«Работать — это не мое. Я за гедонизм». Как журналист НГС провела пятницу в культовом баре и узнала загадочных людей

В основном это мужчины около сорока лет. Чаще всего у них уже есть хорошая работа, увлечения, жизнь. Но всех их объединяет, как сказал один из завсегдатаев, желание выпить. Впрочем, давайте по порядку.



Стакан коньяка и разговоры о вечном

Прекрасный пятничный вечер только наступил. На улице нежарко, дует легкий ветерок, а воздух будто бы насквозь пропитан атмосферой грядущего веселья. Красивые люди, улыбаясь, шли по Ленина в надежде наконец-то отдохнуть после долгой рабочей недели.



«Буфет № 1» расположился в уголке около ирландского паба, но внутрь люди заходят только по двум причинам: сходить в туалет или купить алкоголь. Настоящая жизнь кипит на лавочке перед входом. Сажусь на уголок и через секунду слышу вопрос:



— Девушка, а как вы относитесь к Советскому Союзу?



Рядом со мной сидит мужчина в светлой куртке с проседью в волосах и смотрит на меня немного косоватым взглядом, хотя на часах только полвосьмого. Я честно признаюсь, что СССР для меня — история, но не повод для ностальгии. Я родилась в начале 1991 года, а в конце страна распалась.

