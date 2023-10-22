С начесом и лампасами: почему мода 90-х стала культовой и никак не уходит — вспоминаем мальвинки и неон

Четкие строгие формы и лаконичные оттенки отсылают нас к стилю «олдмани» — такие вещи выбирали люди постарше. Вспомните брючные костюмы с ярко-враженными плечами и талией, повторяющие силуэт песочных часов или присборенные рукава плащей, тренчей и кожаных курток того времени?

Тогда же прижилась одежда унисекс, в которую одевались и парни и девушки: джинсы, шорты, комбинезоны и куртки удачно использовали для формирования собственного модного образа представители разных возрастных категорий. Многие веяния того времени вошли в моду и актуальны по сей день — ведь мода циклична.