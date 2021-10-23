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Люди переходного периода: 15 фото, как выглядели новосибирцы в 90-х

Вечеринка у киоска, первые нищие, странные пассажиры, первая пиццерия и «социальная сеть» на партах

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Скульптурная группа и пешеходы на Красном проспекте

Скульптурная группа и пешеходы на Красном проспекте

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В Новосибирске опубликовали редкие фотографии людей времен 90-х годов

Завершить небольшой цикл о 90-х годах мы решили фотографиями бытовых сцен, которые запечатлел на улицах Новосибирска фотограф Евгений Иванов. Обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил об этом времени и о том, как оно изменило всех нас, дополнив ретроподборку несколькими снимками из личных архивов. Расскажите в комментариях, каким было это время лично для вас.

Школьники в Центральном парке

Школьники в Центральном парке

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90-е были временем поистине тектонических сдвигов в обществе. Вся устоявшаяся и привычная система отношений ломалась буквально под ногами, людям приходилось приспосабливаться к новой реальности на ходу. Это было одновременно источником колоссального стресса и окном новых возможностей.

Стихийная уличная торговля на окраине Новосибирска

Стихийная уличная торговля на окраине Новосибирска

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Нужно заметить, что нынешнее немного апокалиптическое восприятие того времени пришло уже позже, когда жизнь более или менее наладилась. Тогда люди оказались как бы брошенными в реку и просто пытались выплыть — каждый в меру своих возможностей и умений. Как ни странно, но помогала жителям этой новой России советская выучка.

Коммерческий киоск на улице Ильича в Академгородке

Коммерческий киоск на улице Ильича в Академгородке

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Это сегодня можно взять в руки смартфон и найти всё что угодно: от суповых костей по скидкам до редкого оборудования для автомастерской. Советскому человеку жизненно важно было иметь знакомых в больнице, в торговле, в профкоме — везде, откуда можно было получить какие-то товары и блага. Конечно, такими связями умели обзаводиться не все, но тем, кто постиг эту науку, она очень пригодилась в 90-х.

Неорганизованная уличная торговля на площади Маркса. В сущности, изменилось немногое

Неорганизованная уличная торговля на площади Маркса. В сущности, изменилось немногое

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Важнейшим из искусств для новой России стала торговля. Пока отечественная промышленность, совершенно не привыкшая к конкуренции, изумленно озиралась по сторонам, на отечественный рынок хлынули самые разные товары. И люди, которые еще недавно работали в школе, в НИИ или заводском управлении, вынуждены были экстренно переучиваться на торговцев. Кто-то сидел в коммерческом киоске, кто-то ездил с баулами в Турцию и Китай, кто-то встал за стойку первых новосибирских частных баров и ресторанов. Из этих торгашей и выросла значительная часть современной новосибирской элиты.

<div class="l60d2q6s d1544ag0 sj5x9vvc tw6a2znq l9j0dhe7 ni8dbmo4 stjgntxs jk6sbkaj qlfml3jp inkptoze qmr60zad jm1wdb64 qv66sw1b ljqsnud1 odn2s2vf tkr6xdv7"><div class="rq0escxv l9j0dhe7 du4w35lb __fb-light-mode"><div class="oo9gr5id ii04i59q">Новосибирцы достают припасы из погреба</div></div></div>

Новосибирцы достают припасы из погреба

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Впрочем, тем, кто не сумел преуспеть на ниве коммерции, советские навыки тоже пригодились. Людей кормили приусадебные участки на дачах, а хранить урожай позволяли погреба. Этот специфический объект недвижимости был настолько востребован, что подземные хранилища проектировались нередко даже при строительстве новых домов, квартиры в которых покупались, что называется, за живые деньги, то есть без всякой ипотеки (ее тогда просто не существовало как явления).

Нищая у входа в метро на площади Ленина

Нищая у входа в метро на площади Ленина

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Новой и почти неизвестной доселе приметой городской жизни стали просящие милостыню. Жизнь пенсионеров действительно была тяжела: на пенсию (даже если ее платили вовремя) можно было купить всё меньше, а накопления сожрала инфляция. И даже дети не всегда могли помочь, поскольку сами порой не получали зарплату.

Пассажиры на остановке общественного транспорта

Пассажиры на остановке общественного транспорта

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Разрушение привычного уклада привело к неминуемым сдвигам в представлениях о допустимом. Притом что общая манера одеваться была еще в целом не особенно яркой, советской, на улицах иногда можно было встретить весьма странных персонажей. И люди воспринимали их просто как часть этого немного безумного мира, в котором они теперь существовали.

Тротуар на Большевистской в районе Речного вокзала. Здание в центре — гостиница «Обь», которая тогда еще не называлась River Park

Тротуар на Большевистской в районе Речного вокзала. Здание в центре — гостиница «Обь», которая тогда еще не называлась River Park

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Тем, кто жалуется сегодня на недостаток городского благоустройства, в Новосибирске где-нибудь в середине 90-х было бы совсем грустно. Денег остро не хватало, поэтому и без того не отличавшийся особенной ухоженностью город к концу 80-х начал еще и ветшать. Разве что пыли было немного поменьше — время больших строек еще не пришло. А вот снега зимой хватало, и убирали его не лучше, чем нынче.

Девушки на аллее Красного проспекта

Девушки на аллее Красного проспекта

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Легче всего перемены переносились теми, кто тогда только входил во взрослую жизнь. Студенческой стипендии, конечно, не хватало даже на еду, но новая жизнь давала больше возможностей для приработка. А самое главное — в молодости у человека еще нет четких представлений о том, каким должен быть мир вокруг. И значит, приспособиться к той жизни, которая тебя реально окружает, значительно проще.

Парта в поточной аудитории НГТУ

Парта в поточной аудитории НГТУ

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Сотовые телефоны появились в Новосибирске еще в первой половине 90-х, но до нынешнего торжества соцсетей было еще очень далеко. Общаться было как-то нужно, поэтому роль одновременно нынешних стены и группы в «ВК» заменяли парты в студенческих аудиториях. Их покрывали абстрактные (и не очень) рисунки, мнения по поводу однокурсников и преподавателей. И даже оценки результатов обучения целых факультетов.

Эрик Шогрен у витрины будущего первого заведения сети New York Pizza

Эрик Шогрен у витрины будущего первого заведения сети New York Pizza

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И всё же это было время надежды, время появления массы новых вещей, когда каждый год мог приносить какие-то изменения. В 1996 году на проспекте Димитрова заработал первый фастфуд западного типа — New York Pizza. Сегодня это покажется странным, но тогда стандартная американская пиццерия Эрика Шогрена сразу стала модным местом, куда приезжали солидные люди на недешевых машинах. После NYP проекты в этой нише стали расти, как грибы после дождя. Даже кризис 1998 года сдержал их развитие ненадолго.

Посетители ночного клуба

Посетители ночного клуба

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Один за одним начали открываться ночные клубы и бары. Сначала это был мир, доступный немногим, но уже к концу 90-х хотя бы раз-другой в месяц зайти на кружку импортного пива в Old Irish, «501-й» или «Уголок Святого Патрика» мог позволить себе любой имеющий постоянную работу человек. До расцвета ресторанного рынка было еще далеко, но зато все знаковые места можно было пересчитать по пальцам.

Автор этого текста в традиционном японском костюме в городе Хиросима (Япония)

Автор этого текста в традиционном японском костюме в городе Хиросима (Япония)

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Одной из принципиально новых возможностей, которые принес капитализм, стали путешествия. Для советского человека даже поездка в дружественную соцстрану (здесь лидировала Болгария) была непростой задачей. О том, чтобы увидеть своими глазами Париж или Токио, абсолютное большинство советских людей могло только мечтать. В 90-е же железный занавес упал, и оказалось, что при определенных условиях, зная подходы, за границу могли попасть и не особенно богатые люди. Студенты ехали в гости по обмену, менеджеры младшего звена покупали путевки на автотуры — ехали через всю Россию, спали в автобусах, чтобы попасть в Европу «хоть тушкой, хоть чучелом». А те, кто уже хоть немного преуспел, осваивали еще не ставшие общим местом турецкие и тайские курорты. Жители России ощущали себя жителями пусть пока и бедной, но ставшей частью большого мира страны.

Выпускники средней школы

Выпускники средней школы

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90-е были довольно неоднородными. На этот период пришелся и шок от разрушения старого мира, и начало формирования еще непонятной тогда реальности, и первый крупный финансовый кризис, обваливший рубль в три раза. По большому счету, 90-е закончились не в 2000-м, а в 2004 году, когда цена нефти, которая с 1986 года лежала на дне (большей частью баррель сорта Брент стоил дешевле 18 долларов), резко пошла вверх и на страну вылился настоящий денежный дождь. Пришли совсем другие времена.

А здесь посмотрите, как выглядели торговля и общепит 90-х.

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90-е
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