Тяжелые шубы и первые памперсы: как одевали детей в 70–90-х годах — 20 фото, способных вызвать ностальгию

Интегральный музей-квартира Академгородка показал, как в Новосибирске одевали детей в 70–80-е, а также в 90-е. Учреждение получило семь новых коробок со старой одеждой и поделилось с НГС фотографиями. Осторожно, подборка может вызвать приступ ностальгии.
Музей получает экспонаты из трех источников — вещи отдают жители, какие-то экземпляры находят на помойках, а что-то собирают через фонды.
— Социальный склад «Есть дело» собирает вещи у людей на благотворительность. Есть экземпляры, которые уже не будут носить люди, потому что они не модные, старые, неудобные. Девочки их копили и передали нам семь коробок, — объяснила Анастасия Близнюк, основательница интегрального музея-квартиры Академгородка. — «Детская мода» — это, конечно, слишком лакшери название для описания того времени. Конечно, в журналах мод была такая страничка с вариантами выкроек. Но многое в дефиците было, и трудно было покупать что-то, тем более показанное в журналах.
Вещи старались шить либо отдавали по наследству. Традиция передачи от старших к младшим сохранилась до сих пор. Дети быстро растут, и вещи не успевают снашиваться.
— Бывало так, что девочкам приходилось носить мальчиковые куртки, но что было делать. Что было — то и носили. В 70–80-е годы это были преимущественно натуральные материалы — те же цигейковые шубы, которые все вспоминают, как очень громоздкие, тяжелые, в них трудно было двигать руками и ногами. Но другие люди вспоминают, что все равно все бегали и прыгали, с горок катались и было даже мягче падать, — смеется Анастасия Близнюк.
Нарядные вещи старались надевать на выход — в гости, в поликлинику.
— Наш торговый центр в Академгородке отличался тем, что там была повышенная категория обслуживания. Там продавали импортные вещи из ГДР, Венгрии, Югославии. Очень часто такие вещи для красоты дополнялись аппликацией либо вышивкой. Хотя и сами мамы тоже украшали детскую одежду, — добавила основательница музея. — Появились в 90-е первые памперсы. Но это были такие резиновые трусы детские на кнопках. И их обычно использовали на выход, в поликлинику, например. Марлевый самодельный памперс внутрь кладется, потом трусы на кнопках застегивали и сверху надевали ту самую красивую, редкую одежду. Это все не дышит, конечно, шуршит, ребенку неудобно, но что поделаешь. Берегли и радовались такому приобретению.
Обувь в 70–80-е годы была из натуральной кожи.
— К дизайну, конечно, могут быть вопросы, но говорят, что сандали были очень удобные. Искусственная кожа появилась только в 90-е, — отметила Анастасия Близнюк, основательница интегрального музея-квартиры Академгородка. — В 90-е активно начала импортная мода к нам проникать. Многие бренды, не скрывая, подделывали, но появилось разнообразие и секонд-хенды.
А теперь посмотрим на сами экспонаты и немного поностальгируем.
В прошлом году у нас был небольшой цикл статей о 90-х годах. Обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил об этом времени и о том, как оно изменило всех нас, дополнив ретроподборку несколькими снимками из личных архивов.