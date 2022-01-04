Конец еды: заведения, с которыми простился Новосибирск в 2021 году

«Буфет № 1» открылся весной 2013 года и довольно быстро превратился в городскую достопримечательность. Заведений с историей в Новосибирске негусто, и ехать в «Пышечную» на Станиславского (она, кстати, в этом году отметила 60-летие ) далековато. А «Буфет» стал своего рода интерактивным музеем советского быта, куда можно привести, например, иностранных гостей. Конусы для сока (куда сок наливали из тетрапаков), деревянные счеты на стене, коллекция этикеток «Жигулевского» пива...



«Буфет» — это единственный, пожалуй, пример относительно успешной попытки поиграть на чувстве ностальгии. Потому что все прочие или просто провалились, или провалились с треском. То есть читать в интернете про лучшие в мире советскую колбасу и пломбир люди готовы, а вот ходить в заведения, которые пытаются монетизировать этот интерес, публика оказывается, как правило, не готова.