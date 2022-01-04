Конец еды: заведения, с которыми простился Новосибирск в 2021 году

Рестораны — как люди: рождаются, живут и умирают. Некоторым выпадает долгая жизнь, другие закрываются, не проработав и года. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал самые заметные ресторанные проекты, которые покинули улицы Новосибирска в 2021 году. Среди них оказались как открытое в этом же году заведение, так и самый настоящий ветеран новосибирского рынка общепита.
«Иль Патио» на Красном проспекте
Сетевое итальянское кафе некогда могущественной корпорации «Росинтер» работало по этому адресу с 1998 года (до середины нулевых — под названием «Патио Пицца») и, казалось бы, «вросло в пейзаж». Представить себе здесь что-то иное было уже сложно. Но время оказалось неумолимо, «Росинтер» в последние годы теряет ресторан за рестораном по всей стране. В Новосибирске у компании осталось всего четыре заведения — два «Иль Патио» (в ТРЦ «Аура» и «МЕГА»), паназиатское кафе «Шикари» («Аура») и японский ресторанчик «Планета Суши» (ТЦ «Фантазия» на площади Маркса).
Из лидера рынка и создателя трендов «Росинтер» давно превратился в компанию, которая просто пытается как-то выжить, следуя за общим потоком. Уверен, что, если завтра любое из оставшихся заведений закроется, большинство горожан этого даже не заметят. Ну не стало еще одного ресторана с пиццей и пастой — велика ли потеря? На месте закрытого заведения уже заработал грузинский ресторан сети «Батоно» из Новокузнецка.
«Буфет
№ 1»
«Буфет № 1» открылся весной 2013 года и довольно быстро превратился в городскую достопримечательность. Заведений с историей в Новосибирске негусто, и ехать в «Пышечную» на Станиславского (она, кстати, в этом году отметила
«Буфет» — это единственный, пожалуй, пример относительно успешной попытки поиграть на чувстве ностальгии. Потому что все прочие или просто провалились, или провалились с треском. То есть читать в интернете про лучшие в мире советскую колбасу и пломбир люди готовы, а вот ходить в заведения, которые пытаются монетизировать этот интерес, публика оказывается, как правило, не готова.
Да и сам «Буфет» стал скорее местом общения, чем потребления. Люди там собирались интересные, но денег приносили недостаточно, а забот с этой публикой хватало. В результате владельцы решили переделать бар в нечто чуть более современное. Возможное новое название заведения — «Налей, Нина». Что это будет — пока непонятно, но в любом случае «Буфета» уже не вернуть.
Сеть Seabass
Владелец сети PRIMETIME (и еще целого ряда бизнесов, среди которых гостиницы, коворкинги и
Демократичного кафе с рыбой и морепродуктами в городе, находящемся за тысячи километров от любого моря, не получилось. А привлечь публику побогаче создатель не смог. Вызывал вопросы и выбор места для первого заведения — район станции метро «Студенческая», где любые попытки кормить чем-то более сложным, чем шаурма, пицца и бургеры, никогда не имели большого успеха. Летом еще одна точка появилась в центре, в Первомайском сквере, но там дела шли еще хуже. Будь у владельца больше ресурсов, можно было попытать счастья в другом месте, но в середине сентября Антон Горестов обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании себя несостоятельным. Общий долг, возможно, не так велик (15,6 миллиона рублей), но предпринимателю стало явно не до развития новых проектов.
Сейчас площадка на «Студенческой» пустует, а в павильоне в Первомайском сквере в начале этого года должен заработать паназиатский бар Sabai.
Сеть «Гречка»
Кафе здорового питания начало довольно бодро, с небольшой точки на Кирова. Неожиданный выбор места был по-своему правильным — человек, который озабочен своей диетой, будет готов предпринять дополнительные усилия, чтобы этим требованиям соответствовать. К тому же в этой части города вообще было негусто «интеллигентных» заведений (без пива и шаурмы).
Ребята решились на расширение и открыли уже довольно большое кафе в ТРЦ «Галерея Новосибирск». И, в принципе, туда тоже пошли люди. Однако и без того рискованное расширение бизнеса совпало с пандемическими ограничениями, от последствий которых не все смогли оправиться. Впрочем, точка в «Галерее» закрылась бы при любом раскладе — владельцы ТРЦ решили перенести фуд-корт на четвертый этаж, и теперь вся зона, где работала «Гречка», закрыта на реконструкцию.
Sparks в городе
Неудачей закончилась попытка повторить в центре города успех одного из самых популярных заведений Академгородка — Sparks Home Kitchen объединения рестораторов Friends Orchestra. Поначалу идея казалась вполне разумной — повторить на небольшой площадке концепцию, которая уже который год собирает публику так, что вечерами (особенно в выходные) приходить сюда без забронированного столика не имеет смысла. На новом месте всё было вроде бы так же: и домашняя атмосфера, и большой стол, за которым повара готовили на глазах посетителей свои интересные, креативные блюда, и хорошо подобранная музыка.
Не было только Академгородка вокруг и уже сложившегося круга преданной публики. Зато имелись в огромном количестве самые разные заведения, на фоне которых Sparks как-то терялся, превращаясь в просто одно из интересных, но лишенных какого-то четкого позиционирования заведений.
В итоге ребята из Friends Orchestra решили, что лучше будет один-единственный (но полный посетителей) Sparks, и отдали это помещение под свой новый проект — латиноамериканский бар Chepica.
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