-х стал легендой и как правильно носить вещи из прошлого.
Почему мода 90-х стала культовой
В начале 90-х после распада СССР заграничная мода мощным потоком хлынула в Россию. Пестрые яркие наряды привозили «выездные» родственники или продавали тайком спекулянты. Вещи появлялись на вещевых рынках: контейнеры с «адидасами» и «найками» стояли тесными рядами, собирая толпы покупателей. Деним стал буквально править модным миром — сарафаны, комбинезоны, джинсы-варенки, юбки, шорты. Самый популярный лук — это джинсы-варенки и джинсовая куртка, которые носили вместе, и эти вещи были практически у каждого.
Обилие цвета — неон, яркие принты, в том числе и звериные. Мода стала смелее, откровеннее и позволила женщинам выделяться, стать ярче и подчеркнуть свою индивидуальность. Очень вовремя, ведь в мире как раз царила тенденция к самовыражению. На контрасте с безликой модой Советского союза стиль 90-х взорвал сознание, стал яркой вспышкой, от того и укрепился в своих правах на долгие годы.
Что отличает стиль 90-х от остальных
В эпоху господствовало несколько трендов. Один из — тренд на безвкусицу. Это те самые несочетаемые сочетания: яркие аляповатые принты, расцветки, фасоны, синтетические ткани и голые животы, нелепые образы, дополненные начесами, хвостами-пальмами, цветными резинками и заколками бабочками. Стиль особенно полюбился молодому поколению.
Четкие строгие формы и лаконичные оттенки отсылают нас к стилю «олдмани» — такие вещи выбирали люди постарше. Вспомните брючные костюмы с ярко-враженными плечами и талией, повторяющие силуэт песочных часов или присборенные рукава плащей, тренчей и кожаных курток того времени?
Тогда же прижилась одежда унисекс, в которую одевались и парни и девушки: джинсы, шорты, комбинезоны и куртки удачно использовали для формирования собственного модного образа представители разных возрастных категорий. Многие веяния того времени вошли в моду и актуальны по сей день — ведь мода циклична.
Какие вещи входят в гардероб в стиле 90-х
Если вам нравится стиль 90-х и хочется попробовать внедрить его в повседневный гардероб, а не только на тематическую вечеринку, рекомендуем не носить все вещи из списка сразу. Выбирайте что-то одно и стройте образ вокруг основного элемента в духе 90-х, разбавляя его аксессуарами.
Если мы спросим у представителей того времени, что было в моде, первым делом нам расскажут про джинсы варенки или «мальвинки». Речь идет о бренде Mawin, который российские модники переделали на свой лад. Мальвины стали бюджетным аналогом Levi's и Montana. Многие тогда сами варили джинсы, придавая им «мальвинистый» вид. Носить такие джинсы сегодня можно со свитшотами в университетской тематике или с объемными свитерами — для осенних вечеров лучше не придумаешь.
Железный занавес пал и джинсовые или кожаные мини юбки стали главной хотелкой модниц 90-х. Принцип — чем короче, тем лучше, причем носились мини юбки с обувью на внушительного размера платформе. В холодное время года такие юбки носили с фактурными колготками. Продвинутые девушки носили мини юбки с кожаными куртками. Почему продвинутые? Потому что достать сразу и то, и то было непросто.
Джинсовые мини юбки сегодня носить с фактурными колготками не рекомендуется — как раз получится тот самый вариант для тематической вечеринки. Джинсовые мини оставляем для жаркого лета, а вот кожаные, плотные носим с матовыми колготками, обувь выбираем в тон (лоферы или ботинки, сапоги). Верх — на свое усмотрение, но если хочется сильнее уйти в стиль 90-х, то наденьте кожаную юбку с блузой, водолазкой или с жакетом с широкими плечами.
Цветные лосины — яркие неоновые или с принтом. 90-е — это лосины, а лосины — это 90-е. В те годы на улицах можно было встретить лосины всех цветов радуги, носили их и в пир, и в мир. Стильным считалось сочетание — футболка с принтом (например с кадром из фильма «Титаник»), поверх — джинсовка. Сегодня такое сочетание по-прежнему актуально: лосины в рубчик, носки, кроссовки, верх — кроп футболка или длинная футболка оверсайз. Вторым слоем можно надеть ту же джинсовку, а завершить образ бейсболкой.
Широкие плечи — мы сейчас говорим про гротескно большие подплечники. Такой изюминкой 30 лет назад отличалась почти вся верхняя одежда, от пиджаков до пальто. Большие плечи были на косухах и даже джинсовых куртках. Сегодня большие плечи не приветствуются, актуальна четкая прямая линия плеча — если мы говорим о жакетах или пальто. Опустим историю про джинсовки и косухи, носите их с подплечниками, если уж очень хочется окунуться в модную эпоху того времени.
Те самые олимпийки или бомберы — на Западе вокруг них не было такого ажиотажа, как у нас. Легендарные спортивные костюмы стали неотъемлемой частью эпохи и сегодня их уже невозможно представить вне контекста моды 90-х. В наши дни костюмы полностью уже не носят, стилизуют лишь отдельные элементы: ветровка с джинсами или лосинами, спортивные штаны с лампасами одно время даже носили с каблуками, но все-таки стилисты и модные инфлюенсеры пришли к единому мнению: треники сочетаем с обувью на плоском ходу.
Свитер Boys — да, теперь он называется именно так. Пестрый, c жакардовым узором, выполнен обычно в приглушенных тонах: коричневый или зеленый, их обычно носили мужчины, но сейчас легендарный свитер перекочевал в женский гардероб.
Если у вашего папы такой сохранился, вы счастливица. Носите эксклюзивную вещь осенью с джинсами или брюками в стиле олдмани, примерьте с актуального кроя джинсовой юбкой макси или наденьте в сочетании с кожаной мини-юбкой коричневого, синего или темно зеленого цвета.
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