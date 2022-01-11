Культовые рестораны 90-х: что стало со знаковыми заведениями Новосибирска и кто работает на их месте сейчас

Заведение закрылось в 2014 году, после чего это помещение пытались освоить несколько проектов подряд (в основном столовые), но долго задержаться здесь никто так и не смог. Сейчас оно пустует, и это, видимо, надолго. При нынешней плотности заведений в центре востребованность площадок, находящихся вне основных пешеходных зон, существенно снижается.

Здесь была Milan Pizza

(ул. Советская, 20)

Успех NYP вдохновил целую череду похожих проектов, самым заметным из которых стала Milan Pizza. Сейчас знатоки и эстеты, конечно, могут возразить, что в Милане никакой пиццы исторически не делали, но кого это волнует. Место было довольно популярным, но какого-то особенного развития проект так и не получил, редуцировав в итоге до единственного заведения на Гоголя.