Культовые рестораны 90-х: что стало со знаковыми заведениями Новосибирска и кто работает на их месте сейчас

Время (и рынок) неумолимы. И даже успешные, знаковые для своего периода заведения и магазины уступают место новым. Иногда на таких «намоленных» площадках начинается настоящая чехарда арендаторов близкого профиля, иногда они и вовсе начинают работать в совершенно новом амплуа. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по таким заметным площадкам, которые стали частью истории города.
Здесь были «Палермо» и «Классика»
(Красный проспект, 73)
Это место на углу Красного проспекта и улицы Достоевского — безусловный лидер Новосибирска по количеству заведений, которые работали здесь хотя бы какое-то время. Началось всё еще в середине 90-х, когда в подвале заработал ресторан «Палермо», в который выписали даже настоящего итальянского повара. Что было в меню, даже старожилы помнят уже нетвердо, но место было точно дорогим, рассчитанным на первую волну разбогатевших горожан.
Какое-то время после «Палермо» в этом помещении проработал клуб Axis («Ось»), но в 2001 году его сменил совместный проект банкира Игоря Кима и создателя NYP Эрика Шогрена — ресторан «Классика», ставший едва ли не первым полноценным заведением европейского типа. Партнеры разошлись в 2004 году, после чего рестораном пытался какое-то время заниматься тогдашний руководитель компании «Сибирский Берег» Александр Ладан (точнее, его супруга), но ресторанный бизнес оказался чуть сложнее выпуска сухариков и чипсов.
После очередной смены арендатора названия здешних заведений замелькали, как пейзажи за окном набирающего скорость поезда. В какой-то момент казалось, что процесс дошел до самого дна: здесь заработала столовая. Но в прошлом году помещение взяли отважные люди без особого ресторанного опыта, и пока дела у них идут неплохо.
Здесь была New York Pizza
(ул. Димитрова, 4)
Помещение столовой НИИ стало местом, откуда начался весь новосибирский современный общепит: именно здесь в 1996 году заработал первый настоящий американский фастфуд New York Pizza, открытый Эриком Шогреном с партнерами. Сейчас выбор места кажется странным, но тогда и сюда съезжался весь город (хотя бы посмотреть).
Заведение закрылось в 2014 году, после чего это помещение пытались освоить несколько проектов подряд (в основном столовые), но долго задержаться здесь никто так и не смог. Сейчас оно пустует, и это, видимо, надолго. При нынешней плотности заведений в центре востребованность площадок, находящихся вне основных пешеходных зон, существенно снижается.
Здесь была Milan Pizza
(ул. Советская, 20)
Успех NYP вдохновил целую череду похожих проектов, самым заметным из которых стала Milan Pizza. Сейчас знатоки и эстеты, конечно, могут возразить, что в Милане никакой пиццы исторически не делали, но кого это волнует. Место было довольно популярным, но какого-то особенного развития проект так и не получил, редуцировав в итоге до единственного заведения на Гоголя.
Новым арендатором помещения в 2005 году стала сетевая блинная под названием «Солнцепёк». Формат заведения был практически один в один скопирован с питерской сети «Чайная ложка», и поначалу дела шли хорошо, но какого-то развития проект так и не получил. В результате через девять лет (в 2014 году) и его заменил немецкий бар «Шульц», вписавшийся в это помещение просто идеально.
Здесь была «Сибирская тройка»
(Красный проспект, 17)
Ресторан в китчево-русском стиле находился на втором этаже и был открыт владельцами крупнейшего на тот момент производителя алкоголя в регионе — компании ВИНАП. Это было место деловых (и не очень) встреч тогдашней элиты и площадкой для праздников пришедших к успеху новосибирцев. Декор и кухня отражали представления о прекрасном хозяев и вышли из моды примерно в то же время, как ушел в небытие бизнес самого ВИНАПа.
Следующим арендатором этой площадки стала уральская сеть «Своя компания». Заведения были рассчитаны на растущую прослойку нижнего среднего класса и предлагали сразу всё: от салата оливье до роллов. Но сети удавалось поддерживать приемлемое качество при невысоких ценах, и лет пять, не меньше, «Своя компания» уверенно находилась в тройке лучших на «Флампе» (заполненные залы эту оценку подтверждали). В прошлом году новосибирские заведения сети (которые к тому времени сменили владельца и работали по франшизе) были переименованы в «РБГ Китчен». Но дело с новым брендом как-то не пошло, сейчас под этим названием в Новосибирске работает всего два ресторана. Одной из освобожденных площадок стало помещение на Красном проспекте, 17.
Здесь было Traveler`s Coffee
(Красный проспект, 88б)
Первая отдельная кофейня самой крупной (до сих пор) новосибирской сети Traveler`s Coffee. До этого создатель «Тревелерс» Кристофер Тара-Браун управлял, по сути, кофейной стойкой в пиццерии своего соотечественника на Ленина, 12. Кофеен тогда в городе практически не было, и место выглядело странным. Кристофер нашел делового партнера, с которым построил крупнейшую за пределами Москвы кофейную сеть.
Партнерство это закончилось плохо, большая часть кофеен в Новосибирске закрылась. Несколько лет на этом месте проработало заведение Organic Coffee, но и оно оставило непростую площадку. После чего хозяин здания, медицинский центр, решил не мелочиться и забрал небольшое помещение для своих собственных нужд. Теперь о работавших здесь кофейнях напоминает лишь еле видный силуэт на месте, где когда-то был вход в заведение.
Здесь были Baskin Robbin`s и «Кофемолка»
(проспект Карла Маркса, 22)
Первым коммерческим арендатором здесь стало кафе-мороженое Baskin Robbins, открытое еще в конце 90-х группой «Септима». Место было известное, но для большинства населения не особо доступное. Особенно после обвала рубля в 1998 году — вся продукция тогда еще импортировалась из-за рубежа.
Поняв, что с американским брендом ловить нечего, владельцы передали это маленькое помещение под кофейню, которую назвали бесхитростно — «Кофемолка». Тогда в Новосибирске как раз только начинался кофейный бум, и «Кофемолка» прекрасно встроилась в этот тренд, добавив к латте, капучино и рафу еще и довольно интересную кухню. В итоге из маленькой кофейни выросла довольно крупная сеть. Но и для нее пришло свое время. Торговать кофе начали на каждом углу, и владельцы утратили к «Кофемолке» интерес, закрыв постепенно почти все точки.
Последней попыткой использовать это помещение для общепита стал еще один стартап: здесь открылось первое рыбное бистро Seabass ресторатора Антона Горестова. Идея не выстрелила, проект был свернут, не проработав и года. Сейчас здесь сетевая аптека, и есть все шансы, что она задержится на этом месте дольше.
Здесь был Allegro Food
(проспект Карла Маркса, 29)
Еще одна точка на Маркса, которая прошла через целую цепочку трансформаций. В конце 90-х здесь на месте бывшей квартиры открылась точка общепита местной группы компаний «Аллегро», которая выглядела, честно говоря, беззастенчивой попыткой повторить успех «Ростикса» (но с жареными пельменями). Но заведений любого формата тогда в Новосибирске было мало, и дело пошло. Потом уже имевшееся помещение существенно расширили. Само «Аллегро» к тому времени превратилось в довольно крупную по тем временам группу компаний (пара супермаркетов, оптовая торговля, боулинг), но к концу нулевых бизнес забуксовал.
Новым жильцом в этом помещении стала сеть «Суши-Терра», которая тогда активно росла в Новосибирске и за его пределами. Это заведение проработало здесь лет десять, пока компания не начала закрывать точки одну за другой. Некоторое время этим помещением пытался воспользоваться новый жилец, решивший не мудрствуя лукаво торговать здесь пивом и всем, что с пивом можно употребить. Но большого успеха затея не имела, а пандемия окончательно прикончила и это заведение. Теперь половина помещения пустует, а в другую половину переехал из соседнего здания магазин золота «585».
Узнать о том, какие заметные заведения закрылись в прошлом году, можно в материале ресторанного обозревателя НГС. Среди них есть и долгожители, и настоящие скорострелы, которые не проработали и года.