Люди переходного периода: 15 фото, как выглядели новосибирцы в 90-х

Одной из принципиально новых возможностей, которые принес капитализм, стали путешествия. Для советского человека даже поездка в дружественную соцстрану (здесь лидировала Болгария) была непростой задачей. О том, чтобы увидеть своими глазами Париж или Токио, абсолютное большинство советских людей могло только мечтать. В 90-е же железный занавес упал, и оказалось, что при определенных условиях, зная подходы, за границу могли попасть и не особенно богатые люди. Студенты ехали в гости по обмену, менеджеры младшего звена покупали путевки на автотуры — ехали через всю Россию, спали в автобусах, чтобы попасть в Европу «хоть тушкой, хоть чучелом». А те, кто уже хоть немного преуспел, осваивали еще не ставшие общим местом турецкие и тайские курорты. Жители России ощущали себя жителями пусть пока и бедной, но ставшей частью большого мира страны.