В «Галерее Новосибирск» закрыли большую часть четвертого этажа — что там будет

«Галерея Новосибирск» — не единственный ТРЦ, который задумал серьезную перестановку. Так, владельцы торгового центра «Калейдоскоп» собираются существенно сократить здесь количество арендаторов с товарами для дома в пользу супермаркета, а также магазинов одежды и обуви.

