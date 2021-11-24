В «Галерее Новосибирск» закрыли большую часть четвертого этажа — что там будет

«Галерея Новосибирск» перекрыла часть четвертого этажа ради нового фуд-корта
Торгово-развлекательный комплекс «Галерея Новосибирск» намерен переселить зону фуд-корта с третьего на четвертый этаж. Там уже начались строительные работы.
Четвертый этаж «Галереи Новосибирск» всегда был наименее посещаемым. Здесь расположены мультиплекс и две кофейни. Но остальное пространство практически всегда простаивало. Посетители заполняли его только во время проведения различных ярмарок.
Сейчас большая часть этажа закрыта баннерами, за ними идут строительные работы. Как рассказали НГС рестораторы, которые работают или рассматривают такую возможность, руководство «Галереи» приняло решение переместить фуд-корт с третьего этажа на четвертый.
В самой «Галерее» корреспонденту НГС подтвердили планы переноса фуд-корта, сообщив, что на новом месте он заработает в следующем году. По словам арендаторов ТЦ, новый фуд-корт может заработать к апрелю будущего года.
Размещение фуд-корта на верхнем этаже — обычная практика в крупных ТРЦ. Идея состоит в том, что желающие перекусить почти всегда готовы подняться выше, а вот посещаемость магазинов в ТРЦ обычно падает с каждым этажом. В Новосибирске, правда, фуд-корт находится на последнем этаже только в ТРК «Аура». В ТРК «Эдем» он расположен на третьем этаже, в «Сибирском молле» — вообще на первом.
«Галерея Новосибирск» — не единственный ТРЦ, который задумал серьезную перестановку. Так, владельцы торгового центра «Калейдоскоп» собираются существенно сократить здесь количество арендаторов с товарами для дома в пользу супермаркета, а также магазинов одежды и обуви.