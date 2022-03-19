Тяжелые шубы и первые памперсы: как одевали детей в 70–90-х годах — 20 фото, способных вызвать ностальгию

Интегральный музей-квартира Академгородка показал, как в Новосибирске одевали детей в 70–80-е, а также в 90-е. Учреждение получило семь новых коробок со старой одеждой и поделилось с НГС фотографиями. Осторожно, подборка может вызвать приступ ностальгии.

Музей получает экспонаты из трех источников — вещи отдают жители, какие-то экземпляры находят на помойках, а что-то собирают через фонды.

— Социальный склад «Есть дело» собирает вещи у людей на благотворительность. Есть экземпляры, которые уже не будут носить люди, потому что они не модные, старые, неудобные. Девочки их копили и передали нам семь коробок, — объяснила Анастасия Близнюк, основательница интегрального музея-квартиры Академгородка. — «Детская мода» — это, конечно, слишком лакшери название для описания того времени. Конечно, в журналах мод была такая страничка с вариантами выкроек. Но многое в дефиците было, и трудно было покупать что-то, тем более показанное в журналах.